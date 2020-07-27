Sakat olan Rins, Endülüs GP'yi bitirdiği için "çok gururlu"

Perşembe günü testlerden geçen ve ikinci Jerez yarışında yarışmasına izin verilen Rins, 20. sıradan başladığı yarışı, etrafında bulunan pek çok kişinin yarış dışı kalmasından faydalanarak, 10. sırada tamamladı.

Yarışı hakkında konuşan Rins şunları söyledi: "İnanılmaz, inanılmaz. Özellikle garajdan çıktıktan sonra çok canım acıyordu çünkü hava çok ama çok sıcaktı."

"Pitlere gittim, kendimi soğutmak için arkama su şişesi koydum. Daha sonra yarış sırasında da iyi bir start aldım. Nasıl oldu bilmiyorum."

"Ancak yarış sırasında acıyı hissediyordum, geçen her turda daha çok acı hissediyordum ve son yedi tur boyunca motosiklet üstünde çok büyük acı çektim."

"Ancak medikal takım ile, kendi takımım ile, zorlayan tüm insanlar ile beraber ben de zorladım, inancımı yitirmedim ve yarışı bitirdim. Bu sebeple gerçekten çok gururluyum."

Rins, Ağustos'ta Brno'da yapılacak Çek Grand Prix'si öncesinde Pazartesi günü Barcelona'ya geri dönecek ve kolunu kontrol ettirecek.

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

LCR Honda pilotu Cal Crutchlow ise, kırık sol bileğine rağmen yarışı 13. sırada - 25 turluk yarışın 17. turunda pitlere gelmesi sebebiyle - bir tur geride tamamladı.

Britanyalı pilot pitlere gelme sebebinin, sağ kolunda bulunan pompa kolu olduğunu söyledi. Bu durum da Crutchlow'un gaz kumandasının açık kalmasına sebep olmuş.

Puan almaması durumunda yarıştan çekilmeyi planladığını söyleyen Crutchlow, LCR'ın kendisini 13. sırada olduğu ve pist üzerinde son sırada bulunduğu konusunda uyarması üzerine piste döndüğünü söyledi.

Yarışı hakkında konuşan Crutchlow'un açıklamaları şu şekilde: "Bir grup içerisinde kalabileceğimi hissediyordum, bu grubun hangisi olduğunu ise bilmiyorum."

"Sürmeye başladığımda sağ kolum iyi hissettirmiyordu, ki bu da kırık olmayan bileğimdeki kolumdu."

"Bu yüzden beşinci turdan yarışı tamamlayana kadar gaz pompasına sahiptim ve biraz tehlikeli olmaya başlıyordu. Bu yüzden pitlere girdim."

"Neden oldu bilmiyorum, sol kolumu o kadar kullanmıyordum, inanılmaz bir tutuş gücüne sahiptim, fren noktasında hiçbir problemim yoktu ve kolumu da oynatıyordum, tüm kaslar da çalışıyordu."

"Ancak o kadar da kullanmıyordum. Ancak sağ kolum dengeleyici görevdeydi ve muhtemelen sürüşün %95'ini sağ kolumla yapıyordum."

"İyi bir tempo yakalayabileceğimi düşünüyordum, ancak 12 tur sonra sanırım motosiklete takıldım ve bizim 'viski gazı' olarak tanımladığımız şey başıma geldi, ve neredeyse pistin dışına çıkıyordum çünkü gazı kesemiyordum."

"Daha tehlikeli bir hal almıştı, işte bu yüzden de pitlere girmeye karar verdim."