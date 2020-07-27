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MotoGP / Endülüs GP / Son dakika

Vinales, Endülüs GP'de Rossi'yi kovalarken "nefes alamamış"

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Vinales, Endülüs GP'de Rossi'yi kovalarken "nefes alamamış"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Tem 2020 12:11

Maverick Vinales, yüksek sıcaklık nedeniyle MotoGP Endülüs Grand Prix'sinde Yamaha'dan takım arkadaşı Valentino Rossi'nin arkasında sürüş yaparken “nefes alamadığını” kabul ediyor.

Sürücüler Jerez'deki 2020 sezonunun ikinci yarışında 40 derecelik bir sıcaklıkla savaşmak zorunda kaldılar. Bu sıcaklık, diğer motosikletlerin egzoz gazlarına maruz kalan sürücüleri daha da çok etkiledi.

Vinales ikinci sıradaydı ancak ilk turun sonunda son virajı genişten döndü ve Rossi'nin arkasına düştü.

İspanyol sürücü geri dönmekte zorlandı ve Francesco Bagnaia'nın Pramac Ducati'sine ve Petronas Yamaha’dan Franco Morbidelli'ye de geçildi.

Bagnaia ve Morbidelli'nin yolda kalmasıyla üçüncülüğe çıkan Vinales, dokuzuncu virajda hata yapan Rossi'yi sondan bir tur önce geçmeyi başardı.

Ancak Vinales, galibiyete uzanan Fabio Quartararo'nun tamamen farklı bir seviyede olduğunu belirtti.

“Aslında bu yarışta nefes almak imkansızdı."

"Öncelikle ilk turda temiz havaya sahip olmak için ilk turda Fabio'yu geçmeye çalıştım çünkü motosiklette kendimi çok güçlü hissettim."

“Ama sonra 13. virajı genişten döndüm ve Vale beni aştı."

“Yani hiçbir şey yapamadım. Sonra da Vale'nin arkasına takıldım. Turların çoğunda nefes alamadım, harap oldum."

“Neden bilmiyorum, belki diğer motosikletten gelen ısıyla ilgiliydi. Ama bugün tamamen bittim, daha fazlasını yapamazdım."

“Son beş turda biraz tasarruf yaptım ve  sonunda zorladım, tekrar iyi bir ritim yakaladım."

"Ama eğer virajı daha iyi dönseydim muhtemelen bugün farklı bir yarış olurdu."

Vinales, galibiyet için mücadele etmesi beklenen yarışta 4.4 saniye geride olmasına rağmen, geride kalan iki yarışta 40 puan topladı ve bu yüzden "kaçan bir fırsat olmadığını" söyledi.

"Bu kaçırılmış bir fırsat değil."

“40 puana sahibiz, ilk sürücüden çok da uzakta değiliz, negatif olarak görmüyorum.”

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Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al , Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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