Resmi: Rossi'nin VR46 takımı, 2022'de Ducati motosikletiyle yarışacak

Dokuz kez Dünya Şampiyonu Rossi, VR46 ekibini 2022 yılında MotoGP'ye tam zamanlı olarak getirecek. Takımın ilk sürücüsü bu yıl Avintia'da yarışan Luca Marini olacak ve Suudi petrol devi Aramco, ana sponsorluğunu yapacak.

VR46 ekibi, bu yıl sonunda seriden ayrılacak olan Avintia'dan boşalan yeri dolduracak ve önümüzdeki beş yıl gridde olmak için Dorna Sports ile anlaştılar.

VR46'nın hangi üreticiyle anlaşacağı, uzun süredir tartışılıyordu ve hem Yamaha hem de Ducati ile görüşme halindelerdi.

Sonuç olarak Rossi, VR46 ekibi için 2011 ve 2012 yıllarında yarıştığı Ducati ile anlaştı.

Ducati Yöneticisi Gigi Dall'igna, "Motor sağlama konusunda önümüzdeki üç yıl boyunca VR46 ile anlaşmaya vardığımız için çok mutluyuz."

“Akademileri her zaman ciddi ve büyük bir profesyonellik içerisinde çalıştı, pek çok sürücüye Moto2 ve Moto3'te deneyim kazanma fırsatı verdiler. Bugün büyük yeteneklere sahip üç genç sürücüyü [MotoGP'ye] getirmekten gurur duyabilirler." dedi.

VR46'da Luca Marini bir fabrika motosikletine sahip olacak ve diğer motosikletin de 2021 Desmosedici olması bekleniyor. İkinci koltuğun da Marco Bezzecchi'ye gitmesi oldukça muhtemel.

Bununla beraber Suudi Prens Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, Rossi'nin 2022'de kendi takımı için yarışmasını umuyor: “Valentino Rossi'nin önümüzdeki birkaç yılda kardeşi Luca Marini ile birlikte yarışabilmesi bizim için harika olurdu.”

Pablo Nieto, 2022'den itibaren VR46 takımının ekip yöneticisi olacak. Şu anda zaten Moto2 ve Moto3'te bu rolü üstleniyor.

Ducati gelecek yıl gridde sekiz motosiklete sahip olacak. Fabrika takımının yanı sıra Pramac ve Gresini de ikişer motosikletle gridde olacak.

VR46 /Ducati anlaşması, SRT ve Yamaha arasındaki ortaklığın, 2021'in ötesinde devam edeceğini doğrular nitelikti.

Ayrıca Suzuki ve Aprilia'nın 2022'de uydu takımlarına sahip olmayacağını da doğrulamış oluyor.