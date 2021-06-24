Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mir: "Rakip takımlar şu anda Suzuki'den daha iyi"
MotoGP Haberler

Resmi: Rossi'nin VR46 takımı, 2022'de Ducati motosikletiyle yarışacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valentino Rossi'nin VR46 takımı, Ducati ile üç yıllık bir anlaşma imzalamasının ardından önümüzdeki üç yıl boyunca MotoGP'de İtalyan üreticinin motosikletlerini kullanacak.

Resmi: Rossi'nin VR46 takımı, 2022'de Ducati motosikletiyle yarışacak

Dokuz kez Dünya Şampiyonu Rossi, VR46 ekibini 2022 yılında MotoGP'ye tam zamanlı olarak getirecek. Takımın ilk sürücüsü bu yıl Avintia'da yarışan Luca Marini olacak ve Suudi petrol devi Aramco, ana sponsorluğunu yapacak.

VR46 ekibi, bu yıl sonunda seriden ayrılacak olan Avintia'dan boşalan yeri dolduracak ve önümüzdeki beş yıl gridde olmak için Dorna Sports ile anlaştılar.

VR46'nın hangi üreticiyle anlaşacağı, uzun süredir tartışılıyordu ve hem Yamaha hem de Ducati ile görüşme halindelerdi.

Sonuç olarak Rossi, VR46 ekibi için 2011 ve 2012 yıllarında yarıştığı Ducati ile anlaştı.

Ducati Yöneticisi Gigi Dall'igna, "Motor sağlama konusunda önümüzdeki üç yıl boyunca VR46 ile anlaşmaya vardığımız için çok mutluyuz."

“Akademileri her zaman ciddi ve büyük bir profesyonellik içerisinde çalıştı, pek çok sürücüye Moto2 ve Moto3'te deneyim kazanma fırsatı verdiler. Bugün büyük yeteneklere sahip üç genç sürücüyü [MotoGP'ye] getirmekten gurur duyabilirler." dedi.

VR46'da Luca Marini bir fabrika motosikletine sahip olacak ve diğer motosikletin de 2021 Desmosedici olması bekleniyor. İkinci koltuğun da Marco Bezzecchi'ye gitmesi oldukça muhtemel.

Bununla beraber Suudi Prens Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, Rossi'nin 2022'de kendi takımı için yarışmasını umuyor: “Valentino Rossi'nin önümüzdeki birkaç yılda kardeşi Luca Marini ile birlikte yarışabilmesi bizim için harika olurdu.”

Pablo Nieto, 2022'den itibaren VR46 takımının ekip yöneticisi olacak. Şu anda zaten Moto2 ve Moto3'te bu rolü üstleniyor.

Ducati gelecek yıl gridde sekiz motosiklete sahip olacak. Fabrika takımının yanı sıra Pramac ve Gresini de ikişer motosikletle gridde olacak.

VR46 /Ducati anlaşması, SRT ve Yamaha arasındaki ortaklığın, 2021'in ötesinde devam edeceğini doğrular nitelikti.

Ayrıca Suzuki ve Aprilia'nın 2022'de uydu takımlarına sahip olmayacağını da doğrulamış oluyor.

paylaşım
yorumlar
Mir: "Rakip takımlar şu anda Suzuki'den daha iyi"

Önceki haber

Mir: "Rakip takımlar şu anda Suzuki'den daha iyi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

19s
2
Formula 1

Tost, lastik battaniyelerinin F1'den kaldırılmasını istiyor

30 dk
3
Formula 1

Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor

3s
4
Formula 1

Abu Dhabi F1 pistine oval viraj eklenecek

11 dk
5
Formula 1

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"

15s
Son Haberler
Resmi: Rossi'nin VR46 takımı, 2022'de Ducati motosikletiyle yarışacak
MOTOGP

Resmi: Rossi'nin VR46 takımı, 2022'de Ducati motosikletiyle yarışacak

1s
Mir: "Rakip takımlar şu anda Suzuki'den daha iyi"
MOTOGP

Mir: "Rakip takımlar şu anda Suzuki'den daha iyi"

3s
Aprilia, Almanya'daki formuna rağmen podyuma ''hazır değil''
MOTOGP

Aprilia, Almanya'daki formuna rağmen podyuma ''hazır değil''

5s
Honda: "Marquez'in zaferi sorunların çözüldüğü anlamına gelmez"
MOTOGP

Honda: "Marquez'in zaferi sorunların çözüldüğü anlamına gelmez"

19s
Hollanda GP’de, Morbidelli yerine Yamaha WSBK sürücüsü Gerloff yarışacak
MOTOGP

Hollanda GP’de, Morbidelli yerine Yamaha WSBK sürücüsü Gerloff yarışacak

20s
Son Videolar
MotoGP Almanya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
19 Haz 2021

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur 01:29
MotoGP
18 Haz 2021

MotoGP: Sachsenring'de sanal bir tur

Quartararo: 01:19
MotoGP
9 Haz 2021

Quartararo: "Katalonya GP'de bana siyah bayraklar gösterilmeliydi"

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı 00:58
MotoGP
6 Haz 2021

MotoGP Barselona: Oliveira, 2021'de ilk kez kazandı

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
29 May 2021

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Mir: "Rakip takımlar şu anda Suzuki'den daha iyi" Almanya GP
MotoGP

Mir: "Rakip takımlar şu anda Suzuki'den daha iyi"

Aprilia, Almanya'daki formuna rağmen podyuma ''hazır değil'' Almanya GP
MotoGP

Aprilia, Almanya'daki formuna rağmen podyuma ''hazır değil''

Honda: "Marquez'in zaferi sorunların çözüldüğü anlamına gelmez" Almanya GP
MotoGP

Honda: "Marquez'in zaferi sorunların çözüldüğü anlamına gelmez"

Team VR46 Daha fazlası
Team VR46
Ducati, 2022 için VR46 ve Gresini ile anlaşmaya yakın
MotoGP

Ducati, 2022 için VR46 ve Gresini ile anlaşmaya yakın

Moto3 Avrupa: McPhee pole pozisyonunu kazandı, Deniz 27. oldu Valencia
Moto3

Moto3 Avrupa: McPhee pole pozisyonunu kazandı, Deniz 27. oldu

Moto3, Avrupa 2. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu Valencia
Moto3

Moto3, Avrupa 2. antrenman: Vietti lider, Deniz 17. oldu

Çok Okunanlar Bugün

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?
Formula 1 Formula 1

Verstappen, erken pit stopuyla nasıl tek turda 3 saniye kazandı?

Tost, lastik battaniyelerinin F1'den kaldırılmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Tost, lastik battaniyelerinin F1'den kaldırılmasını istiyor

Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, Red Bull Ring'de arka arkaya üçüncü puanını istiyor

Abu Dhabi F1 pistine oval viraj eklenecek
Formula 1 Formula 1

Abu Dhabi F1 pistine oval viraj eklenecek

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"

Verstappen: "Red Bull'da herkes çok iyi anlaşıyor"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Red Bull'da herkes çok iyi anlaşıyor"

Schumacher: ''Russell'la mücadele ediyordum, sonrasında takım arkadaşım beni geçti''
Formula 1 Formula 1

Schumacher: ''Russell'la mücadele ediyordum, sonrasında takım arkadaşım beni geçti''

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP hafta sonunda yağmur bekleniyor

Son Haberler

Resmi: Rossi'nin VR46 takımı, 2022'de Ducati motosikletiyle yarışacak
MotoGP MotoGP

Resmi: Rossi'nin VR46 takımı, 2022'de Ducati motosikletiyle yarışacak

Mir: "Rakip takımlar şu anda Suzuki'den daha iyi"
MotoGP MotoGP

Mir: "Rakip takımlar şu anda Suzuki'den daha iyi"

Aprilia, Almanya'daki formuna rağmen podyuma ''hazır değil''
MotoGP MotoGP

Aprilia, Almanya'daki formuna rağmen podyuma ''hazır değil''

Honda: "Marquez'in zaferi sorunların çözüldüğü anlamına gelmez"
MotoGP MotoGP

Honda: "Marquez'in zaferi sorunların çözüldüğü anlamına gelmez"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.