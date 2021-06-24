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MotoGP / Almanya GP Haberler

Mir: "Rakip takımlar şu anda Suzuki'den daha iyi"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Son MotoGP Dünya Şampiyonu Joan Mir, Almanya'da dokuzuncu sırada finiş görmesinin ardından şu anda rakip takımların kendilerinden daha iyi olduğunu kabul ediyor.

Mir: "Rakip takımlar şu anda Suzuki'den daha iyi"

Geçen yılı şampiyon olarak tamamlayan Suzuki, bu yılki ilk sekiz yarışta sadece iki kez podyum aldı ve hem Portekiz hem de İtalya'da üçüncü oldu.

Son dünya şampiyonu bu yıl toplamda 85 puan aldı ve şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 46 puan ardında yer alıyor. Sezona iyi başladıktan sonra arka arkaya kazalar yapan takım arkadaşı Alex Rins ise sadece 28 puan topladı. 

Mir daha önce Suzuki'nin 2021 GSX-RR motosikletinde, 2020 motosikletine göre belirgin bir ilerleme eksikliği olduğunu ve bundan ötürü hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Almanya'da 17. sıradan start almasının ardından dokuzuncu sırada finiş gören Mir, bir kez daha “gelişmeleri gerektiğini" söyledi ve şampiyonluk savaşında kalabilmesi için, sezonun ikinci yarısında her yarışta podyuma çıkmaları gerektiğini belirtti.

Almanya GP'den sonra konuşan Mir, "Diğerlerinin son yarışlarda bizden daha iyi olduğu açık, Barselona'da lastiklerle ilgili bir hata yaptık ancak geliştirmemiz gerektiğini de gördük."

“Mevcut durumla kötü bir yerde değiliz ancak sezonun ikinci bölümünde çok tutarlı olmalıyız ve geçen yıl olduğu gibi her yarışta podyumda olmaya başlamalıyız."

“2020'den daha iyi olduğuma eminim çünkü daha fazla deneyimim var, eğer motosikleti biraz geliştirirsek, eminim istediğimiz yerde olacağız.”

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Suzuki'nin arka holeshot cihazına sahip olmayan tek takım olduğumuzu biliyoruz. Açıkçası diğerlerini yakalamalıyız ve sonrasında diğer gibi gelişmeliyiz."

“Fabrikadakiler motosikletin gelişmesi gerektiğinin farkındalar ve onları yeniden şampiyonluk için savaşma konusunda motive ve istekli görüyorum. Çeşitli sebepler nedeniyle bizim için zorlu geçen bu yarışları atlatabilirsek bizim için daha iyi olan pistler olacaktır."

“Fakat her şeyi iyi analiz etmeli ve motosikletin neden bu kadar kötü olmaması gereken bir pistte iyi şekilde çalışmadığını anlamalıyız.” dedi.

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