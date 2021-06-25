Valentino Rossi, VR46 Ducati MotoGP takımı için yarışacağından emin değil

Bu hafta sonu Hollanda'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde, Rossi'nin takımı VR46'nın gelecek 3 sene için Ducati ile anlaştığı duyuruldu.

9 kez grand prix yarışları şampiyonu olan Rossi, henüz MotoGP'deki sürücülük kariyerinde ne yapacağına karar vermiş değil. Ancak Rossi'nin bu sene Petronas SRT Yamaha takımıyla ilk 8 yarışta sadece 17 puan kazanıp MotoGP'de en kötü sezonunu geçirmesinin ardından yarışlara devam etmesi pek olası durmuyor.

Takımın lansmanında yapılan açıklamada, takımın destekçilerinden Suuri Prensi Abdulaziz bin Abdullah Al Saud'un "Valentino Rossi, gelecek senelerde Aramco Racing Team VR46 takımımızda yarıştığını görmek benim için harika olur." demişti.

Rossi, prensin kendisini yarışması konusunda zorladığını kabul etti ancak henüz böyle bir karar vermediğini söyledi.

Rossi, "Henüz kararımı vermedim ancak bu arada daha derinden düşüneceğim. Aynı zamanda Yamaha ve takımla (SRT) görüşmem lazım. Ancak tabii ki daha iyi performans ve daha iyi sonuç istiyoruz."

"Bu sezonun başlangıcı şu ana kadar harika değildi. Bu yüzden gelecek sene de yarışmanın zor olacağını düşünüyorum. Evet, Prens her zaman Ducati ile takımda yarışmam konusunda zorluyor ancak şu anda bunun çok zor olacağını düşünüyorum."

"Prens'le bazen görüşüyoruz ve o her zaman gelecek sene sürmem konusunda beni zorluyor. Ancak samimi olmam gerekirse, onun basın bülteninde bunu söylemesini beklemiyordum."

"Kardeşim (Luca Marini) ve benimle bunu denemek istediğini biliyorum ancak sadece Ducati için değil, genel olarak takımımla yarışma şansım konusunda aynı ifadeyi kullanıyorum. Çok, çok zor olacağını düşünüyorum." dedi.

VR46 takımı, 2022'den itibaren uydu takımı olma konusunda Ducati, Yamaha, Suzuki ve Aprilia ile görüştü ancak bu konuda Ducati ve Yamaha'nın öncelik kazandığı biliniyordu. Rossi sonunda, İtalyan yeteneklerin yetişmesinde daha etkili olacağını düşünerek Ducati ile anlaşmaya vardı.

Rossi, "Çok fazla marka ile görüşüyoruz ancak bu tür görüşmelerde, birçok şeyi dikkate alırsınız. Motosikletlerin fiyatlarını, desteği, her şeyi dikkate alırsınız."

"Günün sonunda Yamaha ve Ducati öne çıktı ve Ducati'de karar kıldık. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Konuşmalarda her zaman bu proje üzerinde çalışan Ducati Sportif Direktörü Paolo Ciabatti ve aynı zamanda genel müdür Gigi Dall'Igna ile çok iyi ilişki kurduk."

"Gelecek sene motosikletler konusunda büyük çaba sergileyecekler ve motosiklet rekabetçi olacak. Günün sonunda Ducati ile özellikle İtalyan sürücüleri yetiştirme gibi birçok ortak düşünceye sahibiz."

"Bu kararın arkasında temel olarak bunun yer aldığını düşünüyorum." dedi.

Rossi, kalbinde her zaman bir Yamaha sürücüsü olarak kalacağını söyledi ancak Ducati ile yaptığı bu anlaşmanın ardından Yamaha ile olan elçilik rolünün bitip bitmeyeceği tartışmalarına girmekten kaçındı.