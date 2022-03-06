Quartararo, zorlu Katar GP sıralama turlarının ardından "aşırı" kızgın değil

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Quartararo, 3. antrenman seansının sonunda ilk 10'un dışında kalmasının ardından cumartesi günü kariyerinde dördüncü kez Q1'de piste çıkmak zorunda kaldı.

Yamaha sürücüsü, ikinci bölüme kalmayı başardı fakat Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'in 0.6 saniye gerisinde 11. olabildi.

2022 Yamaha'nın en yüksek hızdaki eksikliği sezon öncesi testlerinde önemli bir tartışma konusuydu.

Fakat Motorsport.com'a konuşan Quartararo, hayal kırıklığıyla geçen sıralama turlarının, doğrudan en yüksek hız eksikliğinden mi kaynaklandığı sorulduğunda şöyle dedi: "Doğruyu söylemek gerekirse kendimi motosiklette harika hissediyorum."

"Ben bir mühendis değilim ama en yüksek hız elbette bir faktör."

"Bugün limitlerdeydim. Her gün her şeyimi veriyorum ve bunu sezon sonuna kadar yapacağım. Fakat bugünkü durum zordu."

"Ben sadece motosikleti kullanan bir sürücüyüm, kendimi %100 zorluyorum."

"Katar'a geldiğim zaman çok daha iyisini beklemiştim fakat yarış temposunda her zaman olduğu gibi hızlıyım."

"Antrenmanlara ya da sıralama turlarına baktığımda aşırı kızmıyorum çünkü elimden gelenin en iyisini yaptığımı ve daha iyisini yapamayacağımı biliyorum."

"Sonuç olarak, açıkçası ne diyeceğimi tam olarak bilemiyorum..."

Quartararo, geçen yılki Losail yarışında da galibiyete ulaşmadan önce gerilerden gelmek zorunda kalmıştı. 2022de ön tarafta yarışabilmesi için mükemmel bir ilk tura ihtiyacı olduğunun farkında.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bana göre bu, mükemmel bir ilk tura ihtiyaç duyduğunuz bir pist."

"Fakat geçen yıl neredeyse tüm yarış 9. sıradaydım ve sonra geçiş yapabildim. Yine de işler şimdi değişiyor çünkü motosikletler gelişiyor."

"Bekleyip, görmeliyiz. Yarın motosiklette bir şeyler deneyeceğiz ve yarış hızının aslında o kadar da kötü olmadığını söyleyebiliriz."

"Nasıl gittiğini görmemiz gerekecek fakat yarın bir şeyler denenmesi gerektiği doğru. Zorlamam gerekiyor, aynı zamanda lastiklere de dikkat etmeliyim. Bu açıdan olay olmayacak."

Quartararo ayrıca hâlâ arka yol tutuş problemi yaşadığını ve bundan ötürü de denge problemleriyle boğuştuğunu belirtti.

"Temelde eğer arka yol tutuşa sahip değilsek, çok fazla zorluk çekiyoruz. Arka yol tutuş gittikten sonra motosiklet tamamen titriyor."

"Bugün limitteydim. Kendinizi limitlere çıkardığınızda, motosikletin artık gerçekten sabit kalmadığı bir noktaya geliyorsunuz."

"Yani motosiklet eğer titriyorsa, artık limitte olduğum anlamına geliyor. Benim için en önemli şey, eksikliğini yaşadığımız arka yol tutuş."

"Bunun bizim zayıf noktamız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden asıl sorunun bu olduğunu söyleyebilirim."