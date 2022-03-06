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2022 Katar GP öncesi: Yarış gridi

2022 Katar MotoGP yarışına Jorge Martin ilk sıradan başlarken, ilk çizgiyi Enea Bastianini ve Marc Marquez ile paylaşacak.

2022 Katar GP öncesi: Yarış gridi
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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1. Spain Jorge Martín

Pramac Racing

 

2. Italy Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP

 

 

3. Spain Marc Márquez

Repsol Honda Team

4. Australia Jack Miller

Ducati Lenovo Team

 

5. Spain Aleix Espargaró

Aprilia Racing

 

 

6. Spain Pol Espargaró

Repsol Honda Team

7. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

8. Spain Joan Mir

Team Suzuki Ecstar

 

 

9. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

10. Spain Álex Rins

Team Suzuki Ecstar

 

11. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

12. Italy Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP

13. France Johann Zarco

Pramac Racing

 

14. Portuga Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

15. Italy Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team

16. Japan Takaaki Nakagami

LCR Honda

 

17. Italy Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team

 

 

18. Spain Álex Márquez

LCR Honda

19. Spain Maverick Viñales

Aprilia Racing

 

20. Italy Andrea Dovizioso

WithU Yamaha RNF MotoGP Team

 

 

21. Italy Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP

22. Australia Remy Gardner

KTM Tech3

 

20. Spain Raúl Fernández

KTM Tech3

 

 

21. South Africa Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team

 

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