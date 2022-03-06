2022 Katar GP öncesi: Yarış gridi
2022 Katar MotoGP yarışına Jorge Martin ilk sıradan başlarken, ilk çizgiyi Enea Bastianini ve Marc Marquez ile paylaşacak.
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1. Jorge Martín
Pramac Racing
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2. Enea Bastianini
Gresini Racing MotoGP
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3. Marc Márquez
Repsol Honda Team
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4. Jack Miller
Ducati Lenovo Team
|
5. Aleix Espargaró
Aprilia Racing
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6. Pol Espargaró
Repsol Honda Team
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7. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
8. Joan Mir
Team Suzuki Ecstar
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9. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
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10. Álex Rins
Team Suzuki Ecstar
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11. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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12. Franco Morbidelli
Monster Energy Yamaha MotoGP
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13. Johann Zarco
Pramac Racing
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14. Miguel Oliveira
Red Bull KTM Factory Racing
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15. Marco Bezzecchi
Mooney VR46 Racing Team
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16. Takaaki Nakagami
LCR Honda
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17. Luca Marini
Mooney VR46 Racing Team
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18. Álex Márquez
LCR Honda
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19. Maverick Viñales
Aprilia Racing
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20. Andrea Dovizioso
WithU Yamaha RNF MotoGP Team
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21. Fabio Di Giannantonio
Gresini Racing MotoGP
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22. Remy Gardner
KTM Tech3
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20. Raúl Fernández
KTM Tech3
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21. Darryn Binder
WithU Yamaha RNF MotoGP Team
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