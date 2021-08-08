Quartararo: "Islak bir yarışta fazla zorlayarak 'kendimi öldürmeyeceğim"

Cuma günü ıslak koşullarda gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının ardından konuşan Quartararo, seansın kendisi için kabus gibi geçtiğini ve pist kurumaya başladığında özellikle de motosikletin arkasında hiç yol tutuşu olmadığını dile getirmişti.

Fransız sürücü motosikletin tamamıyla ıslak zeminden çok, kurumaya başlayan zeminlerde kötüleştiğinden de bahsetmişti.

Bugün gerçekleştirilecek Steiermark GP'de de yağmur yağması bekleniyor. Yamaha motosikleti kuruyan zeminde daha kötü olduğundan Quartararo, yağmur yağacaksa fazlasıyla yağmasını ve pistin yarı kuru, yarı ıslak kalmamasını istiyor.

Islak bir yarış, Quartararo'nun 34 puanlık avantajının üzerinde baskı oluşturabilir. Sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan Fransız sürücü, "alınabilecek en iyi pozisyonu alarak" limitleri aşmayacağını dile getirdi.

Potansiyel bir ıslak yarışın onu endişelendirip endişelendirmediği sorulan Quartararo, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bu aklımda değil ama kuru bir yarış olması benim için çok daha iyi olur. Ancak yağmur yağarsa, koşullar herkes için aynı olacak."

"Ben [ıslak koşullarda] daha çok zorlanıyorum ama çalışmak ve alınabilecek en iyi pozisyonu bulmaya çalışmak için buradayız."

"Kendimi öldürmeyeceğim, yani mümkün olan en iyi pozisyonu almaya çalışacağız."

"Geçtiğimiz yarışlarda gelişim kaydettik, çok fazla yağmur yağdığında hissiyatımız iyiydi. Yani yağmur yağacaksa, umarım çok yağar."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, cuma günü ve cumartesi günkü 3. antrenman seansının çoğunluğunda "motosikletini durdurmakta zorlanmıştı" ancak şampiyona lideri, 3. antrenmanın sonunda sorunlarını çözdü ve sıralama turlarında pole pozisyonu mücadelesi verdi.

Quartararo, tur rekorunu kırarak pole pozisyonuna uzanacaktı ki Fransız sürücünün en hızlı turu pist limitlerini aştığı gerekçesiyle silindi ve Quartararo 3. sıraya geriledi.

Quartararo'nun takım arkadaşı Maverick Vinales ise takım arkadaşının yaşadıklarının tersini yaşadı. Vinales, hafta sonuna güçlü başlamış ve 3. antrenman seansını üçüncü sırada tamamlayarak; güçlü bir tempo sergilemişti.

Ancak Vinales, sonrasında 4. antrenman turlarında henüz gizemini koruyan bir motor problemi yaşandığını ve bunu düzeltmek için zamanları olmadığını söyledi.

Vinales ayrıca, sıralama turlarında frenleme altındaki hissiyatının, 3. antrenman turundakine kıyasla tamamıyla farklı olduğunu ve bu yüzden 9. olduğunu ifade etti.

3. antrenman seansının ardından yaşadığı ani form düşüşünün nedeni sorulan Vinales, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bu güzel bir soru. Dürüst olmak gerekirse, bir açıklamam yok. Ben de bir açıklamaya sahip olmak isterdim çünkü bu önemli."

"Neden bilmiyorum ama hissiyatın farklı olduğunu söyleyebilirim, özellikle de motor tarafında. Gaza oturmaya başladığımda, gaza dokunduğumda hep 'bap, bap, bap, bap' diye sesler geldi, neden bilmiyorum."

"Yani motor sınırlıydı. Takıma bunu söyledim ama bir şeyler yapabilmek için yeterli zamana sahip değillerdi."

"Bu sorun 4. antrenmanda başladı ve sıralama turlarında kendime 'yapacak bir şey yok' dedim."

"Sabah seanslarıyla, [öğle seansları arasındaki] en büyük fark frenleme noktalarındaydı. Bu sabah [cumartesi sabahı], bir canavar gibi frenliyordum ve öğle seanslarında frenlediğimde çakıl havuzuna uçtum."

"Frenleyemiyordum, neden bilmiyorum. Elimdekiyle en iyisini yapmayı denedim. Piste ilk defa çıktım ve kendime 'Ooops, motosikleti durduramıyorum, ne olduğunu bilmiyorum' dedim."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images