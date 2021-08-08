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Espargaro: "Yarışta güçlü bir sonuç alabilmem için 'fırtına çıkmasına' ihtiyacım var"

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Honda sürücüsü Pol Espargaro, "kuru zeminde yeteri kadar rekabetçi olamadıklarından" dolayı, bugün gerçekleştirilecek yarışta fırtına çıkmasını memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Espargaro: "Yarışta güçlü bir sonuç alabilmem için 'fırtına çıkmasına' ihtiyacım var"

Espargaro dün gerçekleştirilen sıralama turlarını 15. sırada tamamladı ve KTM'nin bu hafta sonu geri dönen sürücüsü Dani Pedrosa'nın 0.2 saniye arkasında kaldı. Pedrosa, 2018'den bu yana bir sıralama seansına katılmamıştı. 

Cuma günü ilk seanslarda motosikletin nasıl hissettirdiği konusunda mutlu olan Espargaro, bu sene çokça kez karşılaştığı çekiş ve arka tarafta yol tutuşu eksikliği problemlerinin cumartesi günü geri döndüğünü ifade etti.

Bugün gerçekleştirilecek yarışta şiddetli bir şekilde yağmur yağması bekleniyor ve bazı pilotlar, Red Bull Ring'in ıslak koşullarda yeteri kadar güvenli olmadığına dair endişeleri olduğunu dile getirmişlerdi. 

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Ancak Espargaro, "hava ne kadar kötü olursa, benim için o kadar iyi olur" dedi ve iyi bir sonuç alabilmeleri için yağmur yağması gerektiğini vurguladı.

"Fırtına çıkarsa, piste çıkacağım çünkü kuru koşullarda yeteri kadar rekabetçi olmadığımızı gördük. Yani belki ıslak koşullarda biraz daha iyi olabiliriz."

"Umuyorum ki fazlasıyla yağmur yağar, insanlar korkarlar ve biz de bundan bir şeyler çıkarabiliriz. Çünkü dediğim gibi motosikletimiz iyi çalışmıyor, tempomuz iyi değil."

"Sıralama turlarında daha iyi olmak için aceleci çözümler denedim ama elbette bunların işe yaramadığını gördünüz."

"Bu işe yaramıyor, iyi değil. Yani fırtına ya da kasırga çıkarsa, yağmur veya ne geliyorsa; bu bizim için iyi olabilir."

Red Bull Ring'deki ana sorunun ne olduğundan bahseden Espargaro, şöyle devam etti: "Çekiş yok. Yaz arasından önce de aynı sorun vardı."

"Ben arka frenleri fazlasıyla kullanan biriyim ve virajın ortasında motosikleti çevirmek için frenliyorum. Ben arka frenle yaşıyorum ve burada onu kullanamıyorum, ona dokunamıyorum bile."

"Bu da benim sürüş stilimi öldürüyor. Sürüş stilimden, tur zamanımı geliştirebilecek bir şey çıkaramıyorum. Kesinlikle zorlanıyorum."

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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