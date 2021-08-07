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KTM, 2022 MotoGP sürücü kadrosunu Raul Fernandez'le tamamladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

KTM, Raul Fernandez'in 2022 MotoGP sezonunda Tech3 takımıyla yarışacağını doğruladı.

KTM, 2022 MotoGP sürücü kadrosunu Raul Fernandez'le tamamladı

Fernandez, bu sene Ajo'nun KTM tarafından desteklenen takımıyla Moto2'ye yükseldi. İspanyol sürücü 2020'de ise KTM'yle Moto3'te yarışmış ve sezonu 4. sırada tamamlamıştı. 

20 yaşındaki sürücü, Moto2'ye gelir gelmez etki yarattı ve 3 yarış kazanarak; takım arkadaşı Remy Gardner'le şampiyonluk mücadelesine girdi. İlk 9 yarışı geride bıraktığımızda, ikili arasında 31 puanlık bir fark bulunuyor. 

Haziran ayındaki Hollanda Grand Prix'si öncesinde Motorsport.com, Fernandez'in Tech3 KTM'yle 2022 için anlaştığını belirtmişti. Fernandez ayrıca Petronas SRT'nin de bir numaralı adayıydı. 

Fernandez'in mevcut KTM kontratında 500.00 euroluk serbest kalma maddesi bulunuyordu ancak SRT, Fernandez'le KTM arasındaki ilişkiye karışmayacağını söylemişti. 

KTM tarafından yayınlanan basın açıklamasında Fernandez'in sözleşmesinin uzunluğundan bahsedilmese de Motorsport.com sözleşmenin 2 senelik olacağını düşünüyor. 

Fernandez ise konu hakkında şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, KTM'nin bana verdiği bu fırsattan ötürü çok mutluyum. Bu sezonki fırsat kadar gelecek sezonki fırsat için de mutluyum."

"Moto2'de çok fazla şey öğreniyorum ve eğleniyorum. Burada MotoGP'ye girme şansımın olabileceği bir pozisyona gelebildim ki bunun için minnettarım. MotoGP'ye yükselmek her sürücünün hayalidir."

"Şu an için en önemli şey sezonuma odaklanıp, geriye kalan yarışlarda elimden gelenin en iyisini vermek ve şampiyonluk için savaşmaya çalışmak. Şampiyon olamazsam da sorun değil, her şeyin bir nedeni var ve ileriye olumlu şekilde bakmanız gerekir."

"Bu sezon bir çaylaktım ve bu bölümü kapatarak, 2022'de yeniden başlamak istiyorum. 2022'de motosiklette iyi bir hissiyat bulmaya çalışacağım ve daha önemlisi eğlenmeye çalışacağım."

Fernandez, Tech 3'de şu anki takım arkadaşı Gardner'in yanında yarışacak. Gardner'in MotoGP'ye yükseleceği haziran ayında açıklanmıştı. 

KTM fabrika takımının sürücü kadrosu ise Brad Binder ve Miguel Oliveira'dan oluşacak. 

Fernandez, Moto2'deki ilk sezonunda MotoGP'ye yükseldi ve daha önce bunu başaran Maverick Vinales ve Joan Mir gibi isimlerin yanına katıldı.

Bu açıklama ayrıca, Iker Lecuona ve Danilo Petrucci'nin gelecek sezon için koltukları olmayacağı anlamına geliyor. 

Lecuona geçtiğimiz günlerde 2022 MotoGP koltuğunu kaybetmesi durumunda Moto2'ye geri dönmeyeceğini söylemişti. Petrucci ise Motorsport.com'a Dakar Rallisi'ne geçebileceğini belirtmişti. 

Valentino Rossi'nin sezon sonunda emekli olmasıyla ve Franco Morbidelli'nin fabrika Yamaha takımında Vinales'in yerine geçmesi beklenmesiyle beraber; 2022 için sadece birkaç boş koltuk kaldı. 

Motorsport.com Perşembe günü Marco Bezzecchi'nin SRT'ye katılacağını açıklamıştı. Böylelikle sadece 1 adet SRT koltuğu kaldı. 

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo

Raul Fernandez, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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