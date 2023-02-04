MotoGP'de yeni sezon heyecanı shakedown testiyle başlıyor

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MotoGP Shakedown testi, serideki çaylakların yeni motosikletlerine ve takımlarına alışması için yapılıyor.

2023'te MotoGP'de yarışacak çaylak sürücü sayısında büyük bir düşüş var. Sadece Moto2 dünya şampiyonu Augusto Fernandez MotoGP'ye geçiyor.

Fernandez, Hervé Poncharal'ın GasGas Tech3 takımın Pol Espargaro'nun yeni takım arkadaşı olacak. Fakat testte Fernandez'in aksine, Espargaro yer alamayacak.

Üç günlük testte grid, MotoGP üreticilerinden test sürücüleriyle tamamlanıyor. Michele Pirro, dünya şampiyonu Ducati adına piste çıkacak ve normal sürücüler önümüzdeki hafta sonu piste çıkmadan önce İtalyan üreticinin iş yükünü üstlenecek.

Yamaha'da test çalışmaları birkaç sürücü arasında paylaştırıldı: Cal Crutchlow test ekibinin göz bebeği olacak fakat ona Japon test sürücüleri Katsuyuki Nakasuga ve Kohta Nozane eşlik edecek. Her ikisi de yıllardır Yamaha M1'in gelişiminde yer alıyor.

Honda, Sepang'a, geçen yıla kıyasla büyük bir gelişim kaydetme hedefiyle geliyor. Stefan Bradl geçen ay Jerez'de piste çıkmış ve burada Honda'nın yeni teknik direktörü Ken Kawauchi de hazır bulunmuştu. Fakat soğuk hava, iyi veriler elde etmelerini engelledi.

Bradl bu kez Sepang'da Honda ile sürüş yapan isim olacak.

Stefan Bradl, HRC Fotoğraf: MotoGP

2022 başarıları ve kaybedilen imtiyazların ardından testlere büyük önem veren Aprilia'da, piste çıkan isim Lorenzo Savadori olacak.

KTM, test sürücüleri Dani Pedrosa ve Mika Kallio ile aksiyona geçecek. Avusturyalı ekipte Jonas Folger de hazır bulunacak. Yedek sürücü olan Folger, bu yıl ana sürücüler yarışamadığı takdirde piste çıkan isim olacak.

Sepang Uluslararası Pisti'ndeki MotoGP Shakedown testi 5 Şubat Pazar günü başlayacak ve üç gün sürecek. Pist her gün yerel saatle sabah 10'dan akşam 6'ya kadar, yani TSi sabah 05:00'ten 11:00'e kadar açık olacak. Canlı zaman tablosu ise bulunmuyor.

Resmi MotoGP kış testi ise 10 Şubat Cuma günü başlayacak ve üç gün sürecek. İlk yarış 25-26 Mart hafta sonunda Portekiz'de yapılacak.