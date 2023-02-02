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Çalışma şeklini değiştiren Zarco artık "başarı" istiyor

2015 ve 2016 yıllarında üst üste iki kez Moto2 şampiyonu olan Johann Zarco, artık MotoGP'de büyük sonuçlar almayı istiyor.

Germán Garcia Casanova
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Çeviren:
Ezel Tan
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Çalışma şeklini değiştiren Zarco artık "başarı" istiyor
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İki kez Moto2 şampiyonu Johann Zarco, 2015 ve 2016'da arka arkaya şampiyonluklar elde ederek MotoGP'ye yükseldi ancak zaman zaman güçlü sonuçlar alsa da, geride kalan altı sezon ve 104 Grand Prix'de hiçbir zafer elde edemedi.

Kariyerine Yamaha'nın uydu takımı Tech3 ile başlayan Zarco, burada performansıyla öne çıkıyordu ancak takımın KTM motosikletine geçmesinin ardından KTM fabrika takımına katıldı fakat burada iyi performans sergileyemedi.

Daha sonra birkaç yarışlığına LCR Honda'da yer aldı ve son olarak Pramac Ducati'de yarışmaya başladı. Zarco, geride kalan yıllarda bazı iyi sonuçlar alıp, güçlü performanslar sergilese de henüz galibiyet alabilecek seviyeye çıkamadı.

32 yaşındaki Zarco, bundan ötürü ekibini yenileme kararı aldı. Bu kapsamda da antrenörü Romain Guillot ve koçu Jean Michel Bayle ile yollarını ayırdı.

Zarco, "Son birkaç yıldan dersler çıkarmaya çalıştım ve kendimi bu sezon için mümkün olan en iyi şekilde hazırladım."

"Kış boyunca bazı değişiklikler yaptık ve ben de kendimi geliştirmek için elimden geleni yaptım, yapmaya da devam ediyorum."

"Farklı şekilde çalışmak adına, bazı kararlar almak zorundaydım. Çok şey öğrendim ve şimdi hepsini bir araya getirip harekete geçme zamanı."

"Değişiklikler daha iyi antrenman yapma, kondisyonumu geliştirme ve Grand Prix'ye odaklanma hedefimle alakalı. 2023'te her hafta sonu iki yarışımız olacak, bu yüzden zor olabilir. Haliyle, ana odaklanabilmek adına mümkün olan en iyi şekilde yaklaşmak istiyorum." dedi.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco, yeni hazırlık programı kapsamında, performansını artırmak için zihin eğitimi üzerine çalışan Neurovision Sport & Performance ile çalışmaya başladı.

Fransız sürücü, geçtiğimiz hafta sonu Portimao'daydı ve burada Ducati Panigale V4 SBK motosikletini sürüp, beyin aktivasyonu üzerinde çalıştı.

"Bu yıl Cuma gününden itibaren yapmamız gereken çalışmalar çok önemli olacak, zaten şimdiye kadar da öyleydi, ancak Cumartesi günkü yarışla birlikte hazırlanmak için daha az zamanınız olacak ve hemen performans göstermeniz gerekecek."

"Kısa bir yarışta, ön sıralarda olmak ve iyi başlamak zorundasınız. Bu açıdan, başarılı olabilmek adına iyi niteliklere sahip sürücüler var."

Zarco, ilk zaferini almasının yine kolay olmayacağının farkında. Ayrıca kimin favori olacağından emin değil.

"Bu yıl çok dikkatli olmalısınız, eğer kendinizi iyi hissetmezseniz bir ya da iki pozisyon değil, on pozisyon kaybedersiniz. Bu nedenle net bir aday göstermek de zor."

"Bence favoriler şampiyon Pecco Bagnaia ve şampiyona ikincisi Fabio Quartararo olmaya devam ediyor. Quartararo tutarlılık anlamında çok iyi ve eminim yine şampiyonluk için savaşacak."

"Ayrıca süper motive olacak Marc Marquez'e ek olarak, 2022'deki gelişimini bu yıl da sürdürmeye çalışacak Aprilia'yı unutamayız."

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