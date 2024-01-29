Tech3 MotoGP takımı, 2024 motosikletinin örtüsünü kaldırdı

2024 sezonu, Herve Poncharal'a ait Tech3 ekibinin KTM ile altıncı yılı olacak. Geçen yıl GasGas ile ortaklık kuran Tech3, Avusturyalı marka ile ise ikinci yılını geçirecek.

Geçtiğimiz yıl, Pol Espargaro'nun ciddi sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kaçırması ve çaylak Augusto Fernandez'in formunu bulmakta zorlanması nedeniyle Tech3 için son derece zor bir yıl oldu.

Takım, Fransa Grand Prix'sinde Fernandez sayesinde dördüncü olarak en iyi sonucunu elde etti fakat son üç yıldır podyuma çıkamıyorlar.

Fernandez'e 2024 yılı için yeni kontrat teklif edilirken, Espargaro'nun yerini Moto2 şampiyonu Pedro Acosta aldı.

Acosta geçen yıl sürücü pazarında önemli bir isimdi fakat KTM ile MotoGP'ye geçeceği uzun zamandır biliniyor.

Şimdi Acosta'nın gelişiyle takımdan beklentiler yüksek ve bugün itibariyle yeni motosiklet tanıtıldı.

Fotoğraf: GasGas Factory Racing Red Bull GASGAS Tech3 2024 RC16

Yeni motosiklet büyük oranda geçen yılla aynı renkleri yaşıyor ve hem Red Bull hem de Motul'un varlığı dikkatlerden kaçmıyor.

Motosikletin üzerinde büyük bir GasGas yazısı var. Bu açıdan yeni renk düzeninin 2023'e kıyasla değiştiğini söylemek mümkün.

Tech3, Ducati fabrika takımı, Gresini, VR46 ve Trackhouse Racing'in ardından 2024 lansmanını yapan beşinci takım oldu.

Yamaha, 5 Şubat'ta Malezya'da yapılacak sezon öncesi testlerinden hemen önce yapacağı lansmanla, yeni motosikletini tanıtacak bir sonraki takım olacak.

Sezon öncesi testler 6-8 Şubat tarihleri arasında Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilecek.