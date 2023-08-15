KTM takım patronu: "Marquez 2024'te bizimle yarışmayacak"

Marc Marquez, sürekli olarak Japon markasıyla 2024 sonuna kadar sözleşmesi olduğunu söylese de, son haftalarda alternatif aradığı konuşuluyor.

Red Bull bağlantısından ötürü altı kez dünya şampiyonunun adı sürekli olarak KTM ile anılıyor.

Honda sürücüsü Marquez ve KTM takım patronu Pit Beirer geçtiğimiz günlerde ServusTV'de bir araya geldi.

Marquez'e olası bir KTM ihtimali soruldu ve İspanyol sürücü de gülerek şöyle dedi: "Gelecek yıl için kontratım var."

"Fakat KTM'nin ne kadar geliştiğini görüyorsunuz! Sonuncuydular ve adım adım yaklaşıyorlar. Şimdi en iyi ikinci üretici konumundalar. Çok yakında en hızlısı olacaklar. Önemli olan bu hırsa sahip olmak."

"Mühendisler, sürücüler ve bir takım olarak hep doğru kararlar aldılar. Başardıkları şeyi seviyorum."

Tüm övgüye ve pozitif ilişkiye rağmen Marquez, 2024'te Avusturyalı üretici için yarışmayacak. Bunun nedeni takımda herhangi bir yer olmaması.

Jack Miller ve Brad Binder 2024 sonuna kadar KTM'in fabrika takımı adına yarışmaya devam edecek, Pol Espargaro ve Augusto Fernandez ise Tech3 adına yarışacak.

Bu yılın başlarında, Pedro Acosta'nın da MotoGP'ye geçeceği açıklanmıştı ancak kendisi için dahi boş yer mevcut değil.

Beirer, "Halihazırda sözleşmeli beş sürücüm var ve sadece dört yerim var!"

"Her şey çok karmaşık bir hal alıyor."

"Adımızın Marc ile anılması ve bunu ondan duymak bizim için güzel bir övgü. Çok teşekkür ederim! Ancak şu anda kendi programımıza ve kendi çalışmalarımıza sadık kalmalıyız."

"Giderek gelişmek ve Ducati'ye karşı yarışmak istiyoruz."

"Korkarım Marc gelecek yıl bize katılmayacak. Onun gelecek yıl için sözleşmesi var. Bu konuyu konuştuk ve cevabı netti." dedi.