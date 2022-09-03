Misano MotoGP 3. antrenman: Miller, Bagnaia'nın önünde en hızlısı
Jack Miller, Misano'daki MotoGP San Marino Grand Prix'sinin üçüncü antrenman seansında Ducati'den takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın önünde zirvede yer aldı.
Misano'da gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında sürücüleri yağmursuz fakat kapalı bir hava karşıladı.
Pist kuru olmasına rağmen koşullar zaman turu denemesi için uygun değildi ve sürücüler cuma gününe oranla derecelerini geliştirmekte zorlandılar.
Başlangıçta dereceler 1:32'lerdeydi ve sonrasında yavaş yavaş 1:31'li turla gelmeye başladı. Fabio Quartararo, 1:31.644'lük turuyla liderliği ele geçirirken, son anlarda dereceler daha da hızlandı ve Jack Miller bitime az bir süre kala attığı 1:31.296'lık turuyla seansı lider tamamladı.
Takım arkadaşı Francesco Bagnaia, 0.071 saniye geride ikinci en iyi zamanı yaptı ve Ducati böylelikle seansı 1-2 tamamlamış oldu.
Üçüncü basamakta Yamaha'dan Quartararo yer aldı ancak liderle arasında 0.348 saniye gibi önemli bir zaman farkı vardı.
Seans içerisinde Vinales'in en iyi tur zamanı, sarı bayrak ihlali nedeniyle iptal edildi ve bu da sıralamanın değişmesine neden oldu.
Suzuki sürücüsü Alex Rins, bu durumun ardından 0.411 saniye geride dördüncülüğe yükselirken, Vinales beşinci sırada yer aldı.
Bu yıl şimdiye kadarki en iyi hafta sonlarından birisini geçiren Franco Morbidelli 0.641 saniye geride altıncı, seans içerisinde kaza yaparak sarı bayrağa neden olan Miguel Oliveira yedinci ve Marco Bezzecchi sekizinci oldu.
İlk onu kaza yapan bir başka isim olan Pol Espargaro ve Luca Marini ikilisi tamamladı.
Seans içerisinde tur zamanı silinen bir başka isim de Jorge Martin'di ve seansı 21. sırada tamamladı. Kombine edilmiş derecelerde ilk onun dışında kaldığı için Q1'de mücadele etmek zorunda kalacak.
2022 MotoGP San Marino GP için sıralama turları TSİ 15:10'da başlayacak.
MotoGP San Marino GP - 3. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Jack Miller
|Ducati
|1'31.296
|2
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'31.367
|0.071
|3
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'31.644
|0.348
|4
|Alex Rins
|Suzuki
|1'31.707
|0.411
|5
|Maverick Viñales
|Aprilia
|1'31.844
|0.548
|6
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'31.937
|0.641
|7
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'31.955
|0.659
|8
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|1'31.937
|0.641
|9
|Pol Espargaro
|Honda
|1'32.075
|0.779
|10
|Luca Marini
|Ducati
|1'32.076
|0.780
|11
|Alex Marquez
|Honda
|1'32.122
|0.826
|12
|Michele Pirro
|Ducati
|1'32.263
|0.967
|13
|Johann Zarco
|Ducati
|1'32.350
|1.054
|14
|Enea Bastianini
|Ducati
|1'32.395
|1.099
|15
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|1'32.417
|1.121
|16
|Stefan Bradl
|Honda
|1'32.462
|1.166
|17
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'32.464
|1.168
|18
|Takaaki Nakagami
|Honda
|1'32.506
|1.210
|19
|Brad Binder
|KTM
|1'32.520
|1.224
|20
|Andrea Dovizioso
|Yamaha
|1'32.716
|1.420
|21
|Jorge Martin
|Ducati
|1'32.975
|1.679
|22
|Darryn Binder
|Yamaha
|1'33.240
|1.944
|23
|Raul Fernandez
|KTM
|1'32.948
|1.652
|24
|Remy Gardner
|KTM
|1'33.378
|2.082
|25
|Kazuki Watanabe
|Suzuki
|1'35.683
|4.387
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