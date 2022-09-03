Rins, Misano antrenmanlarında pist görevlisiyle yaşadığı olayı açıkladı

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Üç kez yarış galibi Rins, günün ikinci 45 dakikalık antrenman seansı sırasında sondan bir önceki virajda kaza yaptı.

İspanyol sürücünün, motosikleti çekilirken pist görevlilerinden birine kollarını salladığı görüldü.

Rins daha sonra medyaya verdiği demeçte, pist görevlisine kızmasının nedeninin hava yastığını açılması ve bundan ötürü de piste tekrar geri dönemeyecek olması olduğunu söylüyor.

Gelecek yıl LCR Honda ile yarışacak olan Rins, seansın ardından yaptıklarından dolayı pist görevlisinden özür diledi.

Rins, "Kaza yaptığımda bir pist görevlisiyle çarpıştım."

"Onunla konuşmaya gittim. Çok sinirliydim çünkü genellikle iki tür kaza vardır."

"Biri, zemine güçlü bir şekilde çarptığınız ve hava yastığının açıldığı kaza türü. Diğeri ise hava yastığının açılmadığı ve piste geri dönebildiğiniz kaza türüdür."

"Yani, 150 km/s'de çarptığımda, büyük bir darbe almadım ve hava yastığı açılmadı. Fakat pist görevlisi bana doğru geldi, bana vurdu ve bu da hava yastığını açtı"

"Bu yüzden ona biraz sinirliydim. Fakat Moto2 seansı esnasında onunla konuşmak için yanına gittim, hepsi bu." dedi.

2. antrenman seansındaki kazası Rins'i Q2'nin dışında bıraktı. 3. antrenman için cumartesi sabahı beklenen yağış gerçekleşirse, sıralama turlarında Q1'de elenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Buna rağmen Rins, Suzuki'nin Misano'da iyi bir performans gösterdiğini düşünüyor.

"Oldukça iyi bir gün geçirdik. Kaza tabii ki kötü oldu çünkü ilerlememizi maskeledi."

"Orta hamurla motosikleti durdurmak için çok fazla sorun yaşadım. Sert lastik taktığımızda ön taraf daha rahat hissettirdi fakat kaza yaptım."

"Tur zamanları göz önüne aldığımızda, Q2'ye kalmanın kolay olacağını söyleyemem fakat yine de iyi görünüyor. Yarın yağmur bize şans getirirse Q2'ye kalmayı umabiliriz."

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images