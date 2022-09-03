Quartararo, Marquez'in dönüşünün şampiyonluk savaşında kendisine yardım etmesini umuyor

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Cuma günü erken saatlerde Honda, altı kez MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez'in bu akşam Misano'ya geleceğini ve salı günkü testte piste çıkmayı planladığını duyurdu.

Marquez, Mayıs ayında gerçekleşen İtalya GP'sinin ardından sağ kolundan 4. kez ameliyat olmuştu ve böylelikle uzun bir aradan sonra ilk kez piste çıkmayı planlıyor.

Marquez, Quartararo'nun da umduğu bir şey olan bu yıl tekrar yarışma arzusunu hiçbir zaman gizlemedi. -Bunun temel sebebi, ikinci dünya şampiyonluğu peşinde koşarken; kendisine yardımcı olabilecek bir faktör oluşturması gibi görünüyor.

Quartararo, Marquez'in olası dönüşü hakkında, "Umarım çok yakında bizim için savaşabilir ve kırmızı motosikletlerin planlarını bozmayı deneyebilir"

"Ama onun geri dönecek olmasının harika olduğunu düşünüyorum."

"Kesinlikle testte omzu ile ilgili bazı olumlu geri bildirimler aldı. (Marquez geçen hafta Aragon'da Honda CBR600RR ile bir motosiklet testini tamamladı), bu yüzden şu an burada."

"Sonuç olarak; o, iki gün boyunca burada olacak ve gelecekteki bir yarış potansiyelinin ne olduğu konusunda net bir fikri olacak."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo'nun şampiyonluk yolundaki ana rakiplerinden biri olan Francesco Bagnaia, Pazar günkü San Marino Grand Prix'inde Alex Marquez'i 1. antrenmanda engellediği için grid cezası ile karşı karşıya kalacak.

Cuma günkü Misano yarışından sonra 5. sırayı alan Quartararo, Yamaha'nın bu avantajı tam anlamıyla kullanması gerektiğini ve Bagnaia'nın 3. sırada yer alan Fransız sürücüyle arasındaki 44 puanlık farkı kapatmasını engellemesi gerektiğini söyledi.

Bagnaia'nın cezası hakkında Quartararo, "Tabii ki bunu kullanmalıyız."

"Bunu kullanmak zorundayız çünkü sonuç olarak her şeyden faydalanmamız gerekiyor."

"Tabii ki onun için üzücü fakat bizim için iyi bir şey. Bu yüzden bundan faydalanmamız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmamız gerekecek." dedi.

Misano'daki gününden bahseden Quartararo, Yamaha'sının hızından memnundu ve 2. antrenmanlardaki son zaman turu denemesinin, ön lastiğinin hızlı tur denemesine hazır olmaması nedeniyle istediği gibi gitmediğini söyledi.

Quartararo genel olarak günü hakkında, "Oldukça iyiydi."

"Hızlı tur denemesi için yazık oldu, bir hata yapmadım ama lastiğimiz hazır değildi."

"Bunun için zaman turumu geliştiremedim. Fakat yol tutuş seviyesinden oldukça memnunum."

"Bu lastikle 15 veya 16 turla, orta hamur ile kaydedebileceğim aynı zaman turunu kaydedebilirdim. Yani kendimi oldukça iyi hissediyorum." dedi.