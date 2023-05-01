Miller, eleştirmenleri haksız çıkarttığı için keyifli

Bu sezon KTM'e geçen Miller, nispeten zorlu geçen ilk üç yarışın ardından Jerez'de kanatlandı ve hem sprint yarışında, hem de ana yarışta üçüncü olarak takımla ilk podyumuna ulaştı.

Ducati koltuğunu kaybetmesinin ardından Pramac ve KTM arasında bir seçim yapan ve fabrika takımında devam etme fırsatını değerlendiren Miller'ın yeni macerasından büyük beklentileri olduğunu söylemek mümkün.

Yarışın ardından konuşan Miller, sezon başlarken herkesin kendinden şüphe ettiğini, bu nedenle de 'yeni bir meydan okuma' istediğini söylüyor.

Eleştirmenleri tekrar haksız çıkarttığı söylenen Miller, "Çok eğleniyorum."

"Bu işi seviyorum, çok seviyorum. Bu şampiyonadaki pek çok kişi oturup kullandıkları motosikletten ve diğer motosikletlerin daha iyi olduğundan şikayet ediyor."

"Eğer iyi olmak istiyorsanız, sadece piste çıkın ve işinize bakın. Zor bir şey değil. Bulunduğum yerde [Ducati] kalmayacaktım, orada rahat değildim ve yeni bir meydan okuma istiyordum."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Buna kendiniz için risk almak denir, iş dünyasındaki insanlar bunu her zaman yapar. Eğer kendinize yeterince güveniyorsanız, geri tepme riskine rağmen risk alırsınız. Ben kendime, yeteneğime ve benimle çalışan insanlara yeterince güveniyorum."

"Bir risk aldık ve sonuçları harika hissettiriyor."

"Bana bu fırsatı verdiği için KTM'ye ne kadar teşekkür etsem azdır, bizden şüphe eden insanlara da teşekkür ederim çünkü bu işi seviyorum."

"İki motosikletle podyuma çıkmamız, geçen yıl pek çok sürücünün oturup bu motosikletin ne kadar kötü olduğundan şikayet etmesinden sonra çok iyi geldi. Şikayet edenler neredeler?" dedi.

"Sadece dört yarış geride kaldı ancak yavaş ve emin adımlarla geliyoruz. Eminim bizim için daha iyi olan bazı pistlere geleceğiz. Zaman gösterecek." dedi.