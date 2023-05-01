Bagnaia: "Dışarıdan eleştirmek kolay, eleştirilere güzel bir yanıt verdim"

Son dünya şampiyonu, önce Arjantin GP'sinde ikinci sırada giderken kaza yapmıştı. Bundan 2 hafta sonra ise Amerika GP'sinde lider giderken düşmüş ve önemli puanlar kaybetmişti.

Bu iki kaza, Bagnaia'nın eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştu. İtalyan sürücü, geçtiğimiz yıl da 5 kez kaza yaparak yarış dışı kalmış ve 91 puanlık bir farktan geri gelmek zorunda kalmıştı.

İspanya GP öncesinde "baskı" ve "kazalar" hakkındaki sorulara yanıt vermekten kaçınan Bagnaia, ana yarışta Brad Binder'ı geçerek zafere ulaşmasının ardından kameralara Ducati'sinin önünde yer alan #1'i gösterdi.

Bagnaia'ya "Neden #1'i gösterdiği" ve "Bunun eleştirilere bir yanıt olup olmadığı" soruldu. İtalyan sürücü şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, [1 numarayı göstermem] benim içindi, kendi egom içindi çünkü dışarıdan birini eleştirmek çok kolay ama içeride aslında ne yaşandığını bilmiyorlar."

"Bence bu yarış 1 numaradan gelebilecek bir yarıştı ve COTA'da olanlara bu galibiyetle yanıt verebildiğim için çok mutluyum. Güzeldi."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Cuma günü motosikletin ön tarafıyla sorunlar yaşayan Bagnaia; sprintte ikinci, ana yarışta ise birinci olduğu İspanya GP hafta sonunu "kariyerinin en iyisi" olarak nitelendirdi.

2022'nin şampiyonu, "Bu hafta sonu, neler olduğuna bakarsak, kariyerimin en iyi hafta sonumdu. Silverstone [2022] hafta sonuma yakındı ama bu hafta sonu daha iyiydi çünkü mücadele inanılmazdı."

"Yarıştan çok zevk aldım, hafta sonundan çok zevk aldım çünkü bence, [bu hafta sonu] takım olarak büyümemize yardımcı olacak."

"Cuma günü zordu ama takımım bana motosiklette iyi bir hissiyat verebilmek için iyi çalıştı."

"Bazı şeyleri düzeltmelerini istedim, takımım beni anladı ve nasıl çalışmaları gerektiğini biliyorlardı. Bugün de düne kıyasla attığımız adım sayesinde kazandık."

"Bu zafer kolay değildi çünkü KTM mükemmeldi. Ben sadece mükemmel ve hassas olmaya çalıştım, arka lastiğe çok yük vermemeye çalıştım."

"Burada kazanmak her zaman özeldir, o yüzden çok mutluyum."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia, yarışın ilk bölümünde KTM pilotu Jack Miller'ı agresif bir geçişle arkasında bıraktı ve hakemler, bu geçişinden dolayı Bagnaia'nın bir pozisyon düşmesini istedi. Bagnaia da sırasını Miller'a geri bıraktı.

Bugün bunun gibi MotoGP hakemlerinin kararlarının tutarlılığını bir kez daha sorgulandığı birçok an yaşandı.

Bagnaia, cezasını "kabul ettiğini" söylüyor ama gelecekte bu tarz bir geçiş yapan herkesin aynı şekilde cezalandırıldığını görmek istediğini de ekliyor.

"Bana verilen ceza hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Cezayı kabul ettim ama gelecekte her seferinde diğer sürücülere de aynısının uygulandığını görmek istiyorum. Çünkü birçok temas gördük, benim bugün yaptığımdan daha agresif geçişler gördük."

"Bu yüzden gelecekte her seferinde aynı cezayı verdiklerini görmeyi istiyorum çünkü öbür türlü adil olmuyor."