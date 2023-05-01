MotoGP, Jerez testinde sürücü telsiz sistemini denedi

Proje, henüz başlangıç aşamasında ve önünde pek çok gelişme bulunuyor.

Buradaki fikir, pistte bir olay yaşandığı anda Yarış Yönetiminin önceden kaydedilmiş mesajlar aracılığıyla sürücülerle iletişim kurabilmesidir.

Sürücüyü rahatsız etmemek adına, bu iletişimi kurmak için bazı noktaların belirleneceği açıklandı.

Bu ilk deneyim için seçilen sürücüler Yamaha'dan Fabio Quartararo, Aprilia'dan Aleix Espargaro ve Tech3 GasGas sürücüsü Jonas Folger oldu.

Kullanılan teknolojinin çok fazla detayı bilinmese de Autosport, Dorna Sports ve seçilen sürücülerin kask ve tulum tedarikçilerinin birlikte çalışarak; derilere küçük bir alıcı ve kaskın içine bir hoparlör yerleştirildiği biliniyor.

Bu sayede sürücü ile iletişim kurulacak ve bu iletişim Yarış Yönetiminden sürücüye doğru tek yönlü olacak.

Bu kulaklığın, vücut bütünlüğünün bozulmaması için mümkün olduğunca kulak kanalının içine yerleştirilmeyeceği, ancak kulağın dış yüzeyine temas edeceği biliniyor.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Test, bir MotoGP prototipinin yaydığı desibelleri ölçmek için makinelerle donatılmış olan Dorna'nın araştırma ve geliştirme departmanı tarafından yakından takip edildi.

Bu girişim, geçmişte araştırılan ve şimdiye kadar istenen başarıyı elde edemeyen bir yöntemi ele alıyor.

En son üç yıl önce Misano'da yapılan bir testte Stefan Bradl tarafından denenmiş ve konu güvenlik komisyonu toplantılarından birinde gündeme gelmişti.

O zaman sürücüler organizatörden bayrakların sinyalizasyonunda bir iyileştirme yapılmasını istemişlerdi. O tarihten itibaren pist kenarında LED paneller kullanılmaya başlandı ve bunlar da zaman içinde geliştirildi.