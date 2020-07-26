Marquez: "Yokluğum, 2020 şampiyonasının değerini düşürmeyecek"

Jerez'deki sezonun ilk yarışında büyük bir kaza geçiren ve sağ kolunu kıran Marquez, salı günü ameliyat olmasının ardından bu hafta sonu yarışmaya niyetlendi ve bu kapsamda piste dahi çıktı. Ancak bir süre sonra Marquez, yarış hafta sonuna devam etmeme kararı aldı.

Geçen hafta İspanyol bir televizyon kanalına konuşan Honda takım patronu Alberto Puig, Marquez'in yokluğunda şampiyon olacak bir ismin bundan tam olarak memnun kalmayacağını söylemişti.

Ancak Marquez, bu görüşe katılmadı. Marquez, "Eğer şampiyon olmuşsanız, bu bir şeyleri diğerlerinden daha iyi yaptığınız içindir."

"Şampiyonun değeri yine aynı olacak. Bu önemli. Tabii ki, ben rakiplerden birisiysem, her zaman onlara karşı mücadele etmek, onların hepsiyle pist üstünde savaşmak ve hepsi pist üstündeyken şampiyon olmak isterim."

"Ancak birisi yaralanmışsa ve bu sizin hatanız değilse, her ne olursa olsun şampiyonluğun değeri aynı olur." dedi.

9 kez şampiyon olan Valentino Rossi, Marquez'in kaçıracağı yarışlara rağmen onun için şampiyonluk mücadelesinin bittiğine inanmıyor.

Rossi, "Öncelikle bu, Quartararo ve Vinales'in, ayrıca Dovizioso'nun yarışta ne kadar puan aldığına bağlı olacak."

"Şampiyona kısa sürecek ve o, dezavantajlı başlayacak ancak ilk yarışta performansı harikaydı. Bu yüzden hâlâ geriden gelip şampiyon olabilir."

"En hızlı isim oydu. Bu yüzden onun için her şeyin biteceğini düşünmüyorum." dedi.

Geçen hafta sonu Jerez'deki ilk yarışı kazanan Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, bu hafta sonu gerçekleştirilen 2. yarışta hem pole pozisyonunu hem de yarışı kazandı. Quartararo da Marquez'i hesap dışına çıkarmak için çok erken olduğunu söyledi.

Quartararo, "O, tabii ki hâlâ şampiyonluk adayı."

"İki yarıştan sıfır çekmek, böyle bir şampiyonada çok zor bir şey çünkü sezon çok kısa olacak ancak Marc'ın potansiyelini hepimiz biliyoruz."

"Geçen sene tarihteki en çok puan toplama rekorunu kırdı. Bu yüzden tabii ki hâlâ şampiyonluk adayı."

"İyi bir fırsat yakaladık, bu yüzden bu durumdan maksimumu almalıyız ancak Brno'da iyi bir şekilde geri dönecektir."

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ancak kesinlikle o şampiyonluk adayı olacak." dedi.