MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
10 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
17 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
-
23 Ağu
Sıradaki Etkinlik
25 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
-
08 Kas
Sıradaki Etkinlik
102 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
109 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Marquez: "Yokluğum, 2020 şampiyonasının değerini düşürmeyecek"

paylaşım
yorumlar
Marquez: "Yokluğum, 2020 şampiyonasının değerini düşürmeyecek"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
26 Tem 2020 13:37

Marc Marquez, 2020 MotoGP şampiyonasının ilk 2 yarışına katılamayacak olmasının, kendisinin şampiyon olamaması halinde şampiyonanın değerini düşürmeyeceğini söyledi.

Jerez'deki sezonun ilk yarışında büyük bir kaza geçiren ve sağ kolunu kıran Marquez, salı günü ameliyat olmasının ardından bu hafta sonu yarışmaya niyetlendi ve bu kapsamda piste dahi çıktı. Ancak bir süre sonra Marquez, yarış hafta sonuna devam etmeme kararı aldı.

Geçen hafta İspanyol bir televizyon kanalına konuşan Honda takım patronu Alberto Puig, Marquez'in yokluğunda şampiyon olacak bir ismin bundan tam olarak memnun kalmayacağını söylemişti.

Ancak Marquez, bu görüşe katılmadı. Marquez, "Eğer şampiyon olmuşsanız, bu bir şeyleri diğerlerinden daha iyi yaptığınız içindir."

"Şampiyonun değeri yine aynı olacak. Bu önemli. Tabii ki, ben rakiplerden birisiysem, her zaman onlara karşı mücadele etmek, onların hepsiyle pist üstünde savaşmak ve hepsi pist üstündeyken şampiyon olmak isterim."

"Ancak birisi yaralanmışsa ve bu sizin hatanız değilse, her ne olursa olsun şampiyonluğun değeri aynı olur." dedi.

 

9 kez şampiyon olan Valentino Rossi, Marquez'in kaçıracağı yarışlara rağmen onun için şampiyonluk mücadelesinin bittiğine inanmıyor.

Rossi, "Öncelikle bu, Quartararo ve Vinales'in, ayrıca Dovizioso'nun yarışta ne kadar puan aldığına bağlı olacak."

"Şampiyona kısa sürecek ve o, dezavantajlı başlayacak ancak ilk yarışta performansı harikaydı. Bu yüzden hâlâ geriden gelip şampiyon olabilir."

"En hızlı isim oydu. Bu yüzden onun için her şeyin biteceğini düşünmüyorum." dedi.

Geçen hafta sonu Jerez'deki ilk yarışı kazanan Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, bu hafta sonu gerçekleştirilen 2. yarışta hem pole pozisyonunu hem de yarışı kazandı. Quartararo da Marquez'i hesap dışına çıkarmak için çok erken olduğunu söyledi.

Quartararo, "O, tabii ki hâlâ şampiyonluk adayı."

"İki yarıştan sıfır çekmek, böyle bir şampiyonada çok zor bir şey çünkü sezon çok kısa olacak ancak Marc'ın potansiyelini hepimiz biliyoruz."

"Geçen sene tarihteki en çok puan toplama rekorunu kırdı. Bu yüzden tabii ki hâlâ şampiyonluk adayı."

"İyi bir fırsat yakaladık, bu yüzden bu durumdan maksimumu almalıyız ancak Brno'da iyi bir şekilde geri dönecektir."

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ancak kesinlikle o şampiyonluk adayı olacak." dedi.

Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!

Önceki haber

Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!
MotoGP MotoGP / Yarış raporu
1s

Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!

Ricciardo, Vettel'i uyardı: "Orta grupta savaşmak çok farklı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Vettel'i uyardı: "Orta grupta savaşmak çok farklı"

F1 tarihinde bugün: Vettel, Ferrari ile Macaristan'da kazanıyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji
1s

F1 tarihinde bugün: Vettel, Ferrari ile Macaristan'da kazanıyor

Marquez: "Yokluğum, 2020 şampiyonasının değerini düşürmeyecek"
MotoGP MotoGP / Son dakika
40dk

Marquez: "Yokluğum, 2020 şampiyonasının değerini düşürmeyecek"

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Mercedes tarzı burun beklediğimiz gibi çalışmıyor"

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor

Vettel, Nürburgring'e döneceği için mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Nürburgring'e döneceği için mutlu

Pirelli, Silverstone ve Barcelona'da 2021 F1 lastiklerini test edecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Pirelli, Silverstone ve Barcelona'da 2021 F1 lastiklerini test edecek

Son Haberler

Marquez: "Yokluğum, 2020 şampiyonasının değerini düşürmeyecek"
MOTOGP MotoGP / Son dakika
40dk

Marquez: "Yokluğum, 2020 şampiyonasının değerini düşürmeyecek"

Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!
MOTOGP MotoGP / Yarış raporu
1s

Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!

MotoGP Endülüs: Isınma turlarının en hızlısı Quartararo
MOTOGP MotoGP / Son dakika

MotoGP Endülüs: Isınma turlarının en hızlısı Quartararo

Miller: "Marquez'in sakatlığı nedeniyle ben de şampiyonluk adayıyım"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Miller: "Marquez'in sakatlığı nedeniyle ben de şampiyonluk adayıyım"

Çok Okunanlar

1
MotoGP

Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!

1s
2
Formula 1

Ricciardo, Vettel'i uyardı: "Orta grupta savaşmak çok farklı"

3
Formula 1

F1 tarihinde bugün: Vettel, Ferrari ile Macaristan'da kazanıyor

1s
4
MotoGP

Marquez: "Yokluğum, 2020 şampiyonasının değerini düşürmeyecek"

40dk
5
Formula 1

Vettel, Nürburgring'e döneceği için mutlu

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Marquez: "Yokluğum, 2020 şampiyonasının değerini düşürmeyecek"
MOTOGP

Marquez: "Yokluğum, 2020 şampiyonasının değerini düşürmeyecek"

Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!
MOTOGP

Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!

MotoGP Endülüs: Isınma turlarının en hızlısı Quartararo
MOTOGP

MotoGP Endülüs: Isınma turlarının en hızlısı Quartararo

Miller: "Marquez'in sakatlığı nedeniyle ben de şampiyonluk adayıyım"
MOTOGP

Miller: "Marquez'in sakatlığı nedeniyle ben de şampiyonluk adayıyım"

Dovizioso "daha hızlı" Pramac sürücülerini kopyalamak istemiyor
MOTOGP

Dovizioso "daha hızlı" Pramac sürücülerini kopyalamak istemiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.