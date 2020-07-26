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Rossi: "Formumu yükseltebilmek için Yamaha'nın politikalarıyla uğraşmak zorunda kaldım"

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Rossi: "Formumu yükseltebilmek için Yamaha'nın politikalarıyla uğraşmak zorunda kaldım"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Tem 2020 15:50

Valentino Rossi, Endülüs Grand Prix'si öncesinde istediği değişikliklerin yapılması için Yamaha'nın politikalarıyla uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

Sıralama turlarında dördüncü sırada yer alan Rossi, Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ve takım arkadaşı Maverick Vinales'in ardında üçüncü oldu. Ancak Rossi, Vinales'le son tura kadar savaştı.

Rossi, bir hafta önce aynı pistte iyi bir performans göstermekte zorlandı ve motor sorunu nedeniyle yarışa erken veda etti.

Güçlü geri dönüşü hakkında konuşan Rossi bu yılki yeni takım şefi David Munoz'un, Quartararo ve Vinales tarafından tercih edilen ayarlardan sapması konusunda Yamaha'yı ikna ettiğini ve bunun da geri dönüşünde etkili olduğunu söyledi.

Rossi, geçen yılki Amerika Grand Prix'sinden bu yana kazandığı ilk podyumdan sonra şöyle dedi: "Benim için çok önemli bir podyum. Neredeyse bir zafer gibi. Geçen haftaki zorlu yarıştan sonra gelmesi önemliydi.  Çünkü sadece son yarış değil, 2019 sezonunun tüm ikinci yarısı çok sinir bozucuydu."

"Çok yavaştım ve çok acı çektim. Ama bu kez başka bir şekilde çalışıyoruz."

"Çok çalışıp, David ile Yamaha'ya baskı yapmamız gerekiyor çünkü durum bazen politik oluyor. Zordu. Değiştirmek için savaşmak zorunda kaldım. Çünkü bazen politik sorunlarla, beklemediğimiz sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu politik bir problem. Motosikleti değiştirmek istiyoruz ve pes etmiyoruz."

"Cuma sabahı daha iyi bir hisse sahiptim. Bu kez ekibim bana çok yardımcı oldu, çünkü tünelin sonunda bir ışık gösterdiler, bana başka bir motosiklet verdiler."

"Fabio ve Maverick ile aynı motosiklete bindiğimde ve çok hızlı, çok güçlü olabildiklerinde Yamaha onlar gibi sürmem gerektiğini düşünüyor."

"Ama beni desteklemeleri gerekiyor, çünkü fabrika takımında ve gelecek yıl Petronas ile yarışacağım. Bu yüzden bana güvenmek zorundalar, çünkü bence [Quartararo ve Vinales'ten daha hızlı olmasam bile] iyi yarışlar yapabilirim."

Yamaha takımının patronu Lin Jarvis, ise BT Sport'a unları söyledi: "Yamaha M1'lerimizin çoğunun benzer ayar aralığı var, çalıştıkları bölge oldukça yakın. Ancak Vale bunu kullanma, rahat hissetme ve kendisi için çalışmasını sağlama konusunda zorlandı."

"Vale çok hayal kırıklığına uğramıştı ve ilk yarıştan sonra gerçekten bir şeyleri değiştirmek istiyordu. Bir şeyi değiştirmeye karar verdik, bunu yapmak istedi çünkü kaybedecek hiçbir şeyi yoktu."

"Japon mühendislerin düşüncelerini değiştirmek bazen o kadar da basit olmuyor, çünkü çok fazla veri ve bilgiye sahibiz ve diğer adamlar -aynı ayarlarla- hızlı gidiyor. Öyleyse neden farklı bir şey yapıyorsunuz? Zorladı, kabul ettik ve değişikliği yaptık."

"Tüm sorunlarını çözdüğünü söyleyemem ama çok daha rahat hissediyor. Bunun tekrar kendi motosikleti olduğunu hissediyor ve bu yüzden daha iyi sürebiliyor."

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Jamie Klein

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