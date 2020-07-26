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MotoGP / Endülüs GP / Yarış raporu

Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!

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Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!
Ekleyen:
, Editör
26 Tem 2020 12:47

Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, MotoGP’nin Jerez pistinde gerçekleştirilen Endülüs Grand Prix’sini rahat şekilde kazanmayı başardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Quartararo iyi bir startla yerini korumayı başardı.

İlk virajda fabrika KTM sürücüsü Brad Binder, Tech3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira’ya temas etti ve Oliveira yarış dışı kaldı.

İlk turun sonunda liderlik için atak yapan Maverick Vinales, dışarı taşıp Valentino Rossi’ye de geçilip 3. sıraya geriledi.

Bitime 19 tur kala son virajda düşen Tech3 sürücüsü Iker Lecuona son sıraya geriledi, Aprilia'dan Aleix Espargaro ise kaza yaparak yarış dışı kaldı. 

Bundan yaklaşık 3 tur sonra Pramac Ducati sürücüleri Francesco Bagnaia ve Jack Miller ile Franco Morbidelli, Vinales’i geçerek 3-4-5. sıraları ele geçirdiler.

Ancak sonraki turda Miller ve Danilo Petrucci düştü ve yarış dışı kaldılar. Aynı turda Bagnaia, Rossi’yi geçerek ikinciliğe yükseldi. Bitime 13 tur kala yerde kalan Binder de yarış dışı kaldı.

 

Son 9 tura girilirken podyum için Rossi’yi zorlayan Morbidelli mekanik bir sorun yaşadı ve kenara çekmek zorunda kaldı.

Bitime 6 tur kala rahat şekilde 2. sırada ilerleyen Bagnaia’nın motosikletinden dumanlar yükseldi ve İtalyan sürücü de yarış dışı kaldı.

Tüm bunlar yaşanırken farkı giderek açan Quartararo, yarışı kazanmayı başardı ve art arda ikinci galibiyetini aldı.

Sondan ikinci turda uzun uğraşlar sonucu Rossi'yi geçmeyi başaran Vinales ikinci olurken, podyumu Rossi tamamladı.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami iyi geçen hafta sonunun 4. sıra ile süslerken, Suzuki'den Joan Mir beşinci, Ducati'den Andrea Dovizioso altıncı sırada yer aldı.

İlk 10'u KTM'den Pol Espargaro, Honda'dan Alex Marquez, Avintia'dan Johann Zarco ve Suzuki'den Alex Rins tamamladı.

Yarışı tamamlayabilen diğer isimler ise Tito Rabat, Bradley Smith ve Cal Crutchlow oldu.

Böylelikle Quartararo iki yarışın ardından 50 puanla liderliğini sürdürüyor.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara Puan
1 France Fabio Quartararo Yamaha 25 41'22.666     25
2 Spain Maverick Viñales Yamaha 25 41'27.161 4.495 4.495 20
3 Italy Valentino Rossi Yamaha 25 41'28.212 5.546 1.051 16
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 25 41'28.779 6.113 0.567 13
5 Spain Joan Mir Suzuki 25 41'30.359 7.693 1.580 11
6 Italy Andrea Dovizioso Ducati 25 41'35.220 12.554 4.861 10
7 Spain Pol Espargaro KTM 25 41'40.154 17.488 4.934 9
8 Spain Alex Marquez Honda 25 41'42.023 19.357 1.869 8
9 France Johann Zarco Ducati 25 41'46.189 23.523 4.166 7
10 Spain Alex Rins Suzuki 25 41'49.757 27.091 3.568 6
11 Spain Tito Rabat Ducati 25 41'56.294 33.628 6.537 5
12 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 25 41'58.972 36.306 2.678 4
13 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 24 42'08.349 1 Lap 1 Lap 3
  Italy Francesco Bagnaia Ducati 19 31'28.905 6 Laps 5 Laps  
  Italy Franco Morbidelli Yamaha 16 26'32.951 9 Laps 3 Laps  
  South Africa Brad Binder KTM 12 20'08.345 13 Laps 4 Laps  
  Italy Danilo Petrucci Ducati 11 18'20.066 14 Laps 1 Lap  
  Australia Jack Miller Ducati 10 16'37.234 15 Laps 1 Lap  
  Spain Aleix Espargaro Aprilia 8 13'23.222 17 Laps 2 Laps  
  Spain Iker Lecuona KTM 5 8'28.029 20 Laps 3 Laps  
  Portugal Miguel Oliveira KTM 0        
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Cem Özel

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