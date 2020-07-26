Endülüs MotoGP: Quartararo rahat şekilde kazandı, Rossi podyumda!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Quartararo iyi bir startla yerini korumayı başardı.

İlk virajda fabrika KTM sürücüsü Brad Binder, Tech3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira’ya temas etti ve Oliveira yarış dışı kaldı.

İlk turun sonunda liderlik için atak yapan Maverick Vinales, dışarı taşıp Valentino Rossi’ye de geçilip 3. sıraya geriledi.

Bitime 19 tur kala son virajda düşen Tech3 sürücüsü Iker Lecuona son sıraya geriledi, Aprilia'dan Aleix Espargaro ise kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Bundan yaklaşık 3 tur sonra Pramac Ducati sürücüleri Francesco Bagnaia ve Jack Miller ile Franco Morbidelli, Vinales’i geçerek 3-4-5. sıraları ele geçirdiler.

Ancak sonraki turda Miller ve Danilo Petrucci düştü ve yarış dışı kaldılar. Aynı turda Bagnaia, Rossi’yi geçerek ikinciliğe yükseldi. Bitime 13 tur kala yerde kalan Binder de yarış dışı kaldı.

Son 9 tura girilirken podyum için Rossi’yi zorlayan Morbidelli mekanik bir sorun yaşadı ve kenara çekmek zorunda kaldı.

Bitime 6 tur kala rahat şekilde 2. sırada ilerleyen Bagnaia’nın motosikletinden dumanlar yükseldi ve İtalyan sürücü de yarış dışı kaldı.

Tüm bunlar yaşanırken farkı giderek açan Quartararo, yarışı kazanmayı başardı ve art arda ikinci galibiyetini aldı.

Sondan ikinci turda uzun uğraşlar sonucu Rossi'yi geçmeyi başaran Vinales ikinci olurken, podyumu Rossi tamamladı.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami iyi geçen hafta sonunun 4. sıra ile süslerken, Suzuki'den Joan Mir beşinci, Ducati'den Andrea Dovizioso altıncı sırada yer aldı.

İlk 10'u KTM'den Pol Espargaro, Honda'dan Alex Marquez, Avintia'dan Johann Zarco ve Suzuki'den Alex Rins tamamladı.

Yarışı tamamlayabilen diğer isimler ise Tito Rabat, Bradley Smith ve Cal Crutchlow oldu.

Böylelikle Quartararo iki yarışın ardından 50 puanla liderliğini sürdürüyor.

Yarış sonucu: