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MotoGP / Son dakika

Marquez, Avrupa GP'yi de kaçıracak

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Marquez, Avrupa GP'yi de kaçıracak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Honda, Marc Marquez'in bu hafta sonu yapılacak Avrupa Grand Prix'sinde yarışamayacağını doğruladı.

Marquez, sezonun açılış yarışı olan Jerez'de sağ kolunu kırdı ve ertesi hafta Endülüs GP'de geri dönmeye çalışırken kolunu fazla zorladı. 

Ağustos ayındaki Çek GP öncesinde kemiğine yerleştirilen plakayı kıran Marquez, ikinci kez ameliyat olmasından bu yana yarışlara dönemedi.

Geçen ay çıkan söylentilerde, Marquez'in iyileşme sürecinin planlandığı gibi gitmediği ve bundan ötürü üçüncü bir operasyon daha geçireceği belirtildi. Ancak Honda bunu reddetti.

Bugün bir açıklama yayınlayan Honda, Stefan Bradl'ın bu hafta sonu yapılacak Valencia yarışında Marquez'in RC213V'sini kullanacağını doğruladı.

İspanyol sürücünün ikinci Valencia yarışında yer alma olasılığı devam ediyor. Ancak alacağı gereksiz risk göz önüne alındığında, bu ihtimal pek mümkün görünmüyor.

Bradl şunları söyledi: "Repsol Honda'nın bana güvenmeye devam etmesinden ve RC213V'yi tekrar sürecek olmaktan ötürü çok memnunum."

"Geçmişte Valencia'da bazı testler yaptık ve Aragon'da motosikletle iyi bir ilerleme kaydettik, bence burada güzel bir hafta sonu geçirebiliriz ve Aragon ile Le Mans'ta yaptığımız gibi öndeki sürücülerle savaşabiliriz."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez
Editör Lewis Duncan

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