Dovizioso: "Mir'in MotoGP şampiyonu olması için yarış kazanmasına gerek yok"

2020 sezonunun geçen hafta Aragon'da yapılan ikinci yarışında Suzuki pilotu Mir, sezondaki altıncı podyumunu alırken, sürücüler şampiyonasında Petronas SRT Yamaha pilotu Fabio Quartararo'nun 14 puan önünde yer alıyor.

Sezonun bitimine üç yarış kala Mir, 36 puan ile ayrılan ilk altı içerisinde yer alan pilotlar arasıdna yarış kazanamayan tek isim.

Ancak Mir'in 28 puan arkasında yer alan Dovizioso, Suzuki sürücüsünün şampiyon olması için yarış kazanması gerektiğine inanmadığını söyledi.

Dovizioso'nun konu hakkındaki açıklaması şu şekilde: "Bunu yapması gerektiğini düşünmüyorum."

"Bunun çok önemli olduğuna da inanmıyorum, özellikle belirli nedenlerden dolayı bu kadar garip olan bir şampiyonada buna hiç gerek yok ve eninde sonunda şampiyonada önem arz eden durum ise elde ettiğiniz puanlar."

"Sadece gerekli olan bu. Herkes kazanmak ister, herkes kazandığı için sevinir, ancak asıl olay bu değil. Bu yüzden onun da kazanması gerektiğini düşünmüyorum."

Hiçbir sürücü, MotoGP'de galibiyet almadan sezonu şampiyon olarak tamamlayamadı, ancak Emilio Alzamora 1999'da 125cc'de galibiyet almadan şampiyon oldu - tarihte herhangi bir sınıfta bunu yapan ikinci sürücü.

Pramac pilotu Jack Miller, bu durumun aynısının Mir için de geçerli olmasının mümkün olduğunu, çünkü "kazanmak için risk almasına gerek olmadığını" söyledi.

Miller'ın açıklamaları şu şekildeydi: "Eğer böyle giderse bir Emilio Alzamora vakası daha görebiliriz, çünkü şu noktada yarış kazanmak için riske girmesi gerektiğini düşünmüyorum."

"Evet biraz şanssızdı. Brno'nun sondan ikinci virajında (Iker) Lecuona'nın onu biçtiğini kendi gözlerimle gördüm, ve eğer bunu yarış kazanmadan yapıyorsanız da... ve eğer Avusturya'daki yarış kırmızı bayrakla durdurulmuş olmasaydı o yarışı da kazanacaktı."

"Onun kesinlikle en hızlılardan, en hızlısı olmasa bile, ve en istikrarlı sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum, O ve Suzuki tüm sene boyunca oldukça istikrarlı oldular."

Mir, Ağustos ayında yapılan Steiermark GP'sini rahat bir şekilde lider götürdüğü sırada, Maverick Vinales'in fren sorunu sebebiyle yaptığı kaza nedeniyle yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Suzuki sürücüsü, eğer kendisine bu fırsat verilseydi, yarış kazanmadan şampiyon olma ihtimalinin altına "imza" atacağını söyledi.

"Önemli olan bu değil. Önemli olan şampiyonluğa ulaşmak, yarış kazanmayı önemsemiyorum."

"Ben tamamen %100'ümü vermeye odaklanıyorum ve eğer %100'ümü vermek, galibiyet alacak kadar hızlı olmak demek değilse, podyumda olmak için gereken hıza sahip olmak ve şampiyonayı kazanmak önemli."

"Eğer şampiyonayı kazanırsanız MotoGP'de en hızlı olduğunuzu gösterirsiniz - yarış kazanıp kazanmamanız önemli değil."

"Tabii ki yarış kazanmak istiyorum, her hafta sonu yarış kazanmak istiyorum ancak eğer 'Mir şampiyonayı yarış kazanmadan kazanacak' denen bir sözleşme olsaydı bunu kesinlikle imzalardım."