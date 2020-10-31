MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
19 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

KTM: "2021 sürücüleriyle motosikleti geliştirmek zor olacak"

paylaşım
yorumlar
KTM: "2021 sürücüleriyle motosikleti geliştirmek zor olacak"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

KTM, görece tecrübesiz 2021 sürücü dizilimiyle 2021 için RC16 MotoGP motosikletini geliştirmenin zor olacağını ama “üstesinden geleceklerini” düşünüyor.

Avusturyalı marka Pol Espargaro’yu seneye Honda’ya kaybediyor, İspanyol pilot KTM’in 2017’deki ilk sezonundan beri takımla beraber ve gelişiminde önemli rol üstleniyordu.

KTM’in fabrika takımının sürücüleri 3. MotoGP sezonuna girecek Miguel Oliviera ve 2.sine girecek Brad Binder olacak, diğer çaylak Iker Lecuona ise Ducati’den gelecek Danilo Petrucci’yle beraber Tech3 takımında devam edecek.

2021 takviminin normal işleyişiyle devam edeceği varsayıldığında Binder ve Lecuona’nın ikisinin de yeni pistler öğrenmesi gerekecek, Petrucci’nin ise alışılmışın dışındaki RC16’yla hiç geçmiş tecrübesi yok.

KTM gelecek sene imtiyazlarını da kaybedecek, yani sürücüleriyle herhangi bir özel testte de bulunamayacak.

Fakat Motorsport.com tarafından diziliminin tecrübesizliğinin RC16’nın gelişimi için sorun yaratıp yaratmayacağı sorulduğunda KTM teknik koordinatörü Sebastian Risse bunun büyük bir soruna yol aşmayacağını düşündüğünü belirtti.

 

Geçtiğimiz hafta sonu Aragon’da Risse: “Tabi ki zor olacak. Orası açık. Ama Danilo da olacak, tecrübesi var ama bu motosikletle değil. Üstesinden gelmemiz gereken durum bu.”

“Bence sürücülerimizin hepsi çok iyi bir yönde gelişiyor. Bu sezon bazı pistlere gitmediğimiz için bazılarını hiç tecrübe edemeyecek olmaları doğru, ama bunu değiştiremeyiz ve bu durumdan en iyisini çıkarmamız gerekiyor.”

“Genel olarak motosiklet ayarlamasında, aslında hafta sonları genelde yaptığınız şeyde, fazlasıyla tecrübeleri var.”

“Başka motosikletlerde olsa da ilk defa motosiklete binmiyorlar, ve bu durumun üstesinden geleceğiz.”

“Tabi ki şu anda olduğu gibi çözemeyeceğiz, çünkü şu anda diğerlerinden daha çok tecrübesi olan bir sürücümüz var.”

“Ama çok sürücümüz var, çok iyi sürücüler, ve iyi bir iş dağıtımı yaparak gelecek sene iyi bir sezon geçirmemizi sağlayacağız.” dedi

KTM’in imtiyaz kaybı bu sene Binder ve Oliviera’nın galibiyet almasından dolayı kaynaklandı, bu sebeple geliştirmeye yaklaşımlarını değiştirmeleri ve Risse’nin deyimiyle kış arasında “fazla bir iteklemede” bulunmaları gerekecek.

Risse: “Tabi ki şu anda imtiyazlarımızı kaybetmemiz sebebiyle ilginç bir noktadayız. Bu da gelecek sene fazladan bir sorunla yüzleşmemiz gerektiği ve kış arasında fazladan iteklememiz gerekeceği manasına geliyor. ”

“Sadece teknik kuralların değil, yaklaşımımızın da değişmesi gerekiyor ve test ekibi, fabrika ve yarış takımının en iyi motosikleti piste çıkartabilmek için birlikte çalışması gerekecek.”

“Önceden yarış sürücüleriyle bir çok şeyi test edebiliyorduk. Gelecekte edemeyeceğiz, ve yarışa gitmeden önce test etmek istiyorsak bunu kışın yapmamız gerekecek, ve bunun üstünde çok duruyoruz.” dedi. 

İlgili İçerik:

Yamaha, motorların dondurulmasına rağmen maksimum hızdan vazgeçmedi

Önceki haber

Yamaha, motorların dondurulmasına rağmen maksimum hızdan vazgeçmedi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Moğolistan hükûmeti, Verstappen'in özür dilemesini istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Moğolistan hükûmeti, Verstappen'in özür dilemesini istiyor

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!

Ricciardo: "Bu sene attığım en iyi sıralama turuydu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Bu sene attığım en iyi sıralama turuydu"

Leclerc: "İstediğimiz yerde değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "İstediğimiz yerde değiliz"

Gasly, sıralamadaki dördüncülüğü Senna'ya adadı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, sıralamadaki dördüncülüğü Senna'ya adadı

McLaren, Ferrari’nin Portimao’daki hızının tek seferlik olup olmadığını merak ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Ferrari’nin Portimao’daki hızının tek seferlik olup olmadığını merak ediyor

Renault, rakip takımların Alonso'nun testini engellemesinden mutsuz
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, rakip takımların Alonso'nun testini engellemesinden mutsuz

Son Haberler

KTM: "2021 sürücüleriyle motosikleti geliştirmek zor olacak"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

KTM: "2021 sürücüleriyle motosikleti geliştirmek zor olacak"

Yamaha, motorların dondurulmasına rağmen maksimum hızdan vazgeçmedi
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Yamaha, motorların dondurulmasına rağmen maksimum hızdan vazgeçmedi

Aprilia test sürücülüğü Lorenzo'nun 2021 seçenekleri arasında
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Aprilia test sürücülüğü Lorenzo'nun 2021 seçenekleri arasında

Crutchlow, MotoGP kariyeri 2020 sonunda bitse dahi mutlu olacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Crutchlow, MotoGP kariyeri 2020 sonunda bitse dahi mutlu olacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Moğolistan hükûmeti, Verstappen'in özür dilemesini istiyor

3s
2
Formula 1

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"

3
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!

4
Formula 1

Ricciardo: "Bu sene attığım en iyi sıralama turuydu"

3s
5
Formula 1

Leclerc: "İstediğimiz yerde değiliz"

Son Haberler

KTM: "2021 sürücüleriyle motosikleti geliştirmek zor olacak"
MOTOGP

KTM: "2021 sürücüleriyle motosikleti geliştirmek zor olacak"

Yamaha, motorların dondurulmasına rağmen maksimum hızdan vazgeçmedi
MOTOGP

Yamaha, motorların dondurulmasına rağmen maksimum hızdan vazgeçmedi

Aprilia test sürücülüğü Lorenzo'nun 2021 seçenekleri arasında
MOTOGP

Aprilia test sürücülüğü Lorenzo'nun 2021 seçenekleri arasında

Crutchlow, MotoGP kariyeri 2020 sonunda bitse dahi mutlu olacak
MOTOGP

Crutchlow, MotoGP kariyeri 2020 sonunda bitse dahi mutlu olacak

Quartararo, Teruel GP'de neden her şeyi kaybettiğini açıklayamıyor
MOTOGP

Quartararo, Teruel GP'de neden her şeyi kaybettiğini açıklayamıyor

Son Videolar

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.