KTM: "2021 sürücüleriyle motosikleti geliştirmek zor olacak"

Avusturyalı marka Pol Espargaro’yu seneye Honda’ya kaybediyor, İspanyol pilot KTM’in 2017’deki ilk sezonundan beri takımla beraber ve gelişiminde önemli rol üstleniyordu.

KTM’in fabrika takımının sürücüleri 3. MotoGP sezonuna girecek Miguel Oliviera ve 2.sine girecek Brad Binder olacak, diğer çaylak Iker Lecuona ise Ducati’den gelecek Danilo Petrucci’yle beraber Tech3 takımında devam edecek.

2021 takviminin normal işleyişiyle devam edeceği varsayıldığında Binder ve Lecuona’nın ikisinin de yeni pistler öğrenmesi gerekecek, Petrucci’nin ise alışılmışın dışındaki RC16’yla hiç geçmiş tecrübesi yok.

KTM gelecek sene imtiyazlarını da kaybedecek, yani sürücüleriyle herhangi bir özel testte de bulunamayacak.

Fakat Motorsport.com tarafından diziliminin tecrübesizliğinin RC16’nın gelişimi için sorun yaratıp yaratmayacağı sorulduğunda KTM teknik koordinatörü Sebastian Risse bunun büyük bir soruna yol aşmayacağını düşündüğünü belirtti.

Geçtiğimiz hafta sonu Aragon’da Risse: “Tabi ki zor olacak. Orası açık. Ama Danilo da olacak, tecrübesi var ama bu motosikletle değil. Üstesinden gelmemiz gereken durum bu.”

“Bence sürücülerimizin hepsi çok iyi bir yönde gelişiyor. Bu sezon bazı pistlere gitmediğimiz için bazılarını hiç tecrübe edemeyecek olmaları doğru, ama bunu değiştiremeyiz ve bu durumdan en iyisini çıkarmamız gerekiyor.”

“Genel olarak motosiklet ayarlamasında, aslında hafta sonları genelde yaptığınız şeyde, fazlasıyla tecrübeleri var.”

“Başka motosikletlerde olsa da ilk defa motosiklete binmiyorlar, ve bu durumun üstesinden geleceğiz.”

“Tabi ki şu anda olduğu gibi çözemeyeceğiz, çünkü şu anda diğerlerinden daha çok tecrübesi olan bir sürücümüz var.”

“Ama çok sürücümüz var, çok iyi sürücüler, ve iyi bir iş dağıtımı yaparak gelecek sene iyi bir sezon geçirmemizi sağlayacağız.” dedi

KTM’in imtiyaz kaybı bu sene Binder ve Oliviera’nın galibiyet almasından dolayı kaynaklandı, bu sebeple geliştirmeye yaklaşımlarını değiştirmeleri ve Risse’nin deyimiyle kış arasında “fazla bir iteklemede” bulunmaları gerekecek.

Risse: “Tabi ki şu anda imtiyazlarımızı kaybetmemiz sebebiyle ilginç bir noktadayız. Bu da gelecek sene fazladan bir sorunla yüzleşmemiz gerektiği ve kış arasında fazladan iteklememiz gerekeceği manasına geliyor. ”

“Sadece teknik kuralların değil, yaklaşımımızın da değişmesi gerekiyor ve test ekibi, fabrika ve yarış takımının en iyi motosikleti piste çıkartabilmek için birlikte çalışması gerekecek.”

“Önceden yarış sürücüleriyle bir çok şeyi test edebiliyorduk. Gelecekte edemeyeceğiz, ve yarışa gitmeden önce test etmek istiyorsak bunu kışın yapmamız gerekecek, ve bunun üstünde çok duruyoruz.” dedi.