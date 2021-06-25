Marquez, Almanya'daki MotoGP zaferinin ardından hayale kapılmıyor

Marquez, geçen hafta sonu Sachsenring pistinde gerçekleştirilen MotoGP Almanya yarışında, 581 gün sonra ilk galibiyetini almayı başarmıştı.

Ancak Marquez, Almanya'da aldığı sürpriz galibiyette pistin saat yönünün tersine olmasının ve pist yapısının kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Bu sayede Marquez'in sağ omzu, aşırı baskıya maruz kalmadı.

Ancak Assen'de 12 sağ, 6 sol viraj bulunuyor. Bu, Marquez'in sıkıntı yaşayacağını işaret ediyor.

Marquez, "Geçen pazar tabii ki önemli bir galibiyet aldık. Kariyerimdeki en önemli ya da en zor galibiyetti ve çok önemli bir anda geldi çünkü şu anda çok derin bir durumdayız ve bu özellikle de takıma ve Honda'ya ekstra motivasyon sağlayacak çünkü Honda uzun zamandır galibiyet alamıyordu."

"Burada her şeyin gerçeğe dönmesini bekliyorum ancak yine de yaz tatilinden önce galibiyet almamız önemliydi."

"Assen pistini atlatmaya çalışacağız. Ardından programı sürdürmek için bir aydan fazla zamanımız olacak. O süreçte, Mugello ve Montemlo'dan daha iyi olamayacağımızı göreceğiz."

"Ancak Sachsenring ile aynı seviyede olacağımızı düşünmüyorum." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team after his crash Photo by: Dorna

Performans kaybedeceklerini söyleyen Marquez, bu hafta sonu hedefinin ilk 10'da yer almak olduğunu söyledi.

Marquez, "Zorlanmaya hazırım. Ancak zorlanmak istiyorsam ya da zorlanmaya çalışırsam, Mugello ve Montmelo'daki gibi yine kaza yaparım Bu bir gerçek. Sachsenring'de çok pürüzsüz bir şekilde sürdüm."

"Bu pisti çok iyi tanıyorum. Bu pist büyük ölçüde sola yönlü virajlardan oluşuyor. Sağa doğru sadece 3 viraj var. Motosikletten iyi bir tepki bulabilirsem, iyi bir şekilde kullanabilirim."

"Burada 5,6, 7 ya da 10 tur zorlanabilirsiniz ancak günün sonunda yarış boyunca zorlanmak istiyorsanız, o durumda hata yapmak kolay olur."

"Bekleyip görelim. Tabii ki galibiyet zihinsel açıdan harika bir motivasyondu ve bunu yapabileceğimize ikna olduk. Ancak bu şimdi değil, gelecekte olacak."

"Hedefimiz bu olacak. Bir adım atmaya çalışacağız ancak bunu Sachsenring'e göre değil Mugello ve Montmelo'ya göre yapmaya çalışacağız. Yani daha iyisi olmasa ile ilk 10'da olmaya çalışacağız." dedi.