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MotoGP / Hollanda GP Haberler

Gerloff: "Rossi ile aynı garajı paylaşmak tuhaf olacak"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Mark Bremer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Sakatlanan Petronas SRT Yamaha MotoGP sürücüsü Franco Morbidelli'nin yerine Valentino Rossi'nin takım arkadaşı olacak Garrett Gerloff, bunun "tuhaf" bir deneyim olacağını kabul ediyor.

Gerloff: "Rossi ile aynı garajı paylaşmak tuhaf olacak"

Morbidelli salı günü antrenman yaparken, dizindeki sakatlığının nüksetmesi sonrası, bu hafta sonu yapılacak Assen yarışına katılamayacağını açıkladı.

SRT, bu hafta sonu için Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Gerloff'la anlaştı ve geçen yıl Valensiya'da piste çıkan ve iki antrenman seansında Valentino Rossi'nin yerini alan Amerikalı sürücü, ilk kez tam bir MotoGP hafta sonuna sahip olacak.

Bu hafta sonu Rossi'yle takım arkadaşı olacak Gerloff, dokuz kez dünya şampiyonuyla aynı garajı paylaşmanın çok tuhaf bir deneyim olacağını söyledi.

Gerloff, "Bugün Valentino'yu görmedim fakat garaja girdiğimde, sağ tarafta onun ekibi ile motosikletini göreceğim, ki bu motosikleti geçen yıl sürmüştüm."

“Şimdi diğer taraftayım. Bu biraz tuhaf olacak. Onu yakında görmeyi umuyorum.” dedi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2020 yılında yarışmaya başlayan Gerloff, Assen yarışı geçen yıl takvimden çıkarıldığı için bu pistte hiç deneyim sahibi değil.

Ancak Amerikalı sürücü, yıllardır bu pistte olan yarışları seyrettiğini ve bu yüzden pisti yeterince iyi bildiğini düşünüyor.

Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing

Garrett Gerloff, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Henüz pisti görmedim, aslında bu toplantıyı bittikten sonra pist yürüyüşü yapacağım."

“Fakat pisti bildiğimi hissediyorum çünkü tüm hayatım boyunca buradaki yarışları seyrettim ve ayrıca MotoGP'nin sitesinden, motosiklet üstü kameralarını ve diğer şeyleri seyrediyorum."

"Burası harika bir pist gibi görünüyor, harika bir akışı var ve Yamaha için iyi olduğunu bildiğim bir yapısı var."

"Yani, yarın piste çıkacağım için heyecanlıyım.”

Gerloff, Morbidelli'nin yerini alacağı haberi aldığında neler hissettiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle hızlı oldu."

"Navarra [WSBK] testinden geri dönüyordum ve bir mesaj aldım, sonrasında her şey ilerledi."

“Yani kesinlikle son dakika oldu. Alpinestars ve HJC'ye Cuma sabahı için ihtiyaç duyduğum her şeye sahip olduğumdan emin olmak için ortaya koydukları bu son dakika çalışmaları için çok teşekkürler."

"Yani birkaç gün önce bir telefon görüşmesiyle başladı ve işte buradayım." dedi.

Gerloff, 2016 Nicky Hayden'dan bu yana MotoGP'de yarışan ilk Amerikalı sürücü olacak.

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