Dovizioso: "Quartararo, Yamaha motosikletinde 'çılgınca şeyler' yapıyor"

Dovizioso, geçen hafta sonu Petronas SRT ile Misano'do MotoGP'ye geri döndü ve Franco Morbidelli'den boşalan koltuğa geçen İtalyan sürücü, şu anda 2019 versiyon Yamaha sürse de gelecek yıl RNF Racing adını taşıyacak bu takımda fabrika destekli bir motosiklet sürecek.

Kariyerinde üç MotoGP ikinciliği bulunan Dovizioso, geçen yılın kasım ayından bu yana ilk kez bir MotoGP hafta sonunda yer aldı ve sıralama turlarında sonuncu olurken, yarışta da 19. sırada finiş gördü.

Ducati'de geçirdiği yıllardan sonra Yamaha'ya dönen Dovizioso, yarış ilerledikçe çok daha iyi turlar attığı için gidişattan memnun olduğunu belirtti.

İtalyan sürücünün kullandığı motosiklet, 2019 versiyon ve bu sezon onu süren herkes iyi bir tempo yakalamakta zorluk çekti.

Motorsport.com'a konuşan Dovizioso, bu motosiklete binen herkesin neden bu kadar zorlandığı sorulduğunda, fabrika motosikleti hakkında bilgisi olmadığı için bunu yanıtlamasının zor olduğunu dile getirdi.

İtalyan sürücü, "Doğrusu bilemiyorum. Fabrika motosikletinden ne kadar farklı olduğunu da bilmiyorum."

"Bunun ötesinde [Yamaha sürücüleri arasında] sadece Fabio çılgınca bir şey yapıyor. Bu, şu anda benim açımdan anlaması ve analiz etmesi çok zor bir şey."

"Öbür taraftan, bu gerçekten özel bir motosiklet ve pek çok pozitif yanı var. Fakat onu özel bir şekilde sürmeniz gerekiyor. Bu yüzden de adapte olmak vakit alıyor. Her şeyi anlamanız gerekiyor."

"Bu hafta sonundan önce hâlâ geçen yılki yeni arka lastikle ilgili kafamda soru işaretleri var. Çünkü frenleme şekliniz biraz tuhaf ve yarışın son bölümünde motosikletin epey gelişiyor olması da tuhaf."

"Bu sebeple yarış esnasında neyin değiştiğini, benim mi yoksa motosiklette mi farklılık olduğunu anlamamız ve analiz etmemiz çok önemli."

Andrea Dovizioso, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu motosiklet benim için yeni ve çok fazla geri bildirim aldım. Şu anda pek çok şeyin nedenini tam olarak bilmiyorum.

"Fakat öbür yandan yarış esnasında kendimi iyi hissettiğim ve motosikletin pozitif yanlarını gördüğüm pek çok an vardı ki bunları kullanamadım."

"Yani bu iyi ve önemliydi. Yarışsız geçen 10 ay sonra istikrarlı bir yarış çıkardığım ve sonunda daha hızlı olduğum için mutluyum." dedi.

Yamaha'nın tam olarak nerede "özel" olduğunu açıklaması istendiğinde Dovizioso, griddeki çoğu motosiklette olmayan bir sürüş tarzı "istediğinden" bahsetti.

"Fabio'nun nasıl sürdüğünü görebilirsiniz. Gerçekten geç frenlemeniz ve virajların ortasına çok fazla hız taşımanız gerekiyor.

"Motosikletin potansiyelini kullanmanın tek yolu bu, çünkü motosiklet sizden bunu talep ediyor."

"Bu da özel bir şey çünkü normalde MotoGP sınıfındaki motosikleti bu şekilde sürmek zorunda değilsiniz. Belki Suzuki de böyledir ama diğerleri öyle değil."