Morbidelli, Misano MotoGP yarışına başlayabileceğini düşünmemiş

Sol dizindeki sakatlık nedeniyle Haziran ayında ameliyat olan ve Assen'deki yarıştan bu yana pistlerden uzak kalan Morbidelli, geçen hafta sonu Misano yarışıyla beraber pistlere geri döndü. Aynı zamanda bu, Maverick Vinales'in yerini aldığı için Yamaha fabrika takımıyla da ilk yarışıydı.

Üç kez MotoGP yarış galibi, yarışa 16. sıradan başladı ve damalı bayrağı 18. sırada gördü.

Liderin 36.2 saniye ardında kalan Morbidelli, sakatlanan dizinin işini çok zorlaştırdığını ve bir noktada yarışa katılabileceğini dahi düşünmediğini belirtti.

"Benim için gerçekten çok güzel bir hafta sonuydu. Sakatlığım tamamen geçmese bile motosiklete geri dönmek, onca zaman sonra yarışa çıkmak, yeni bir motosiklete binmek ve yeni bir takımla çalışmak harikaydı."

"Yarıştan epey memnunum. Aslına bakarsak sabahki ısınma seansı çok zordu ve yarışa katılmamın mümkün olduğunu düşünmedim."

"Fakat adrenalin ve bazı ağrı kesicilerin yardımıyla bunu başarıp, tutarlı bir tempoda gitmeyi başardık."

"Yarışta Valentino (Rossi) ile beraberdim ama benim için harika olduğunu söyleyebilirim çünkü bu motosiklete yeni bindim ve üç ayı kanepede geçirdikten sonra, hâlâ bir sakatlıktan dönmeye çalışıyordum."

"Aslında yarış bana motosiklet hakkında pek çok bilgi verdi, motosikleti daha iyi anladım ve hoşuma da gitti."

"Bu, daha rekabetçi bir motosiklet ve onu sevdim. Bu yarış bana, onunla ilgili neye ihtiyacım olduğunu anlama konusunda biraz daha fırsat verdi."

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sonunda benim için harika bir hafta sonuydu ve geri dönmek harikaydı. Şimdi performansımızı adım adım artırmaya çalışacağız." dedi.

Morbidelli, yarış için bir beklentisi olmadığını fakat bazı kabiliyetlerini kaybetmemek adına, yavaş yavaş dönmesinin kendisi adına en doğru seçim olduğunu söyledi.

"Ben, beklentileriyle savaşan bir adamım, bir şeyler yapıyorum ve nasıl gittiğini görüyorum. Eğer sonuç iyi olmazsa daha iyi hale getirmeye çalışıyorum."

"Eğer sonuç iyiyse, o zaman da bundan zevk almaya çalışıyorum."

"Bu hafta sonu motosiklete geri dönmek benim için gerçekten önemliydi, çünkü bu kategori çok zorlu ve eğer kaybetmemeniz, benim de kaybetmemem gereken yarım yılı kaybederseniz, sürüş anlamında çok fazla şey kaçırırsınız ve mücadele hissinden, saf hıza kadar kaybetmek istemeyeceğiniz bazı kabiliyetlerinizi de kaybedersiniz."

"Yani toparlanma süresi konusunda gerçekten sınırı zorladık ama bence doğru seçimi yaptık."

"Motosiklet üzerinde kalabildim, onu anlayabildim ve bütün bir yarışı çıkarabildim."

"Sonucun mükemmel olmadığını biliyorum, iyi de değil ama buradaki 24 çocuğun hepsi canavar ve üç ayınızı kanepede geçirdikten sonra yeni bir takımın yeni bir motosikletini sürerek anında oyunun içerisinde olmayı bekleyemezsiniz."