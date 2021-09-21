Marquez, Bastianini'nin Misano'da kendisi için "fazla hızlı olduğunu" düşünmüş

Bastianini, pazar günü gerçekleştirilen 27 turluk Misano yarışına 12. sıradan başladı ve 2019 Ducati'siyle, Marquez'i de geçerek üçüncü oldu.

Avintia sürücüsü, serideki ilk podyumunu almasının ardından, "MotoGP'nin patronu" olarak gördüğü Marquez'i geçmenin, kendisi için harika olduğunu belirtmişti.

Marquez, Bastianini'nin beş saniye gerisinde dördüncü olduğu yarışın ardından İtalyan sürücüyü övdü ve kendisi için fazla hızlı olduğundan ötürü, onunla mücadele etmeye çalışmadığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Marquez, Avintia çaylağının yarışı hakkında ne düşündüğünü sorulduğunda şöyle dedi: "Bastianini tüm hafta sonu boyunca hızlıydı."

"Sıralama turlarının ilk bölümünde 1:31.8 yaptı, bu yüzden biri 1:31.8 yapıyorsa, hızlı olduğu anlamına gelir."

"Beni geçer geçmez bu çocuğun ve çaylağın bugün büyük bir fırsata sahip olduğunu hissettim."

"Yarışın bir bölümünde onu takip ediyordum ve [Fabio] Quartararo'nun yanı sıra en iyi çocukları yakalıyorduk."

"Fakat sonrasında sahip olduğum sınırı aştığımı gördüm ve kendi kendime 'sakin ol, bırak gitsin' dedim."

"Fakat gerçekten çok iyi sürüyordu ve Ducati'yi çok iyi anlamıştı. Sürüş şekline baktığımızda, geç fren yapıyordu ve virajdan çok fazla torkun yanı sıra çok fazla yol tutuşla çıkıyordu."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yani özel bir şey değil ama her şeyi doğru şekilde yapıyordu. MotoGP'de bunu yaptığınız zaman tur zamanı da beraberinde geliyor."

Kendi yarışı hakkında da konuşan Marquez, bu pistin omzunu çok fazla etkilemesinden ötürü, elde ettiği dördüncülüğün, bir hafta önce Aragon'da elde ettiği ikincilikten daha kıymetli olduğunu belirtti.

Fakat Marquez, fiziksel anlamda henüz kazanabilecek tempoda olmadığını ve benzer durumun Honda motosikleti için de geçerli olduğunu söyledi.

Marquez, "Elde ettiğimiz bu dördüncülük, geçen haftaki ikincilikten daha kıymetli."

"Benim için daha fazla anlam ifade ediyor. Fakat hedefimizin zafer savaşı vermek olduğu doğru ve kendimi bundan çok uzak hissediyorum."

"Mesela bu yarışta dördüncü bitirdim ama bugün [Francesco] Bagnaia ve Quartarato'nun sürdüğü tempodan çok uzakta olduğumu hissediyordum. Aynı şekilde Bastianini de çok güçlüydü."

"Fakat bugün fark ettim ki evet, fiziksel kondisyonumu hâlâ artırmam gerekiyor ve henüz %100 seviyede değilim ama aynı zamanda motosiklette de çok büyük zayıflıklarımız var. Bu olmasa daha hızlı olabilirdik."

"Bizim için iyi bir pistte, örneğin takım arkadaşımın tüm hafta sonu boyunca çok güçlü olduğu bir pistte, önde kalmayı başardım."

"Yani bu, potansiyelin orada olduğu anlamına geliyor. Fakat ben, ilk Honda sürücüsü olacak seviyede olmayı istemiyorum. Ben her yarış hafta sonu şampiyonluk ve zafer için savaşacak seviyede olmayı istiyorum." dedi.