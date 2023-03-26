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Moto3 Portimao: Holgado kazandı, Deniz pit yolundan başlayıp 10. bitirdi!

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Portekiz Grand Prix'si Daniel Holgado kazandı. Isınma turu öncesinde yaşadığı şanssızlık nedeniyle yarışa pit yolundan başlayan Deniz Öncü ise mükemmel bir performans sergiledi ve 10. sırada finiş gördü.

Can Çarpıcı
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Moto3 Portimao: Holgado kazandı, Deniz pit yolundan başlayıp 10. bitirdi!
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Takımlar ve sürücüler, sezon öncesinde gerçekleştirdikleri birçok testin ardından sezonun ilk yarışı için Portimao Pisti'ne geldiler ve 2023 Moto3 sezonunun ilk yarışı, bugün Portimao'da gerçekleştirildi. 

Yarış öncesinde Portimao'da hava güneşliydi, koşullar idealdi. Gridde Ayumu Sasaki pole pozisyonundaydı, Jose Antonio ikinciydi. Joel Kelso ise ilk çizgiyi tamamlıyordu. Daniel Holgado, David Alonso ve Xavier Artigas ise ikinci çizgiyi oluşturuyorlardı. 

Bu yıl Red Bull KTM Ajo ekibiyle yarışacak olan temsilcimiz Deniz Öncü ise sekizinci cepte yer alıyordu. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Yarış öncesinde ise Deniz Öncü büyük bir şanssızlık yaşadı. Motosikletini çizgiden kaldıramayan Deniz, formasyon turuna başlayamadı ve bu yüzden de yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

 

Deniz pit yolunun sonuna yerleşirken, 5 kırmızı ışık söndü ve 19 turluk yarış başladı. Pole pozisyonundan başlayan Ayumu Sasaki ilk viraja girerken liderliğini koruyamadı, üçüncü cepten kalkan Joel Kelso harika bir startla ilk virajı lider döndü. 

Deniz ise yaklaşık 12 saniye kadar beklemesinin ardından yarışa son sıradan katıldı. 

İlk tur Kelso'nun liderliğiyle biterken; onun arkasında Holgado, Sasaki ve Xavier Artigas vardı. İkinci turun ilk bölümünde ise Holgado liderlik için atak yaptı ve ilk sıraya yükseldi. 

Holgado, 2. turda liderliği almasının ardından uzun süre orada kaldı. Kimi zaman liderlik için 5-6 motosikletin aynı viraja yan yana girdiğini gördük, tipik Moto3 savaşları yaşandı. 

Holgado'nun arkasındaki isimler değişiyordu ama Holgado önde kalmayı başarıyordu. Ancak dokuzuncu tura girerken bu durum değişti. Sasaki düzlükteki geçişi ile ilk sıraya çıktı ve Sasaki, David Munoz, Holgado, Xavier Artigas, Jaume Masia, Diego Moreira ilk 6'sı ile yarış devam etti. 

Sasaki'nin geçişi: 

 

Bu noktada Deniz, 16. sıraya kadar yükselmişti ve güçlü temposuyla önündeki sürücüleri yakalamaya devam ediyordu. 

Bir tur sonra ise Holgado liderliğini geri almıştı. Onun arkasına ise Moreira gelmişti. Yarışa 16. sıradan başlayan Moreira, 10. tura geldiğimizde 14 sıra kazanarak 2. sıraya yükselmişti bile. Brezilyalı çaylak, birçok MotoGP sürücüsünün bu sezonki favorisi konumunda.

Son 8 tura girerken Holgado, Moreira, Artigas, Munoz, Sasaki'den oluşan ilk grup mücadeleye devam ediyorlardı. 

Ayumu Sasaki, Husqvarna Max Racing

Ayumu Sasaki, Husqvarna Max Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 7 tura girerken Holgado hâlâ liderdi, onun arkasında ise 8 kişilik bir takip eden grup vardı. Dolayısıyla arkadaki sıralamalar sürekli olarak değişiyordu. Bu mücadele, Moto3 standartlarına göre dahi oldukça yakındı. 

Holgado'nun arkasındaki grup arasındaki yakın mücadeleyi anlatmak için bu video bize yardımcı olabilir:

 
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Bitime 4 tur kala Holgado hâlâ liderdi, bazı bölümlerde liderliği kaybetse de zirveyi geri almayı başarıyordu. Deniz ise 11. sıraya kadar yükselmişti ve yarışın en hızlı turunu kaydetmişti. Temsilcimiz, bitime 3 tur kala neredeyse lider grubun arkasına yapışmıştı bile. 

Son tura girerken Holgado liderliğini sürdürüyordu, Deniz ise 10. sıradaydı. Son turda Holgado'nun elinden liderliği alabilen olmadı ve KTM sürücüsü, yeni sezonun ilk damalı bayrağını ilk sırada gören isim oldu. Holgado, böylelikle kariyerinde ilk kez bir Grand Prix kazanmış oldu. 

David Munoz çizgide ikinci sırayı alırken, Moreira, ilk Moto3 yarışında podyumun son basamağında kendine yer buldu. 

Deniz'in takım arkadaşı Rueda dördüncü sırayı alırken; onu Masia, Sasaki, Stefano Nepa, Xavier Artigas ve Kelso takip etti. 

Kelso, çizgiyi geçmesinin ardından talihsiz bir kazaya karıştı. Yarış galibi Holgado, çizgiyi geçmesinin ardından kutlamaları nedeniyle biraz fazla yavaşlamıştı, yüksek hızla gelen Kelso ise vizörünü değiştirmeye çalışırken önüne bir anlık bakmadı ve yüksek hızla Holgado'ya çarptı.

Start/finiş düzlüğünün sonunda asfalta uçan Kelso hastaneye kaldırıldı, umuyoruz ki ciddi bir sakatlığı yoktur. 

Joel Kelso, CIP Green Power

Joel Kelso, CIP Green Power

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz Öncü, pit yolundan başladığı yarışı 10. sırada bitirerek harika bir performansa imza attı. Liderin yaklaşık 13 saniye gerisinde başladığı bu yarışı, liderin 1.4 saniye kadar gerisinde tamamlayan Deniz; yarış içinde oldukça sağlam bir tempo sergiledi ve temiz geçişlerle 10. sıraya kadar yükseldi. Sürücümüz, ayrıca tur rekorunu da kırarak en hızlı turun da sahibi oldu. 

Yarış birkaç tur daha uzun olsa temsilcimiz belki de ilk 5 için bile mücadele edebilirdi.  

 

Moto3 sezonu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek Arjantin GP ile devam edecek. 

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Daniel Holgado 19 -       25
2 Spain David Munoz 19 0.160 0.160 0.160   20
3 Brazil Diogo Moreira 19 0.175 0.175 0.015   16
4 Jose Antonio 19 0.206 0.206 0.031   13
5 Spain Jaume Masia 19 0.233 0.233 0.027   11
6 Japan Ayumu Sasaki 19 1.090 1.090 0.857   10
7 Italy Stefano Nepa 19 1.125 1.125 0.035   9
8 Spain Xavier Artigas 19 1.137 1.137 0.012   8
9 Australia Joel Kelso 19 1.268 1.268 0.131   7
10 Turkey Deniz Öncü 19 1.409 1.409 0.141   6
11 Japan Kaito Toba 19 2.852 2.852 1.443   5
12 Collin Veijer 19 6.904 6.904 4.052   4
13 David Salvador 19 6.931 6.931 0.027   3
14 Japan Tatsuki Suzuki 19 9.722 9.722 2.791   2
15 Italy Riccardo Rossi 19 9.748 9.748 0.026   1
16 Japan Ryusei Yamanaka 19 9.771 9.771 0.023    
17 Italy Matteo Bertelle 19 19.803 19.803 10.032    
18 Indonesia Mario Suryo Aji 19 20.317 20.317 0.514    
19 Italy Romano Fenati 19 29.900 29.900 9.583    
20 Japan Taiyo Furusato 19 29.948 29.948 0.048    
21 United Kingdom Joshua Whatley 19 29.904 29.904      
22 Syarifuddin Azman 19 29.969 29.969 0.065    
23 Spain Ana Carrasco 19 30.066 30.066 0.097    
24 Ivan Ortola 18          
25 David Alonso 13          
26 Filippo Farioli 5          
27 United Kingdom Scott Ogden 0          
28 France Lorenzo Fellon 0          
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