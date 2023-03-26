Moto3 Portimao: Holgado kazandı, Deniz pit yolundan başlayıp 10. bitirdi!

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Takımlar ve sürücüler, sezon öncesinde gerçekleştirdikleri birçok testin ardından sezonun ilk yarışı için Portimao Pisti'ne geldiler ve 2023 Moto3 sezonunun ilk yarışı, bugün Portimao'da gerçekleştirildi.

Yarış öncesinde Portimao'da hava güneşliydi, koşullar idealdi. Gridde Ayumu Sasaki pole pozisyonundaydı, Jose Antonio ikinciydi. Joel Kelso ise ilk çizgiyi tamamlıyordu. Daniel Holgado, David Alonso ve Xavier Artigas ise ikinci çizgiyi oluşturuyorlardı.

Bu yıl Red Bull KTM Ajo ekibiyle yarışacak olan temsilcimiz Deniz Öncü ise sekizinci cepte yer alıyordu.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Yarış öncesinde ise Deniz Öncü büyük bir şanssızlık yaşadı. Motosikletini çizgiden kaldıramayan Deniz, formasyon turuna başlayamadı ve bu yüzden de yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı.

Deniz pit yolunun sonuna yerleşirken, 5 kırmızı ışık söndü ve 19 turluk yarış başladı. Pole pozisyonundan başlayan Ayumu Sasaki ilk viraja girerken liderliğini koruyamadı, üçüncü cepten kalkan Joel Kelso harika bir startla ilk virajı lider döndü.

Deniz ise yaklaşık 12 saniye kadar beklemesinin ardından yarışa son sıradan katıldı.

İlk tur Kelso'nun liderliğiyle biterken; onun arkasında Holgado, Sasaki ve Xavier Artigas vardı. İkinci turun ilk bölümünde ise Holgado liderlik için atak yaptı ve ilk sıraya yükseldi.

Holgado, 2. turda liderliği almasının ardından uzun süre orada kaldı. Kimi zaman liderlik için 5-6 motosikletin aynı viraja yan yana girdiğini gördük, tipik Moto3 savaşları yaşandı.

Holgado'nun arkasındaki isimler değişiyordu ama Holgado önde kalmayı başarıyordu. Ancak dokuzuncu tura girerken bu durum değişti. Sasaki düzlükteki geçişi ile ilk sıraya çıktı ve Sasaki, David Munoz, Holgado, Xavier Artigas, Jaume Masia, Diego Moreira ilk 6'sı ile yarış devam etti.

Sasaki'nin geçişi:

Bu noktada Deniz, 16. sıraya kadar yükselmişti ve güçlü temposuyla önündeki sürücüleri yakalamaya devam ediyordu.

Bir tur sonra ise Holgado liderliğini geri almıştı. Onun arkasına ise Moreira gelmişti. Yarışa 16. sıradan başlayan Moreira, 10. tura geldiğimizde 14 sıra kazanarak 2. sıraya yükselmişti bile. Brezilyalı çaylak, birçok MotoGP sürücüsünün bu sezonki favorisi konumunda.

Son 8 tura girerken Holgado, Moreira, Artigas, Munoz, Sasaki'den oluşan ilk grup mücadeleye devam ediyorlardı.

Ayumu Sasaki, Husqvarna Max Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 7 tura girerken Holgado hâlâ liderdi, onun arkasında ise 8 kişilik bir takip eden grup vardı. Dolayısıyla arkadaki sıralamalar sürekli olarak değişiyordu. Bu mücadele, Moto3 standartlarına göre dahi oldukça yakındı.

Holgado'nun arkasındaki grup arasındaki yakın mücadeleyi anlatmak için bu video bize yardımcı olabilir:

Bitime 4 tur kala Holgado hâlâ liderdi, bazı bölümlerde liderliği kaybetse de zirveyi geri almayı başarıyordu. Deniz ise 11. sıraya kadar yükselmişti ve yarışın en hızlı turunu kaydetmişti. Temsilcimiz, bitime 3 tur kala neredeyse lider grubun arkasına yapışmıştı bile.

Son tura girerken Holgado liderliğini sürdürüyordu, Deniz ise 10. sıradaydı. Son turda Holgado'nun elinden liderliği alabilen olmadı ve KTM sürücüsü, yeni sezonun ilk damalı bayrağını ilk sırada gören isim oldu. Holgado, böylelikle kariyerinde ilk kez bir Grand Prix kazanmış oldu.

David Munoz çizgide ikinci sırayı alırken, Moreira, ilk Moto3 yarışında podyumun son basamağında kendine yer buldu.

Deniz'in takım arkadaşı Rueda dördüncü sırayı alırken; onu Masia, Sasaki, Stefano Nepa, Xavier Artigas ve Kelso takip etti.

Kelso, çizgiyi geçmesinin ardından talihsiz bir kazaya karıştı. Yarış galibi Holgado, çizgiyi geçmesinin ardından kutlamaları nedeniyle biraz fazla yavaşlamıştı, yüksek hızla gelen Kelso ise vizörünü değiştirmeye çalışırken önüne bir anlık bakmadı ve yüksek hızla Holgado'ya çarptı.

Start/finiş düzlüğünün sonunda asfalta uçan Kelso hastaneye kaldırıldı, umuyoruz ki ciddi bir sakatlığı yoktur.

Joel Kelso, CIP Green Power Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz Öncü, pit yolundan başladığı yarışı 10. sırada bitirerek harika bir performansa imza attı. Liderin yaklaşık 13 saniye gerisinde başladığı bu yarışı, liderin 1.4 saniye kadar gerisinde tamamlayan Deniz; yarış içinde oldukça sağlam bir tempo sergiledi ve temiz geçişlerle 10. sıraya kadar yükseldi. Sürücümüz, ayrıca tur rekorunu da kırarak en hızlı turun da sahibi oldu.

Yarış birkaç tur daha uzun olsa temsilcimiz belki de ilk 5 için bile mücadele edebilirdi.

Moto3 sezonu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleştirilecek Arjantin GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: