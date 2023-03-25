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Moto3 / Portimao Sıralama turları raporu

Moto3 Portimao: Sasaki büyük farkla pole'de, Deniz sekizinci

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Portekiz Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı derece Ayumu Sasaki'den geldi. Temsilcimiz Deniz Öncü ise sezonun ilk sıralama seansını 8. sırada noktaladı.

Can Çarpıcı
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Moto3 Portimao: Sasaki büyük farkla pole'de, Deniz sekizinci
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2023 Moto3 sezonunun ilk pole pozisyonu Ayumu Sasaki'ye gitti. Intact GP takımıyla çıktığı ilk sıralama seansında Portimao Pisti'ni 1:46.798 saniyede turlayan Sasaki, en yakın rakibinin 0.374 saniye önünde pole pozisyonuna uzandı. Sasaki ayrıca bu turuyla bu pistteki Moto3 tur rekorunu da kırmış oldu.

Sasaki, bu rekor derecesini Q2 seansının daha ilk yarısında kaydetmişti ve bu dereceyi kaydetmesinin sonrasında sadece start antrenmanı yapmak için piste çıktı. 

 

Red Bull KTM Ajo sürücüsü Antonio Rueda ikinci sıradaydı. Deniz'in takım arkadaşı olan İspanyol çaylak, yarınki yarışa Sasaki'nin hemen arkasından başlayacak. 

Üçüncü olan Joel Kelso ise ilk çizgiyi tamamladı. Daniel Holgado dördüncü olurken, 3. antrenmanın en hızlısı Ivan Ortola beşinciydi. Bir diğer çaylak sürücü David Alonso ise ikinci çizgiyi tamamladı. 

Xavi Artigas yedinciydi, onun arkasında ise temsilcimiz Deniz Öncü yer aldı. Liderin 0.763 saniye gerisinde kalan Deniz, şu ana kadar Portimao'da istediği tempoyu gösteremedi ama kendisinin yarış temposunun ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Yetenekli sürücümüz, yarın 8. sıradan başlayacağı yarışta yukarı tırmanacaktır. 

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Leopard Racing ile ilk sıralamasına çıkan Jaume Masia dokuzuncu olurken, Stefano Nepa ilk 10'u tamamladı. 

Moto3 Portekiz Grand Prix'si, yarın TSi 13.00'te başlayacak ve S Sport2 üzerinden naklen yayınlanacak. 

Q2 sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ayumu Sasaki 7 1'46.798     157.890
2 Jose Antonio 7 1'47.172 0.374 0.374 157.339
3 Australia Joel Kelso 6 1'47.248 0.450 0.076 157.228
4 Spain Daniel Holgado 7 1'47.412 0.614 0.164 156.988
5 Ivan Ortola 6 1'47.514 0.716 0.102 156.839
6 David Alonso 6 1'47.519 0.721 0.005 156.831
7 Spain Xavier Artigas 5 1'47.531 0.733 0.012 156.814
8 Turkey Deniz Öncü 7 1'47.561 0.763 0.030 156.770
9 Spain Jaume Masia 5 1'47.580 0.782 0.019 156.742
10 Italy Stefano Nepa 6 1'47.589 0.791 0.009 156.729
11 Japan Kaito Toba 4 1'47.606 0.808 0.017 156.705
11 Italy Riccardo Rossi 4 1'47.606 0.808 0.000 156.705
13 Spain David Munoz 6 1'47.628 0.830 0.022 156.672
14 Collin Veijer 7 1'47.854 1.056 0.226 156.344
15 Japan Tatsuki Suzuki 6 1'47.892 1.094 0.038 156.289
16 Brazil Diogo Moreira 4 1'48.046 1.248 0.154 156.066
17 Japan Ryusei Yamanaka 5 1'48.200 1.402 0.154 155.844
18 David Salvador 7 1'48.388 1.590 0.188 155.574
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