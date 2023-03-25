Moto3 Portimao: Sasaki büyük farkla pole'de, Deniz sekizinci
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Portekiz Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında en hızlı derece Ayumu Sasaki'den geldi. Temsilcimiz Deniz Öncü ise sezonun ilk sıralama seansını 8. sırada noktaladı.
2023 Moto3 sezonunun ilk pole pozisyonu Ayumu Sasaki'ye gitti. Intact GP takımıyla çıktığı ilk sıralama seansında Portimao Pisti'ni 1:46.798 saniyede turlayan Sasaki, en yakın rakibinin 0.374 saniye önünde pole pozisyonuna uzandı. Sasaki ayrıca bu turuyla bu pistteki Moto3 tur rekorunu da kırmış oldu.
Sasaki, bu rekor derecesini Q2 seansının daha ilk yarısında kaydetmişti ve bu dereceyi kaydetmesinin sonrasında sadece start antrenmanı yapmak için piste çıktı.
Red Bull KTM Ajo sürücüsü Antonio Rueda ikinci sıradaydı. Deniz'in takım arkadaşı olan İspanyol çaylak, yarınki yarışa Sasaki'nin hemen arkasından başlayacak.
Üçüncü olan Joel Kelso ise ilk çizgiyi tamamladı. Daniel Holgado dördüncü olurken, 3. antrenmanın en hızlısı Ivan Ortola beşinciydi. Bir diğer çaylak sürücü David Alonso ise ikinci çizgiyi tamamladı.
Xavi Artigas yedinciydi, onun arkasında ise temsilcimiz Deniz Öncü yer aldı. Liderin 0.763 saniye gerisinde kalan Deniz, şu ana kadar Portimao'da istediği tempoyu gösteremedi ama kendisinin yarış temposunun ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Yetenekli sürücümüz, yarın 8. sıradan başlayacağı yarışta yukarı tırmanacaktır.
Deniz Oncu, Red Bull KTM Ajo
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Leopard Racing ile ilk sıralamasına çıkan Jaume Masia dokuzuncu olurken, Stefano Nepa ilk 10'u tamamladı.
Moto3 Portekiz Grand Prix'si, yarın TSi 13.00'te başlayacak ve S Sport2 üzerinden naklen yayınlanacak.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Ayumu Sasaki
|7
|1'46.798
|157.890
|2
|Jose Antonio
|7
|1'47.172
|0.374
|0.374
|157.339
|3
|Joel Kelso
|6
|1'47.248
|0.450
|0.076
|157.228
|4
|Daniel Holgado
|7
|1'47.412
|0.614
|0.164
|156.988
|5
|Ivan Ortola
|6
|1'47.514
|0.716
|0.102
|156.839
|6
|David Alonso
|6
|1'47.519
|0.721
|0.005
|156.831
|7
|Xavier Artigas
|5
|1'47.531
|0.733
|0.012
|156.814
|8
|Deniz Öncü
|7
|1'47.561
|0.763
|0.030
|156.770
|9
|Jaume Masia
|5
|1'47.580
|0.782
|0.019
|156.742
|10
|Stefano Nepa
|6
|1'47.589
|0.791
|0.009
|156.729
|11
|Kaito Toba
|4
|1'47.606
|0.808
|0.017
|156.705
|11
|Riccardo Rossi
|4
|1'47.606
|0.808
|0.000
|156.705
|13
|David Munoz
|6
|1'47.628
|0.830
|0.022
|156.672
|14
|Collin Veijer
|7
|1'47.854
|1.056
|0.226
|156.344
|15
|Tatsuki Suzuki
|6
|1'47.892
|1.094
|0.038
|156.289
|16
|Diogo Moreira
|4
|1'48.046
|1.248
|0.154
|156.066
|17
|Ryusei Yamanaka
|5
|1'48.200
|1.402
|0.154
|155.844
|18
|David Salvador
|7
|1'48.388
|1.590
|0.188
|155.574
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