Moto3 Arjantin 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Sasaki lider, Deniz 9.
2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Arjantin Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Ayumu Sasaki ilk sırada tamamladı.
Moto3 padoğu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından Arjantin'e geldi ve pist üstü aksiyonu 1. antrenman seansı ile başladı.
Moto3 sürücüleri piste çıkmadan önce hava oldukça bulutluydu ve yağmur riski bulunuyordu. Kara bulutlar Termas de Rio Hondo Pisti'ni çevrelese de seans kuru koşullarda başladı.
Seansın ilk 5 dakikası geride kalmak üzereyken, Portekiz'de podyuma çıkan çaylak sürücü Diogo Moreira kaza yaptı. İlk virajda lowside yaşayan Moreira, seansın bitimine 10 dakika kala yeniden piste çıkabildi ama sadece 12. en hızlı zamanı kaydedebildi.
Seansın ilk dakikalarında birçok sürücü pistteydi. Yağmur riski bulunduğundan herkes kuru zeminde turlarını atmak istedi.
Bitime 20 dakika kala ilk yağmur raporları gelmeye başladı. Bu noktada son yarışın galibi Daniel Holgado liderdi. Ancak sonrasında hızlı dereceler geldi ve kendisi 4. sıraya geriledi.
Sasaki ise 1:49.804'lük derecesiyle ilk sıradaydı. Bu noktadan sonra yağmur giderek şiddetini artırmaya başladı ve hiçbir sürücü derecesini geliştiremedi.
Böylelikle ilk seansın lideri Sasaki oldu, onun 0.009 saniye arkasında ise Jaume Masia ikinciydi. Tatsuki Suzuki liderin 0.3 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Son yarışın galibi Holgado dördüncüydü.
Onu Romano Fenati, Xavier Artigas, Kaito Toba ve Matteo Bertelle takip ettiler. Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk seansı liderin 1.2 sn gerisinde 9. sırada noktaladı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Ayumu Sasaki
|12
|1'49.804
|153.568
|2
|Jaume Masia
|12
|1'49.813
|0.009
|0.009
|153.555
|3
|Tatsuki Suzuki
|12
|1'50.146
|0.342
|0.333
|153.091
|4
|Daniel Holgado
|10
|1'50.180
|0.376
|0.034
|153.044
|5
|Romano Fenati
|13
|1'50.673
|0.869
|0.493
|152.362
|6
|Xavier Artigas
|12
|1'50.886
|1.082
|0.213
|152.069
|7
|Kaito Toba
|13
|1'50.924
|1.120
|0.038
|152.017
|8
|Matteo Bertelle
|14
|1'50.936
|1.132
|0.012
|152.001
|9
|Deniz Öncü
|14
|1'51.069
|1.265
|0.133
|151.819
|10
|Scott Ogden
|13
|1'51.082
|1.278
|0.013
|151.801
|11
|David Almansa
|12
|1'51.104
|1.300
|0.022
|151.771
|12
|Diogo Moreira
|8
|1'51.107
|1.303
|0.003
|151.767
|13
|Stefano Nepa
|13
|1'51.148
|1.344
|0.041
|151.711
|14
|Ivan Ortola
|13
|1'51.349
|1.545
|0.201
|151.437
|15
|Andrea Migno
|11
|1'51.375
|1.571
|0.026
|151.402
|16
|David Alonso
|15
|1'51.395
|1.591
|0.020
|151.374
|17
|Ryusei Yamanaka
|12
|1'51.409
|1.605
|0.014
|151.355
|18
|David Munoz
|14
|1'51.505
|1.701
|0.096
|151.225
|19
|Jose Antonio
|13
|1'51.792
|1.988
|0.287
|150.837
|20
|Joshua Whatley
|14
|1'51.792
|1.988
|0.000
|150.837
|21
|David Salvador
|13
|1'51.879
|2.075
|0.087
|150.719
|22
|Riccardo Rossi
|8
|1'52.175
|2.371
|0.296
|150.322
|23
|Taiyo Furusato
|13
|1'52.187
|2.383
|0.012
|150.306
|24
|Mario Suryo Aji
|12
|1'52.354
|2.550
|0.167
|150.082
|25
|Collin Veijer
|14
|1'52.553
|2.749
|0.199
|149.817
|26
|Syarifuddin Azman
|11
|1'52.604
|2.800
|0.051
|149.749
|27
|Filippo Farioli
|12
|1'52.634
|2.830
|0.030
|149.709
|28
|Ana Carrasco
|13
|1'53.249
|3.445
|0.615
|148.896
|Tüm sonuçları görüntüle
Moto3 Portimao: Holgado kazandı, Deniz pit yolundan başlayıp 10. bitirdi!
Moto3 Arjantin 2. antrenman: Sasaki yine lider, Deniz 15. sırada
Son Haberler
Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor
Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor Hamilton, üçüncülükten ötürü takımla gurur duyuyor
Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"
Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti" Perez: "Frene bastığım anda araç kayıp gitti"
Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük"
Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük" Leclerc: "Son anlarda yağmur yağacağını düşündük"
Russell: "Pole pozisyonunu alamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum"
Russell: "Pole pozisyonunu alamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum" Russell: "Pole pozisyonunu alamadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.