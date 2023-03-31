Moto3 Arjantin 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Sasaki lider, Deniz 9.

Moto3 padoğu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından Arjantin'e geldi ve pist üstü aksiyonu 1. antrenman seansı ile başladı.

Moto3 sürücüleri piste çıkmadan önce hava oldukça bulutluydu ve yağmur riski bulunuyordu. Kara bulutlar Termas de Rio Hondo Pisti'ni çevrelese de seans kuru koşullarda başladı.

Seansın ilk 5 dakikası geride kalmak üzereyken, Portekiz'de podyuma çıkan çaylak sürücü Diogo Moreira kaza yaptı. İlk virajda lowside yaşayan Moreira, seansın bitimine 10 dakika kala yeniden piste çıkabildi ama sadece 12. en hızlı zamanı kaydedebildi.

Seansın ilk dakikalarında birçok sürücü pistteydi. Yağmur riski bulunduğundan herkes kuru zeminde turlarını atmak istedi.

Bitime 20 dakika kala ilk yağmur raporları gelmeye başladı. Bu noktada son yarışın galibi Daniel Holgado liderdi. Ancak sonrasında hızlı dereceler geldi ve kendisi 4. sıraya geriledi.

Sasaki ise 1:49.804'lük derecesiyle ilk sıradaydı. Bu noktadan sonra yağmur giderek şiddetini artırmaya başladı ve hiçbir sürücü derecesini geliştiremedi.

Böylelikle ilk seansın lideri Sasaki oldu, onun 0.009 saniye arkasında ise Jaume Masia ikinciydi. Tatsuki Suzuki liderin 0.3 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Son yarışın galibi Holgado dördüncüydü.

Onu Romano Fenati, Xavier Artigas, Kaito Toba ve Matteo Bertelle takip ettiler. Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk seansı liderin 1.2 sn gerisinde 9. sırada noktaladı.

Seans sonucu: