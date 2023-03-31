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Moto3 / Termas de Rio Hondo Antrenman raporu

Moto3 Arjantin 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Sasaki lider, Deniz 9.

2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Arjantin Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Ayumu Sasaki ilk sırada tamamladı.

Can Çarpıcı
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Moto3 Arjantin 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Sasaki lider, Deniz 9.
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Moto3 padoğu, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de gerçekleştirilen ilk yarışın ardından Arjantin'e geldi ve pist üstü aksiyonu 1. antrenman seansı ile başladı. 

Moto3 sürücüleri piste çıkmadan önce hava oldukça bulutluydu ve yağmur riski bulunuyordu. Kara bulutlar Termas de Rio Hondo Pisti'ni çevrelese de seans kuru koşullarda başladı. 

Seansın ilk 5 dakikası geride kalmak üzereyken, Portekiz'de podyuma çıkan çaylak sürücü Diogo Moreira kaza yaptı. İlk virajda lowside yaşayan Moreira, seansın bitimine 10 dakika kala yeniden piste çıkabildi ama sadece 12. en hızlı zamanı kaydedebildi. 

Seansın ilk dakikalarında birçok sürücü pistteydi. Yağmur riski bulunduğundan herkes kuru zeminde turlarını atmak istedi. 

Bitime 20 dakika kala ilk yağmur raporları gelmeye başladı. Bu noktada son yarışın galibi Daniel Holgado liderdi. Ancak sonrasında hızlı dereceler geldi ve kendisi 4. sıraya geriledi. 

Sasaki ise 1:49.804'lük derecesiyle ilk sıradaydı. Bu noktadan sonra yağmur giderek şiddetini artırmaya başladı ve hiçbir sürücü derecesini geliştiremedi. 

Böylelikle ilk seansın lideri Sasaki oldu, onun 0.009 saniye arkasında ise Jaume Masia ikinciydi. Tatsuki Suzuki liderin 0.3 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı. Son yarışın galibi Holgado dördüncüydü. 

Onu Romano Fenati, Xavier Artigas, Kaito Toba ve Matteo Bertelle takip ettiler. Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk seansı liderin 1.2 sn gerisinde 9. sırada noktaladı. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ayumu Sasaki 12 1'49.804     153.568
2 Spain Jaume Masia 12 1'49.813 0.009 0.009 153.555
3 Japan Tatsuki Suzuki 12 1'50.146 0.342 0.333 153.091
4 Spain Daniel Holgado 10 1'50.180 0.376 0.034 153.044
5 Italy Romano Fenati 13 1'50.673 0.869 0.493 152.362
6 Spain Xavier Artigas 12 1'50.886 1.082 0.213 152.069
7 Japan Kaito Toba 13 1'50.924 1.120 0.038 152.017
8 Italy Matteo Bertelle 14 1'50.936 1.132 0.012 152.001
9 Turkey Deniz Öncü 14 1'51.069 1.265 0.133 151.819
10 United Kingdom Scott Ogden 13 1'51.082 1.278 0.013 151.801
11 David Almansa 12 1'51.104 1.300 0.022 151.771
12 Brazil Diogo Moreira 8 1'51.107 1.303 0.003 151.767
13 Italy Stefano Nepa 13 1'51.148 1.344 0.041 151.711
14 Ivan Ortola 13 1'51.349 1.545 0.201 151.437
15 Italy Andrea Migno 11 1'51.375 1.571 0.026 151.402
16 David Alonso 15 1'51.395 1.591 0.020 151.374
17 Japan Ryusei Yamanaka 12 1'51.409 1.605 0.014 151.355
18 Spain David Munoz 14 1'51.505 1.701 0.096 151.225
19 Jose Antonio 13 1'51.792 1.988 0.287 150.837
20 United Kingdom Joshua Whatley 14 1'51.792 1.988 0.000 150.837
21 David Salvador 13 1'51.879 2.075 0.087 150.719
22 Italy Riccardo Rossi 8 1'52.175 2.371 0.296 150.322
23 Japan Taiyo Furusato 13 1'52.187 2.383 0.012 150.306
24 Indonesia Mario Suryo Aji 12 1'52.354 2.550 0.167 150.082
25 Collin Veijer 14 1'52.553 2.749 0.199 149.817
26 Syarifuddin Azman 11 1'52.604 2.800 0.051 149.749
27 Filippo Farioli 12 1'52.634 2.830 0.030 149.709
28 Spain Ana Carrasco 13 1'53.249 3.445 0.615 148.896
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