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Le Mans Haberler

Glickenhaus, testlerdeki güçlü performansının ardından Le Mans 24 Saat için umutlu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Glickenhaus, testlerdeki güçlü performanslarının ardından memnun görünürken, Le Mans 24 Saat yarışı için umutlu konuştular.

Glickenhaus, testlerdeki güçlü performansının ardından Le Mans 24 Saat için umutlu

Glickenhaus-Pipo 007 LMH'yi yöneten Podium Advanced Technologies organizasyonunun teknik direktörlüğünü yapan Luca Ciancetti, pazar günkü Le Mans test gününde ortaya koydukları performansın, markanın ciddiye alınması gerektiğine dair bir başka önemli işaret olduğunu dile getirdi.

Ciancetti, çarşamba günü gerçekleştirilecek antrenman seansları öncesinde şöyle konuştu: "Dürüst olmak gerekirse tur zamanı şu anda çok bir anlamda ifade etmiyor çünkü diğerlerinin ne yaptığını bilmiyoruz."

"Fakat bu, baştan beri inandığımız şey olan mücadele ve doğru bir iş yapmak için burada olduğumuzu gösteriyor."

"Monza'da gördüklerimize ve Le Mans'taki hızımızla ilgili bu ilk verilere dayanarak, bir şekilde savaşın içerisinde olabileceğimizi, orada yer alabileceğimizi düşünüyoruz."

Olivier Pla, Le Mans'taki Circuit de la Sarthe pistinde gerçekleştirilen dokuz saatlik testin son 10 dakikasında zirveye yerleşmişti.

Pla'nın en iyi derecesi 3:29.115 olurken, Mike Conway 3:29.340 yapmıştı ve böylelikle seansı zirvede tamamlamıştı.

Romain Dumas, Richard Westbrook ve Ryan Briscoe üçlüsünün mücadele ettiği ikinci Glickenhaus ise 1.8 saniye geride en hızlı beşinci araç oldu.

Ciancetti, her iki aracın da Temmuz ayında Monza'da yapılan çalışmaların ardından dayanıklılık anlamında iyi durumda olduğunu belirtti.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Hypercar, Luis Felipe Derani, Franck Mailleux, Olivier Pla

Photo by: Marc Fleury

Sözlerine Monza'da yaşadıkları fren sorununu anlatarak başlayan Ciancetti, "Bu, daha çok frenleri tuttuğumuz sıcaklık aralığıyla ilgili."

"Aracı dyno üzerinde çalıştırarak frenleri nasıl daha iyi yönetebileceğimizi anladık ve Pazar günkü test esnasında durumdaki ilerlemeyi  kontrol ettik."

"Le Mans'taki pist de bu konuda yardımcı oluyor. Burada fren bölgeleri arasında Monza'dan daha fazla mesafe var. Böylelikle frenleri soğutabilmek ve sıcaklıkları yönetmek mümkün oluyor."

Monza'da pole pozisyonunun 0.8 saniye gerisinde yer alan 708 numaralı diğer araç, bir elektrik sorununun neden olduğu vites kutusu problemiyle İtalya'da yarış dışı kalmıştı.

Ciancetti, "Sezon boyunca ve testlerde yaşadığımız tüm sorunlar kontrolümüz altında."

"Elbette, bunların sahip olduğumuz son sorunlar olduğundan emin olamayız çünkü Le Mans araçlar için çok talepkâr bir yarış."

"Fakat sorunlar yaşayacaksak, bunlar büyük donanım sorunlarından ziyade küçük şeylerle ilgili olacak." dedi.

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