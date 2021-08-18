Detaylı 2021 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi

Le Mans 24 Saat Nedir?

Öncelikle serinin kendisine dair birkaç hap bilgi verelim. Le Mans 24 Saat, (orijinal adıyla Grand Prix de Vitesse et d'Endurance veya Hız ve Dayanıklılık Grand Prix'si) 1923'ten bugüne (istisnalar hariç) her sene düzenlenen, takımların farklı klasmanlarda 24 saat boyunca yarıştığı ve rakipleriyle hız ve dayanıklılık anlamında mücadele ettiği en büyük yarış organizasyonudur. Yarış, Fransa'nın Le Mans bölgesindeki Circuit de la Sarthe olarak da bilinen Le Mans 24 Saat Pisti'nde gerçekleştirilmektedir.

Le Mans 24 Saat Pistinin Özellikleri Nelerdir?

Circuit de la Sarthe, 13.626 km uzunluğunda olup 38 virajdan oluşmaktadır. Pistin popüler bölümleri isimlerini, ikonik araçların marka ve model isimlerinden ve pistteki bazı ilginç faktörlerden almıştır. Bunlardan bazıları; Dunlop virajı ve şikanı (pistin üzerinde durduğu Dunlop Köprüsü), Esses (Esses Ormanları), Tertre Rouge (pistin o bölümündeki toprağın rengi), Hunaudiéres (Bentley), Mulsanne (Bentley), Indianapolis, Arnage, Maison Blanche (1970'lerde terk edilmiş bir yolun adı), Porsche virajı, Corvette virajı ve Ford şikanıdır.

Indianapolis pistin en hızlı, Arnage ise pistin en yavaş bölümüdür. Pistin tur rekorunu, 2017'de kaydettiği 3:14.791'lik zamanı ile Toyota TS050 Hybrid LMP1 sürücüsü Kamui Kobayashi elinde tutmaktadır.

#82 Risi Competizione Oreca 07 - Gibson LMP2, Ryan Cullen, Oliver Jarvis, Felipe Nasr Fotoğraf: Marc Fleury

2021 Le Mans 24 Saat'te Hangi Klasmanlar Var?

Hypercar

2021 itibariyle yarışa katılan bu klasmanda iki tip araç olması hedeflenmektedir. Araçlar şu şekilde: LMH (Le Mans Hypercar, 2021'den itibaren pistlerde) ve LMDh (Le Mans Daytona hybrid, 2022'den itibaren pistlerde). İki farklı tipte araç olmasının temel sebebi; FIA, ACO ve IMSA'nın, bu araçların FIA WEC ve IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda birbirlerine karşı mücadele etmesini amaçlamasıdır. Bu sebeple araçlar Le Mans 24 Saat ve Daytona 24 Saat yarışlarında mücadele edecekler.

LMH, Le Mans Hypercar teknik düzenlemelerine göre düzenlenmiştir. Bu düzenlemede araçlarda farklı tasarımların uygulanmasına ve ön aks hibrit sisteminin kullanılmasına izin verilmektedir. 2022'de seriye katılmalarına izin verilecek olan LMDh araçları ise farklı bir teknik düzenlemeye tâbi tutulacaktır. Bu düzenlemeye göre, aracın omurgasının (tüm araçtan içten yanmalı motor, hibrit sistem ve gövde çıkartıldığında kalan kısmın) Dallara, Multimatic, Ligier ve Oreca olmak üzere dört tedarikçiden sağlanması gerekmektedir.

FIA'nın 2021 Regülasyonları'na göre Hypercar klasmanı, kapalı kokpit prototipli, profesyonel sürücü ve üreticilerin, hibrit ve hibrit olmayan araçlarla mücadele ettiği bir klasmandır. Bu klasman için belirlenen bazı özellikler şu şekilde:

- Öngörülen zaman: 3'30"00

- Minimum ağırlık: 1030 kg

- Lastik tedarikçisi: Michelin

- Maksimum çıkış: 500 kw

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Fotoğraf: Paul Foster

Le Mans Prototype 2 (LMP2)

2017 yılında, LMP2 için yeni düzenlemeler getirildi ve maliyetleri azaltmak adına Oreca, Onroak Automotive, Dallara ve Riley-Multilmatic olmak üzere dört şasi üreticisi ile anlaşıldı ve motor tarafı için 4.2 litrelik V8 Gibson seçildi. Ayrıca bu kategori bağımsız takımlara yönelik oldu.

Ayrıca bir üreticinin aracının hızının geride kaldığı kanıtlanırsa, üreticinin ikinci sezon için şasisinde bazı değişiklikler yapma yetkisine sahip olması kabul edildi. Bu seçenek Dallara, Ligier ve Riley-Multimatic tarafından, Oreca 07 ile aynı performans seviyesini elde etmek için kullanıldı.

FIA'nın 2021 Regülasyonları'na göre LMP2 klasmanı, kapalı kokpit prototipli, bağımsız takımlara açık, Dallara, Oreca, Riley-Multimatic ve Onroak olmak üzere dört üreticinin yer aldığı klasmandır. Bu klasmana dair bazı özellikler şu şekilde:

- Motor: 4.2L V8 GIBSON 600 HP

- Minimum ağırlık: 930 kg

- Lastik özelliği: Maksimum 18 inç

- Lastik tedarikçisi: Goodyear

- Yakıt tankı: Maksimum 75 litre

- Yarışılan seriler: Dünya Dayanıklılık Şampiyonası ve Avrupa Le Mans Serisi

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye Fotoğraf: Marc Fleury

Le Mans GTE Professional (LMGTE PRO)

LM GTE Pro, otomobil endüstrisinin en büyük isimlerini kendine çekmiş durumda. Bu üreticiler; Ferrari, Porsche ve Chevrolet Corvette. Zafer elde etmek üreticiler için çok önemli, bundan dolayı bu klasmanı izlerken sonuna kadar giden, zorlu ve heyecanlı mücadelelere tanıklık edebilirsiniz. LMP1'de araçlar tam prototip iken, GTE PRO'da seri üretim modeller tercih edilmektedir.

Her üretici, en az iki araç girecek yatırımı yapmış durumda. Tahmin edeceğiniz üzere, takım olarak ne kadar çok aracınız olursa, şampiyonluk için şansınız da o kadar fazla demektir. Porsche dört araç ile sayısal avantaja sahip. Chevrolet Corvette ve Ferrari'nin ise ikişer aracı bulunuyor.

LM GTE PRO'daki yakın mücadeleler belirli beceriler gerektirdiğinden, bu kategoride üreticiler genellikle birinci sınıf sürücülerle yarışmayı tercih ediyor.

FIA'nın 2021 Regülasyonları'na göre LM GTE PRO klasmanı, iki kapılı, normal yola çıkmasına izin verilen yarış araçlarından oluşan, profesyonel sürücü ve takımlara açık, performans dengesi modifiyelerine sahip araçların yer aldığı bir klasmandır. Bu klasmana dair bazı özellikler şu şekilde:

- Motor: Atmosferik maksimum 5500cc benzinli veya turboşarjlı maksimum 4300cc benzinli

- Minimum ağırlık: 1245 kg (denge modifikasyonlarına göre değişiklik gösterebilir)

- Lastik özelliği: Maksimum 18 inç

- Yakıt tankı: 120L maks. (> 2016), 90L maks. (< 2016)

- Yarışılan seriler: Dünya Dayanıklılık Şampiyonası

#63 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro, Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg Fotoğraf: Marc Fleury

Le Mans GTE Amateur (LMGTE AM)

Le Mans 24 Saat'in ana amacı, üreticilerin ve özel ekiplerin aynı pistte birbirleriyle mücadele edebilmeleri ve hem profesyonel hem de amatör sürücülerin dünyanın en büyük dayanıklılık yarışlarında birbirlerine karşı kendilerini ölçebilmelerini sağlamak.

Bu yılki yarışta 8 Porsche, 11 Ferrari ve 7 Aston Martin Vantage'dan oluşan 26 LM GTE AM aracı yer alacak.

Amatör sporcuların katılımcı listesinde yer almasını sağlamak için bir sürücü sınıflandırmasının da uygulandığı bu kategoride takımlar heyecan verici bir mücadeleye tutuşacak. Le Mans 24 Saat'in son anına kadar galibiyet veya podyum için şanslarını deneyecekler ve kendilerini 24 saat boyunca test edecekler.

FIA'nın 2021 Regülasyonları'na göre LM GTE AM klasmanı, iki kapılı, normal yola çıkmasına izin verilen yarış araçlarından oluşan, amatör sürücülere açık, performans dengesi modifiyelerine sahip araçların yer aldığı bir klasmandır. Bu klasmana dair bazı özellikler şu şekilde:

- Motor: Atmosferik maksimum 5500cc benzinli veya turboşarjlı maksimum 4300cc benzinli

- Minimum ağırlık: 1245 kg (denge modifikasyonlarına göre değişiklik gösterebilir)

- Lastik özelliği: Maksimum 18 inç

- Yakıt tankı: 120L maks. (> 2016), 90L maks. (< 2016)

- Yarışılan seriler: Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Avrupa Le Mans Serisi, Asya Le Mans Serisi

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am, Thomas Flohr, Giancarlo Fisichella, Francesco Castellacci Fotoğraf: Paul Foster

*Innovative Car

Bu seriyi şu şekilde tarif edelim; LMP2 aracı temel alınarak bazı değişikler yapılan, engelli sürücülerin mücadele ettiği bir seri. 2021 Le Mans 24 Saat ile beraber "yenilikçi otomobil" kategorisi ve Frederic Sausset de geri dönüyor. Sausset, 2016 yılında bu prestijli yarışa katılan ve yarışı bitiren ilk dörtlü (kolları ve bacakları) ampute sürücü oldu. Bu yıl SRT-41 aracıyla, üç engelli sürücüden oluşan bir ekibe katılacak.

* Innovative Car klasmanı her sene açılmadığı için ana klasmanlar arasında yer almamaktadır.

#84 Association Srt41 Oreca 07 - Gibson Innovative Car, Takuma Aoki, Nigel Bailly, Matthieu Lahaye Fotoğraf: Marc Fleury

2021 Le Mans 24 Saat'te Farklı Klasmandaki Araçlar Nasıl Ayırt Edilir?

Her klasmanı farklı bir renk temsil etmektedir. Pist üzerinde Hypercar araçları kırmızı, LMP2 araçlarını mavi, LM GTE PRO araçlarını yeşil ve son olarak LM GTE AM araçlarını turuncu ışık ve numaralarından ayırt edebilirsiniz.

2021 Le Mans 24 Saat'in Destek Serileri Var Mı?

Pek çok serinin olduğu gibi Le Mans 24 Saat'in de destek serileri mevcut. Dört farklı destek serisi şu şekilde: Fun Cup (Cuma günü geçekleşecek 5 saatlik bir yarış), the Porsche Sprint Challenge (Cumartesi günü gerçekleşecek olan 45 dakikalık yarış, Porsche Cup ve GT3 araçlarının yer aldığı tam amatör bir yarış), Endurance Racing Legends (Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleşecek olan 45'er dakikalık 2 yarış) ve Road to Le Mans (Perşembe ve Cumartesi günleri, LMP3/ GT3 gridinin katıldığı 55'er dakikalık 2 yarış).

2021 Le Mans 24 Saat'te Hangi Takımlar Mücadele Ediyor?

Klasmanları öğrendik. Şimdi de bu klasmanlarda mücadele eden takımlara göz atalım.

Hypercar Klasmanı: Toyota Gazoo Racing, Alpine Elf Matmut, Glickenhaus Racing.

Toyota Gazoo Racing, Alpine Elf Matmut, Glickenhaus Racing. LMP2 Klasmanı: Richard Mille Racing Team, IDEC Sport, High Class Racing, Dragonspeed USA, United Autosports USA, United Autosports, PR1 Motorsports Mathiasen, G-Drive Racing, JOTA, Racing Team Nederland, Duqueine Team, Team WRT, Inter Europol Competition, SO24-DIROB by Graff, ARC Bratislava, Panis Racing, Realteam Racing, Racing Team India Eurasia, Risi Competizione.

Richard Mille Racing Team, IDEC Sport, High Class Racing, Dragonspeed USA, United Autosports USA, United Autosports, PR1 Motorsports Mathiasen, G-Drive Racing, JOTA, Racing Team Nederland, Duqueine Team, Team WRT, Inter Europol Competition, SO24-DIROB by Graff, ARC Bratislava, Panis Racing, Realteam Racing, Racing Team India Eurasia, Risi Competizione. LMGTE PRO Klasmanı: AF Corse, Corvette Racing, HUB Auto Racing, Weathertech Racing, Porsche GT Team.

AF Corse, Corvette Racing, HUB Auto Racing, Weathertech Racing, Porsche GT Team. LMGTE AM Klasmanı: Absolute Racing, TF Sport, Team Project 1, Cetilar Racing, AF Corse, Spirit of Race, Kessel Racing, Iron Lynx, JMW Motorsport, Herbert Motorsport, Inception Racing, Dempsey-Proton Racing, GR Racing, Aston Martin Racing, Proton Competititon, Rinaldi Racing, D'Station Racing.

Absolute Racing, TF Sport, Team Project 1, Cetilar Racing, AF Corse, Spirit of Race, Kessel Racing, Iron Lynx, JMW Motorsport, Herbert Motorsport, Inception Racing, Dempsey-Proton Racing, GR Racing, Aston Martin Racing, Proton Competititon, Rinaldi Racing, D'Station Racing. Innovative Car Klasmanı: Association SRT 41

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R LMGTE Pro, Tommy Milner, Nicholas Tandy, Alexander Sims Fotoğraf: Marc Fleury

2021 Le Mans 24 Saat'te Hangi Sürücüler Mücadele Ediyor?

Hypercar Klasmanı

Araç No Takım 1. Sürücü 2. Sürücü 3. Sürücü #7 Toyota Gazoo Racing Mike Conway (GBR) Kamui Kobayashi (JPN) Jose Maria Lopez (ARG) #8 Toyota Gazoo Racing Sébastien Buemi (CHE) Kazuki Nakajima (JPN) Brendon Hartley (NZL) #36 Alpine Elf Matmut André Negrão (BRA) Nicolas Lapierre (FRA) Matthieu Vaxiviere (FRA) #708 Glickenhaus Racing Luis Felipe Derani (BRA) Franck Mailleux (FRA) Olivier Pla (FRA) #709 Glickenhaus Racing Ryan Briscoe (AUS) Richard Westbrook (GBR) Romain Dumas (FRA)

LMP2 Klasmanı

Araç No Takım 1. Sürücü 2. Sürücü 10 #1 Richard Mille Racing Team Tatiana Calderon (COL) Sophia Floersch (DEU) Beitske Visser (NLD) #17 IDEC Sport Dwight Merriman (USA) Kyle Tilley (GBR) Ryan Dalziel (GBR) #20 High Class Racing Dennis Andersen (DNK) Ricky Taylor (USA) Marco Sørensen (DNK) #21 Dragonspeed USA Henrik Hedman (SWE) Ben Hanley (GBR) Juan Pablo Montoya (COL) #22 United Autosports USA Philip Hanson (GBR) Fabio Scherer (CHE) Filipe Albuquerque (PRT) #23 United Autosports Paul Di Resta (GBR) Alex Lynn (GBR) Wayne Boyd (GBR) #24 PR1 Motorsports Mathiasen Patrick Kelly (USA) Gabriel Aubry (FRA) Simon Trummer (CHE) #25 G-Drive Racing John Falb (USA) Roberto Merhi (ESP) Rui Andrade (PRT) #26 G-Drive Racing Roman Rusinov (RAF Franco Colapinto (ARG) Nyck De Vries (NLD) #28 JOTA Sean Gelael (IDN) Stoffel Vandoorne (BEL) Tom Blomqvist (GBR) #29 Racing Team Nederland Frits Van Eerd (NLD) Giedo Van Der Garde (NLD) Job Van Uitert (NLD) #30 Duqueine Team René Binder (AUT) Guillermo Rojas (MEX) Tristan Gommendy (FRA) #31 Team WRT Robin Frijns (NLD) Ferdinand Habsburg (AUT) Charles Milesi (FRA) #32 United Autosports Nicolas Jamin (FRA) Jonathan Aberdein (ZAF) Manuel Maldonado (VEN) #34 Inter Europol Competition Jakub Smiechowski (POL) Renger Van dez Zande (NLD) Alex Brundle (GBR) #38 JOTA Roberto Gonzalez (MEX) Antonio Felix Da Costa (PRT) Anthony Davidson (GBR) #39 SO24-DIROB by Graff Vincent Capillaire (FRA) Arnold Robin (FRA) Maxime Robin (FRA) #41 Team WRT Robert Kubica (POL) Louis Delétraz (CHE) Yifei Ye (CHN) #44 ARC Bratislava Miroslav Konopka (SVK) Oliver Webb (GBR) Matej Konopka (SVK) #48 IDEC Sport Paul Lafargue (FRA) Paul-Loup Chatin (FRA) Patrick Pilet (FRA) #49 High Class Racing Anders Fjordbach (DNK) Jan Magnussen (DNK) Kevin Magnussen (DNK) #65 Panis Racing Julien Canal (FRA) Will Stevens (GBR) James Allen (AUS) #70 Realteam Racing Esteban Garcia (CHE) Loic Duval (FRA) Norman Nato (FRA) #74 Racing Team India Eurasia James Winslow (GBR) John Corbett (AUS) Tom Cloet (BEL) #82 Risi Competizione Ryan Cullen (GBR) Oliver Jarvis (GBR) Felipe Nasr (BRA)

#49 High Class Racing Oreca 07 - Gibson LMP2 of Anders Fjordbach, Jan Magnussen, Kevin Magnussen Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

LMGTE PRO Klasmanı

Araç No Takım 1. Sürücü 2. Sürücü 3. Sürücü #51 AF Corse Alessandro Pier Guidi (ITA) James Calado (GBR) Côme Ledogar (FRA) #52 AF Corse Daniel Serra (BRA) Miguel Molina (ESP) Sam Bird (GBR) #63 Corvette Racing Antonio Garcia (ESP) Jordan Taylor (USA) Nicky Catsburg (NLD) #64 Corvette Racing Tommy Milner (USA) Nicholas Tandy (GBR) Alexander Sims (GBR) #72 HUB Auto Racing Dries Vanthoor (BEL) Alvaro Parente (PRT) Maxime Martin (BEL) #79 Weathertech Cooper MacNeil (USA) Earl Bamber (NZL) Laurens Vanthoor (BEL) #91 Porsche GT Team Gianmaria Bruni (ITA) Richard Lietz (AUT) Frederic Makowiecki (FRA) #92 Porsche GT Team Kevin Estre (FRA) Neel Jani (CHE) Michael Christensen (DNK)

LMGTE AM Klasmanı

Araç No Takım 1. Sürücü 2. Sürücü 3. Sürücü #18 Absolute Racing Andrew Haryanto (IDN) Alessio Picariello (BEL) Marco Seefried (DEU) #33 TF Sport Ben Keating (USA) Dylan Pereira (LUX) Felipe Fraga (BRA) #46 Team Project 1 Dennis Olsen (NOR) Anders Buchardt (NOR) Robert Foley (USA #47 Cetilar Racing Roberto Lacorte (ITA) Giorgio Sernagiotto (ITA) Antonio Fuoco (ITA) #54 AF Corse Thomas Flohr (CHE) Giancarlo Fisichella (ITA) Francesco Castellacci (ITA) #55 Spirit of Race Duncan Cameron (GBR) David Perel (ZAF) Matthew Griffin (IRL) #56 Team Project 1 Egidio Perfetti (NOR) Matteo Cairoli (ITA) Riccardo Pera (ITA) #57 Kessel Racing Takeshi Kimura (JPN) Scott Andrews (AUS) Mikkel Jensen (DNK) #60 Iron Lynx Claudio Schiavoni (ITA) Paolo Ruberti (ITA) Raffaele Giammaria (ITA) #66 JMW Motorsport Thomas Neubauer (FRA) Rodrigo Sales (USA) Jody Fannin (GBR) #69 Herbert Motorsport Robert Renauer (DEU) Ralf Bohn (DEU) Rolf Ineichen (CHE) #71 Inception Racing Brendan Iribe (USA) Ollie Millroy (GBR) Ben Barnicoat (GBR) #77 Dempsey-Proton Racing Christian Ried (DEU) Jaxon Evans (NZL) Matt Campbell (AUS) #80 Iron Lynx Matteo Cressoni (ITA) Rino Mastronardi (ITA) Callum Ilott (GBR) #83 AF Corse François Perrodo (FRA) Nicklas Nielsen (DNK) Alessio Rovera (ITA) #85 Iron Lynx Rahel Frey (CHE) Sarah Bovy (BEL) Michelle Gatting (DNK) #86 GR Racing Michael Wainwright (GBR) Benjamin Barker (GBR) Tom Gamble (GBR) #88 Dempsey-Proton Racing Julien Andlauer (FRA) Dominique Bastien (USA) Lance Arnold (DEU) #95 TF Sport John Hartshorne (GBR) Oliver Hancock (GBR) Ross Gunn (GBR) #98 Aston Martin Racing Paul Dalla Lana (CAN) Nicki Thiim (DNK) Marcos Gomes (BRA) #99 Proton Competititon Harry Tincknell (GBR) Vutthikorn Inthraphuvasak (THA) Florian Latorre (FRA) #388 Rinaldi Racing Pierre Ehret (DEU) Pierre Ehret (DEU) Jeroen Bleekemolen (NLD) #777 D'Station Racing Satoshi Hoshino (JPN) Tomonobu Fujii (JPN) Andrew Watson (GBR)

Innovative Car Klasmanı

Araç No Takım 1. Sürücü 2. Sürücü 3. Sürücü #84 Association SRT 41 Takuma Aoki (JPN) Nigel Bailly (BEL) Matthieu Lahaye (FRA)

2021 Le Mans 24 Saat Grafikleri Nasıl Yorumlanır?

2019 Le Mans 24 Saat'in son saatinden bir kesit. Fotoğraf: 24 Heures du Mans YouTube Kanalı

Yarışın keyfini tam anlamıyla çıkarabilmek için sıra geldi grafikleri yorumlamaya. Yayında fotoğraftakilerden daha farklı grafikler de oluyor ancak temel mantığı anlayınca diğerlerini yorumlamak oldukça kolay. Şimdi sırayla ilerleyelim:

1. Yarışın bitimine kalan süreyi gösterir.

2. Araç numarasını ve takımını gösterir.

3. Sürücünün maruz kaldığı G kuvvetini gösterir.

4. Aracın hızını, kaçıncı viteste olduğunu, gaza mı yoksa frene mi basıldığını gösterir.

5. Araç üstü kameradan yayın yapıldığını gösterir.

6. Verilerin hangi klasmana ait olduğunu gösterir.

7. Bu grafikte GTE Pro klasmanında yarışan sürücüler ve aralarındaki zaman farkı gösterilmiş.

8. Altyazı bölümü. Burada genel klasmandan ve diğer klasmanlardaki son durumlara dair bilgiler verilir. Yarış dışı kalan araçlar belirtilir.

9. "FL" yani "Finish Line". Bu işaret bitiş çizgisinin pist üstündeki yerini gösterir.

10. Pistin şemasını gösterir.

11. "S1 ve S2" işaretleri 1. ve 2. sektörün olduğu bölgeleri gösterir.

12. Gri nokta aracın pist üstündeki konumunu gösterir.

Bu grafiklere ek olarak başka grafikler de veriliyor. Örnek vermek gerekirse, Formula 1'de gördüğümüz gibi, sol kısımda alt alta araç numaralarının yer aldığı grafikler de mevcut. Ancak gayet basit.

2021 Le Mans 24 Saat Yarış Takvimi

18 Ağustos Çarşamba

09:30 -10:30 1. Antrenman Seansı (Fun Cup)

1. Antrenman Seansı (Fun Cup) 11:30 -12:30 1. Antrenman Seansı (Road to Le Mans)

1. Antrenman Seansı (Road to Le Mans) 13:00 -14:00 2. Antrenman Seansı (Fun Cup)

2. Antrenman Seansı (Fun Cup) 15:00 -18:00 1. Antrenman Seansı (Le Mans 24 Saat)

1. Antrenman Seansı (Le Mans 24 Saat) 18:30 -19:15 Sıralama Turları Antrenmanı (Fun Cup)

Sıralama Turları Antrenmanı (Fun Cup) 20:00 -21:00 Sıralama Turları Antrenmanı (Le Mans 24 Saat)

Sıralama Turları Antrenmanı (Le Mans 24 Saat) 21:30 -22:30 2. Antrenman Seansı (Road to Le Mans)

2. Antrenman Seansı (Road to Le Mans) 23:00 -01:00 2. Antrenman Seansı (Le Mans 24 Saat)

19 Ağustos Perşembe

10:00 -10:45 1. Antrenman Seansı (Porsche Sprint Challenge)

1. Antrenman Seansı (Porsche Sprint Challenge) 11:40 -12:00 1. Sıralama Turları Antrenmanı (Road to Le Mans)

1. Sıralama Turları Antrenmanı (Road to Le Mans) 12:15 -12:35 2. Sıralama Turları Antrenmanı (Road to Le Mans)

2. Sıralama Turları Antrenmanı (Road to Le Mans) 13:25 -14:10 Antrenman Seansı (Endurance Racing Legends)

Antrenman Seansı (Endurance Racing Legends) 15:00 -18:00 3. Antrenman Seansı (Le Mans 24 Saat)

3. Antrenman Seansı (Le Mans 24 Saat) 19:00 -19:45 Sıralama Turları Antrenmanı (Endurance Racing Legends)

Sıralama Turları Antrenmanı (Endurance Racing Legends) 20:30 -21:25 Yarış 1 (Road to Le Mans)

Yarış 1 (Road to Le Mans) 22:00 -22:30 Hyperpole (Le Mans 24 Saat)

23:00 -01:00 4. Antrenman Seansı (Le Mans 24 Saat)

20 Ağustos Cuma

10:00 -10:45 2. Antrenman Seansı (Porsche Sprint Challenge)

2. Antrenman Seansı (Porsche Sprint Challenge) 11:30 -12:15 Yarış 1 (Endurance Racing Legends)

Yarış 1 (Endurance Racing Legends) 13:00 -13:45 Sıralama Turları Antrenmanı (Porsche Sprint Challenge)

Sıralama Turları Antrenmanı (Porsche Sprint Challenge) 16:30 -21:30 Yarış (Fun Cup)

21 Ağustos Cumartesi

10:00 -10:45 Yarış (Porsche Sprint Challenge)

Yarış (Porsche Sprint Challenge) 11:15 -12:00 Yarış 2 (Endurance Racing Legends)

Yarış 2 (Endurance Racing Legends) 12:30 -12:45 Isınma Seansı (Le Mans 24 Saat)

Isınma Seansı (Le Mans 24 Saat) 13:15 -14:10 Yarış 2 (Road to Le Mans)

Yarış 2 (Road to Le Mans) 17:00 - Başlangıç (Le Mans 24 Saat)

22 Ağustos Pazar

17:00 - Bitiş (Le Mans 24 Saat)

2021 Le Mans 24 Saat Hangi Kanalda Yayınlanacak?

2021 Le Mans 24 Saat'i, 18 Ağustos Çarşamba 19.45'ten itibaren canlı yayınlarla Eurosport 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Keyifli hafta sonları dileriz.

#52 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Pro of Daniel Serra, Miguel Molina, Sam Bird Fotoğraf: JEP / Motorsport Images