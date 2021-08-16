Toyota: "Glickenhaus'un temposu Le Mans için çok iyi bir haber"

Toyota Gazoo Racing Europe teknik direktörü Pascal Vasselon, Glickenhaus 007 LMH'nin dokuz saatlik testin ardından zaman tablosunun tepesinde yer alıyor olmasının spor için son derecede iyi olduğunu düşünüyor.

Vasselon, şöyle konuştu: "İki ya da üç saniye geride olsalardı hiç eğlenceli olmazdı."

"Bu, birkaç aracın birbirlerine son derece yakın olacağı anlamına geliyor."

Vasselon, Hypercar sınıfında yarışan Toyota, Glickenhaus ve Alpine'in her iki test seansında da bir saniye içinde olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi ve ekledi: "Üç farklı aracın bir saniye içinde olduğunu görüyoruz ki bu mükemmel."

#708 Glickenhaus Racing Photo by: JEP / Motorsport Images

Pla, #708 Glickenhaus-Pipo 007 LMH aracıyla 3 dakika 29.115'lik zaman elde etmişti. Testin öğleden sonraki bölümünün bitmesine 10 dakika varken bu dereceyi kaydeden Pla, Toyota'dan Mike Conway'in 0.2 sn önünde yer aldı.

Pla, öğleden sonra sıcaklığın düşmesinin ardından yeni Michelin lastikleriyle hızlı tur denemesi yaptıklarını gizlemedi.

Pla, "Zorluyorduk, bu konuda saklayacak bir şeyimiz yok. Başlangıçta aracın dengesi bizi çok şaşırttı: Sabah attığım ilk turdan itibaren araçla ilgili çok iyi bir hisse sahiptik."

"Le Mans haftasına böyle başlamak güzel oldu." dedi.

#7 Toyota, seansın sonunda yeni lastik setiyle piste çıkmadı. Fakat #8 Kazuki Nakajima yeni set Michelin lastiği taktı ve Brendon Hartley'in bir önceki en iyi zamanını geçti.

Hem Toyota hem de Glickenhaus ekipleri, test programının ardından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Pla, "Gün boyunca aracı geliştirmeye devam ettik ve daha iyi hale getirdik. Diğerlerinin ne yaptığı umurumuzda olmadı çünkü biz sürekli kendi aracımızda olanları keşfediyoruz." dedi.

Toyota ise GR010 ile kaydettiği mesafeden memnun görünürken, bunun şimdiye kadar bir rekor olduğunu düşünüyor.

Vasselon, "Kesinlikle herhangi bir sorunumuz yok ve bundan çok memnunuz. Çok fazla mesafe tamamladık, her iki araçla 1400 km'nin üzerinde mesafe tamamladı. Bu bence test gününde bizim için bir rekor." dedi.

Signatech tarafından yönetilen Alpine-Gibson A480, test gününde Nicolas Lapierre'in 3:30.111'lik derecesiyle dördüncü oldu.

Fransız üretici de dokuz saatte 1000 km'yi aşkın bir mesafe tamamlanırken, iki Glickenhaus 007'nin her biri 1000 km barajının biraz altında kaldı.