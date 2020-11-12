Grosjean, Indy 500 için "korkusunu bir kenara bırakacak"

Hem Grosjean hem de takım arkadaşı Kevin Magnussen, Haas'ın devam etmeme kararı sonrası 2021 için IndyCar takımlarıyla görüşüyorlar.

Grosjean daha önce oval yarışlarla yarışmakla ilgili çekincelerini dile getirmişti, ancak son takvimde sadece üç oval yarış olduğu için IndyCar'a ilgi duyduğunu söyledi.

"IndyCar'ın gerçekte olduğundan daha fazla oval olduğunu düşündüm. Oval yarışlar o kadar da hayranı olduğum şeyler değil ancak takvime bakıldığında temelde üç oval yarış var: Texas, Indy 500 ve bir başka kısa pist, adını hatırlamıyorum."

"Açıkçası Indy 500'de yarışmak benzersiz bir şey, Le Mans ve Monaco ile dünyanın en iyi üç yarışından biri."

"Bence korkunuzu biraz kenara bırakıp bunun üzerine gidebilirsiniz ve araçların çok daha güvenli olduğunu, duvarların daha güvenli olduğunu, sadece doğru yönde hareket edildiğini kabul edebilirsiniz."

Grosjean, gelecek yıl bir koltuk bulabileceğini düşünüyor.

"Elimizde fırsatlar var. Neler yapabileceğimize ve nasıl yapacağımıza bakıyorum, her iki tarafın da bunu gerçekleştirme konusunda isteği var, ki bu güzel bir şey."

"Penske ve Chip Ganassi'ye bakarsanız, ki bunlar IndyCar'ın en iyi iki takımlarıdır, tamamen dolmuş durumdalar. Ancak IndyCar'a gittiğinizde mutlaka bu koltuklardan birine geçmeyi beklemiyorsunuz. Bu seride yarışabileceğinizi kanıtlamanız gerekiyor."

"Geçenlerde Simon Pagenaud ve ayrıca Marcus Ericsson ile konuştum. Marcus gerçekten yardımcı oldu, çünkü Avrupa'yı biliyor, GP2'yi biliyor, F1'i biliyor ve ABD'yi de biliyor. Bakalım ne olacak? Umuyorum önümüzdeki birkaç günün ardından ayrıntılara bakabiliriz. "

Amerika'ya gitmenin artıları ve eksileri sorulduğunda Grosjean, daha çok olumlu şeyler gördüğünü söyledi.

"Artılar mı? Amortisörler ve iki tür motor dışında herkes aynı araca sahip. Yarışlar oldukça eğlenceli, yarışı kazanmak ya da podyumda olmak için iyi fırsatlar var. Eksilerine gelirsek, açıkçası ABD'deki motor sporları hakkında pek bir şey bilmiyorum."

"Pistler harika görünüyor, çok iyi bir şampiyona ve bence eksilerden çok artıları var. Yaşam tarzı, nerede yaşadığımız ve çocuklarla neler yaptığımız, onların eğitimleri ve gelecekleri öncelik listemin başında."

"Bir eşim ve çocuklarım var, ben sırt çantamla uçağa atlayıp arkasına bakma ihtiyacı duymayan bir genç değilim. Yani bazı hususlar var."

Magnussen ise zamanın tükendiğini söyledi.

Danimarkalı pilot, "Takımlarla konuşuyorum ve neyin mümkün olduğunu görüyorum. Yıla biraz geç kaldık, pek çok takımın zaten gelecek yıl için sürücüleri var. Kesinlikle gelecek yıl için pek olası görünmediğini düşünüyorum." dedi.