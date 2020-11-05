McLaren, Magnussen'i IndyCar takımı için düşünebilirmiş

Formula 1'e 2014'te McLaren ile giriş yapan Magnussen, Haas'ta geçirdiği 4 senenin ardından takımdan ayrılacak. Geride çok fazla boş koltuk kalmadığı için Magnussen'in F1'de kalması pek olası değil.

F1'deki seçeneklerin çok kısıtlı olduğunu bilen Magnussen, farklı serilere geçebileceğini söyledi ve daha önceden IndyCar'a geçebileceğini işaret etmişti ancak şu anda o seçenek de zor görünüyor.

McLaren, IndyCar'da Schmidt Peterson Motorsports ekibiyle birleşerek Arrow McLaren SP takımını kurmuştu.

Brown, "Kevin çok hızlı, çok agresif bir pilot ve bana göre IndyCar sürüş stiline uyacak bir isim."

"Orada pilotlarımızı belirledik. Bu yüzden IndyCar takımımızda Kevin için bir fırsat oluşacağını düşünmüyorum. Boşluk olsaydı, kesinlikle onu düşünürdük." dedi.

Arrow McLaren SP, 2021 için Patricio O'Ward ve Felix Rosenqvist'i açıkladı.

Brown daha önceki açıklamalarında da Racing Point'ten ayrılacak olan Sergio Perez'i gerekli finansmanı oluşturması halinde yarıştırabileceklerini söylemişti.

IndyCar takımında 3. aracı yarıştırma ihtimali sorulduğunda Brown, "Sergio çok yetenekli bir pilot ve IndyCar'da harika çalışabilir."

"Ancak onun Formula 1'de kalacağını düşünüyorum. Tabii ki bundan emin değilim."

"Ancak bizim için Indy 500 harici üçüncü araç, pek olası görünmüyor." dedi.