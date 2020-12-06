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Formula 1 / Son dakika

Halosuz araca binmeyecek Grosjean, IndyCar için isteksiz

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Halosuz araca binmeyecek Grosjean, IndyCar için isteksiz
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Romain Grosjean, geçen hafta sonu geçirdiği büyük kazanın ardından artık asla halosu olmayan bir araç kullanmayacağını söyledi ve Formula 1 kariyerinin ardından IndyCar için isteksiz olduğunu söyledi.

Fransız pilot, geçen hafta geçirdiği korku dolu kazada aldığı yanık yaralarından iyileşme sürecinde.

Modern F1 araçlarında yer alan güvenlik sistemleri sayesinde hayatta kalmayı başaran Grosjean, kendisini gelecekte güvenliğin daha da ileri taşınması konusunda sorumlu hissettiğini söyledi.

Halo girmeden önce yeni sistem hakkında çok şüpheci olduğunu kabul eden Grosjean, bu konuda düşüncelerinin tamamen değiştiğini ve artık asla halo olmayan bir yarış arabasına binmeyeceğini söyledi.

Grosjean, "Pazar günü benim yaşadıklarımı yaşarsanız, buna dahil olmazsınız, yardım etmek zorunda hissedersiniz."

"Bu yüzden hastanedeyken FIA Başkanı Jean Todt ile görüştüm. Bana, 'Haloyu tanıttığımızda Formula 1 için üzücü bir gün olduğunu söylediğini hatırlıyor musun?' dedi."

"Ona 'Evet, kesinlikle hatırlıyorum ve ancak aptal insanlar fikirlerini değiştirmezler' şeklinde cevap verdim. Halo şu ana kadarki en iyi şey. Bundan böyle halo olmayan bir araçla yarışmam." dedi.

Grosjean, F1 kariyerinin ardından gelecek sene IndyCar'a geçmeyi düşünüyordu ancak Bahreyn'deki deneyiminin ardından artık buna sıcak bakmıyor.

F1'den sonra ne yapmayı düşündüğü sorulduğunda Grosjean, "Henüz bilmiyorum. Öncelikle şu an için tek hedefim Abu Dhabi'de yarışabilmek ve benim için durumun nasıl olduğuna bakmak."

"Açıkçası bir ara IndyCar için konuşuyorduk ancak artık oradaki oval pistlerin riskini, büyük bir kaza olursa ailemin çok uzakta olacağını ve bunu televizyondan izlemelerinin çok zor olacağını düşünüyorum. Bunu yapabilir miyim bilmiyorum."

"Ancak şu an için henüz bir şeye karar vermiş değilim. Abu Dhabi'de yarışana ya da biraz zaman geçene kadar bir karar alacağımı düşünmüyorum. Geçen hafta önceliğim bir anlaşma imzalamak ve 2021'de yarışmaktı. Şimdi ise önceliğim biraz daha farklı. 2021'de yarışmazsam, bisiklet sürebilir ya da uçurtma sörfü yapabilir, çocuklarımla vakit geçirip hayattan daha fazla keyif alabilirim. 17 yaşımdan beri bunu pek yapmadım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar
Pilotlar Romain Grosjean
Editör Abdullah Çelik

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