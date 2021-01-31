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IMSA / Daytona 24 / Yarış raporu

Rolex 24 saat: Wayne Taylor Acura kazandı, Salih 4. oldu!

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Rolex 24 saat: Wayne Taylor Acura kazandı, Salih 4. oldu!
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Wayne Taylor Racing pilotları Filipe Albuquerque, Ricky Taylor, Alexander Rossi ve Helio Castroneves, 2021 Daytona 24 Saat yarışını kazanarak son 5 senede 4. zaferlerini elde ettiler. Bu yarışa ilk defa katılan Salih Yoluç'un ekibi ise LMP2 sınıfında 4. olarak önemli bir başarı elde etti.

Konica Minolta Acura, bitişe 4 dk kala Harry Tincknell'in Mazda'sını geçen Action Express Racing'in 48 numaralı Cadillac ekibinin önünde zafere ulaştı.

Mazda inanılmaz bir yarış geçirdi. 3 tur geriye düşen Mazda ekibi yarışı 3. sırada tamamlayarak podyumu tamamladı. Onların arkasında Juan Pablo Montoya'nın ekibi kendisine yer buldu.

LMP2 sınıfında 18 numaralı Era Motorsport ekibi Tower Motorsport ekibinin önünde sınıf galibiyeti alırken genel klasmanda 6. oldu.

Bu sene Avrupa Le Mans serisinde mücadele edecek olan Salih Yoluç, Ligier LMP2 aracıyla Daytona 24 Saat yarışına katıldı ve genel klasmanda 10., kendi sınıfında ise 4. olarak iyi bir sonuç elde etti.

Devamı gelecek...

Sıra Sınıf Num Sürücü Şase Tur Fark Yarış dışı Pitler
1 DPi 10 United States Ricky Taylor
Portugal Filipe Albuquerque
United States Alexander Rossi
Brazil Helio Castroneves 		Acura DPi 807     31
2 DPi 48 United States Jimmie Johnson
Japan Kamui Kobayashi
France Simon Pagenaud
Germany Mike Rockenfeller 		Cadillac DPi 807     32
3 DPi 55 United Kingdom Oliver Jarvis
United Kingdom Harry Tincknell
United States Jonathan Bomarito 		Mazda DPi 807     31
4 DPi 60 United States Dane Cameron
France Olivier Pla
Colombia Juan Pablo Montoya
United States A.J. Allmendinger 		Acura DPi 807     30
5 DPi 01 Netherlands Renger vanderZande
Denmark Kevin Magnussen
New Zealand Scott Dixon 		Cadillac DPi 807     36
6 LMP2 18 United States Dwight Merriman
United Kingdom Kyle Tilley
United Kingdom Ryan Dalziel
France Paul-Loup Chatin 		ORECA LMP2 07 787     31
7 LMP2 8 Canada John Farano
France Gabriel Aubry
France Timothé Buret
France Matthieu Vaxivière 		ORECA LMP2 07 787     30
8 DPi 31 Brazil Felipe Nasr
United Kingdom Mike Conway
Brazil Pipo Derani
United States Chase Elliott 		Cadillac DPi 783     34
9 LMP2 82 United States Eric Lux
Canada Devlin DeFrancesco
Germany Fabian Schiller
Germany Christopher Mies 		ORECA LMP2 07 783     36
10 LMP2 51 United States Cody Ware
Turkey Salih Yoluç
United States Austin Dillon
Germany Sven Muller 		Ligier LMP2 778     29
11 GTLM 3 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		Corvette C8.R 770     23
12 GTLM 4 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
United Kingdom Alexander Sims 		Corvette C8.R 770     22
13 GTLM 24 United States John Edwards
Finland Jesse Krohn
Brazil Augusto Farfus
Germany Marco Wittmann 		BMW M8 GTE 769     23
14 GTLM 62 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi
France Jules Gounon
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE 769     24
15 GTLM 25 United States Connor dePhillippi
Austria Philipp Eng
Germany Timo Glock
Canada Bruno Spengler 		BMW M8 GTE 768     23
16 LMP2 11 Thomas Steven
United States Tristan Nunez
United States Thomas Merrill
United Kingdom Matthew Bell 		ORECA LMP2 07 764     32
17 GTLM 79 United States Cooper MacNeil
France Kevin Estre
Austria Richard Lietz
Italy Gianmaria Bruni 		Porsche 911 RSR - 19 760     21
18 LMP3 74 United States Gar Robinson
United States Spencer Pigot
Australia Scott Andrews
United States Oliver Askew 		Ligier JS P320 757     23
19 LMP3 33 United States Lance Willsey
Portugal Joao Barbosa
United Kingdom Wayne Boyd
France Yann Clairay 		Ligier JS P320 754     23
20 LMP3 6 Germany Moritz Kranz
Hoerr Laurents
United States Kenton Koch
United Kingdom Stevan McAleer 		Duqueine D08 750     23
21 LMP3 91 Cox Jim
Murry Dylan
United States Austin McCusker
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Ligier JS P320 746     22
22 GTD 57 United States Russell Ward
United Kingdom Philip Ellis
Netherlands Indy Dontje
Germany Maro Engel 		Mercedes-AMG GT3 745     22
23 GTD 75 Australia Kenny Habul
Italy Raffaele Marciello
Canada Mikael Grenier
Germany Luca Stolz 		Mercedes-AMG GT3 745     21
24 GTD 1 United States Bryan Sellers
United States Madison Snow
United States Corey Lewis
Italy Andrea Caldarelli 		Lamborghini Huracan GT3 745     24
25 GTD 16 United States Trent Hindman
United States Patrick Long
Belgium Jan Heylen
Austria Klaus Bachler 		Porsche 911 GT3 R 745     23
26 GTD 23 United Kingdom Ian James
Canada Roman De Angelis
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage GT3 745     21
27 GTD 96 United States Bill Auberlen
United States Robby Foley
Australia Aidan Read
United States Colton Herta 		BMW M6 GT3 744     24
28 GTD 97 United States Maxwell Root
Ireland Charlie Eastwood
United States Ben Keating
United Kingdom Richard Westbrook 		Aston Martin Vantage GT3 744     19
29 GTD 21 France Simon Mann
Denmark Nicklas Nielsen
Brazil Daniel Serra
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GT3 743     22
30 GTD 28 Canada Daniel Morad
United States Michael Quesada
United States Billy Johnson
Germany Maximilian Buhk 		Mercedes-AMG GT3 741     20
31 LMP3 54 United States Jon Bennett
United States George Kurtz
United States Colin Braun
United States Matt McMurry 		Ligier JS P320 737     24
32 GTD 88 United States Rob Ferriol
New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Katherine Legge
Denmark Christina Nielsen 		Porsche 911 GT3 R 737     24
33 GTD 44 United States John Potter
United States Andy Lally
United States Spencer Pumpelly
Germany Mario Farnbacher 		Acura NSX GT3 736     23
34 DPi 5 France Tristan Vautier
France Loic Duval
France Sébastien Bourdais 		Cadillac DPi 723     29
35 LMP2 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Antonio Fuoco
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara LMP2 710     26
36 GTD 9 Canada Zacharie Robichon
Belgium Laurens Vanthoor
Germany Lars Kern
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 GT3 R 702     23
37 LMP3 38 Sweden Rasmus Lindh
Canada Cameron Cassels
LLarena Mateo
Ori Ayrton		 Ligier JS P320 687     21
38 GTD 12 United States Robert Megennis
United States Zach Veach
United States Townsend Bell
United States Frankie Montecalvo 		Lexus RC F GT3 681     18
39 GTD 63 United Arab Emirates Ed Jones
United States Bret Curtis
Australia Ryan Briscoe
Brazil Marcos Gomes 		Ferrari 488 GT3 676     20
40 GTD 42 Alan Metni
United States Andrew Davis
United States J.R. Hildebrand
United States Don Yount 		Audi R8 LMS GT3 665     22
41 LMP2 52 United States Ben Keating
Denmark Mikkel Jensen
United States Scott Huffaker
France Nicolas Lapierre 		ORECA LMP2 07 664     26
42 GTD 14 United States Aaron Telitz
United Kingdom Oliver Gavin
United States Kyle Kirkwood
United Kingdom Jack Hawksworth 		Lexus RC F GT3 641     22
43 GTD 64 United States Ted Giovanis
United States Owen Trinkler
United States Hugh Plumb
United States Matt Plumb 		Porsche 911 GT3 R 515     15
44 LMP3 7 United States Mark Kvamme
United States Ryan Norman
Colombia Gabby Chaves
United States Charles Finelli 		Duqueine D08 413     14
45 GTD 111 Switzerland Rolf Ineichen
Italy Mirko Bortolotti
Netherlands Steijn Schothorst
Italy Marco Mapelli 		Lamborghini Huracan GT3 347     7
46 GTD 19 Canada Mikhail Goikhberg
France Franck Perera
Spain Albert Costa
Germany Tim Zimmermann 		Lamborghini Huracan GT3 195     1
47 LMP2 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert
France Charles Milesi 		ORECA LMP2 07 64      
48 LMP2 20 Denmark Dennis Andersen
Austria Ferdinand Habsburg
Denmark Anders Fjordbach
Poland Robert Kubica 		ORECA LMP2 07 56      
49 LMP2 81 United States Rob Hodes
Canada Garrett Grist
Netherlands Rinus van Kalmthout
United Kingdom Ben Hanley 		ORECA LMP2 07 53      
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Daytona 24 Saat - 12. saat: Wayne Taylor Racing lider, Salih Yoluç ve ekibi 11. sırada

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Daytona 24 Saat - 12. saat: Wayne Taylor Racing lider, Salih Yoluç ve ekibi 11. sırada
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Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Etkinlik Daytona 24
Editör David Malsher

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