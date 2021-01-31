Rolex 24 saat: Wayne Taylor Acura kazandı, Salih 4. oldu!
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Wayne Taylor Racing pilotları Filipe Albuquerque, Ricky Taylor, Alexander Rossi ve Helio Castroneves, 2021 Daytona 24 Saat yarışını kazanarak son 5 senede 4. zaferlerini elde ettiler. Bu yarışa ilk defa katılan Salih Yoluç'un ekibi ise LMP2 sınıfında 4. olarak önemli bir başarı elde etti.
Konica Minolta Acura, bitişe 4 dk kala Harry Tincknell'in Mazda'sını geçen Action Express Racing'in 48 numaralı Cadillac ekibinin önünde zafere ulaştı.
Mazda inanılmaz bir yarış geçirdi. 3 tur geriye düşen Mazda ekibi yarışı 3. sırada tamamlayarak podyumu tamamladı. Onların arkasında Juan Pablo Montoya'nın ekibi kendisine yer buldu.
LMP2 sınıfında 18 numaralı Era Motorsport ekibi Tower Motorsport ekibinin önünde sınıf galibiyeti alırken genel klasmanda 6. oldu.
Bu sene Avrupa Le Mans serisinde mücadele edecek olan Salih Yoluç, Ligier LMP2 aracıyla Daytona 24 Saat yarışına katıldı ve genel klasmanda 10., kendi sınıfında ise 4. olarak iyi bir sonuç elde etti.
Devamı gelecek...
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|IMSA
|Etkinlik
|Daytona 24
|Editör
|David Malsher
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Rolex 24 saat: Wayne Taylor Acura kazandı, Salih 4. oldu!
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