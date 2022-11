Albuquerque, Acura'nın Le Mans'ta yarışmamasından ötürü acı duyuyor

Portekizli sürücü 2023 yılında United Autosports ve Wayne Taylor Racing takımlarıyla WEC ve IMSA WeatherTech SportsCar'da yarışmak için anlaşmıştı.

Ancak IMSA'da boy gösterecek yeni Acura ARX-06, bu hakka sahip olmasına rağmen WEC'de veya onun en önemli yarışı olan Le Mans'ta yarışmayacak.

Böyle bir girişimde Oreca tabanlı ARX-06'nın Honda olarak yeniden adlandırılması muhtemel, ancak Japon üretici şu ana kadar kısmi bir WEC programına ilgi göstermedi.

Motorsport.com'a konuşan Albuquerque, Le Mans'ta Acura'nın yer almaması nedeniyle, Fransız klasiğinde yine ikincilik için yarışacak olmasından duyduğu hayal kırıklığını gizleyemedi.

Albuquerque, "Acura şu anda sadece IMSA'ya odaklanmış durumda, ancak bir yarışçı olarak garajda en büyük ödüle ulaşabilecek kapasitede bir araç olduğunu bilirken bir LMP2 aracıyla Le Mans 24 Saat'e katılmak acı verici olacak."

"Düzenlemeler, hem Daytona'ya, hem de Le Mans'a katılabilmeniz için değiştirildi. Bu gerçekleşmediğinde, hayal kırıklığına uğrarsınız."

"Acura bir Amerikan markası olduğu ve Japon Honda'nın ne yapacağını bulması gerektiği için işin durumun göründüğünden daha karışık olduğunu biliyorum. Yine de biz hazırız ve her iki yarışta da başarılı olacak deneyime sahibiz." dedi.

Uzun süredir LMP2 sınıfının en önemli sürücülerinden biri olarak öne çıkan Albuquerque, sadece bir kez Le Mans genel klasman galibiyeti için mücadele edebildi: Audi'nin üçüncü bir LMP1 aracı kullandığı 2014-15 sezonu.

O zamandan bu yana Le Mans'ta birincilik için mücadele etme fırsatı bulamamış olmanın kendisine ne kadar acı verdiğini söyleyen Albuquerque, "Benim için asıl önemli olan Le Mans'ta yarışmak. Bu en önemli mücadele ve yarışmaya devam ettiğim müddetçe Le Mans'ta piste çıkmak istiyorum."

"Le Mans'a doğrudan LMP1'de başlamıştım, sonrasında işler değişti."

"Sekiz yıl boyunca en üst sınıfta yarışmamın ve en büyük ödüle ulaşmamın hiçbir yolu yoktu, bu da beni öldürüyordu. Şimdi [Acura LMDh ile] bir şans olduğunu biliyorum ancak bu şansı değerlendirmiyoruz... bu beni daha da öldürüyor!"

"Le Mans'ta tekrar birincilik için mücadele etmek istiyorum, aynalarıma bakmaktan nefret ediyorum. LMP2'de yarışmak ve kazanmak harikaydı, 20-25 araçla açık ara en rekabetçi sınıf oldu ama yine de en üst seviye değil." dedi.

Albuquerque shared an Audi R18 with Rene Rast and Marco Bonanomi at Le Mans in 2015