Wehrlein: "Formula E, Formula 1'den daha adil"

Manor ve Sauber'de yarıştıktan sonra F1 kariyeri sona eren Pascal Wehrlein, şimdilerde Formula E'de Mahindra için yarışıyor.

Aynı zamanda Ferrari'nin simülatör pilotluğunu yapan Alman pilot, Formula E'nin Formula 1'e kıyasla daha adil bir spor olduğuna dikkat çekti.

"Formula E gerçekten rekabetçi bir seri. Çok sayıda üretici var ve rekabet seviyesi çok yüksek. Zevk aldığım şey sporun hâlâ yeterince adil olması. Büyük markaların ve daha küçük takımların bulunduğu başka bir seri daha var. Açıkçası orada rekabet seviyeleri ve tur zamanları arasında büyük farklar var. Bunun sebebi bir takımın çok fazla para harcayabilmesi ve diğerlerinin çok fazla harcayamaması."

"Formula E araçlarının bazı bölümlerinin tek tip olması fikrini seviyorum. Bu sayede aerodinamiyi vb. gibi şeyleri değiştirmenize izin verilmiyor. Yani bir bakıma takımlar için durumu daha basit hale getiriyor."

"Ama takımlar yine de kendi güç ünitelerini geliştirebiliyorlar. Bu sayede takımlar bu alanlarda fark yaratabiliyor. Ancak mesela Formula 1'dekinden çok daha küçük farklar oluyor. Bu sayede takımlar birbirlerine çok yakınlar."

"Sürücüler için kesinlikle daha adil. Sadece kazanabilen bir veya iki takım yok. Çok fazla takım var. Hepsini kazanma şansı var ve bunu gerçekten çok seviyorum. İyi bir günde gerçekten harika şeyler başardığınızı hissediyorsunuz. Tüm sürücülere yarışmayı seviyorum."

"Formula 1'de yarıştığım zaman Manor'da veya Sauber'le sadece bir veya iki takıma karşı yarışabiliyordum. Bu belki beş veya altı sürücüye karşı yarışabildiğiniz anlamına geliyor."

"Kötü bir günde, araç bazı pistlerde iyi değilse, o gün sadece takım arkadaşımla yarışıyordum. Bu benim için mükemmel değil."