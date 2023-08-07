Sainz, Audi ile ön sözleşme mi imzaladı?
Carlos Sainz'ın Audi anlaştığı ve Alman üreticinin yeni pilotlarından birisi olacağı konuşuluyor.
Ferrari'de hem Carlos Sainz hem de Charles Leclerc'in kontratının 2024 sezonunun ardından sona ereceği biliniyor ve iddialar Leclerc'in takımda kalacağı yönünde.
Hatta Monakolu pilotun 5 yıllık bir anlaşma yapacağı ve yaklaşık 200 milyon euroyu cebine koyacağı söyleniyor.
Ancak Sainz'ın geleceği için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Söylentiler, İspanyol pilotun takımdan ayrılabileceği yönünde.
Sainz'ın adı son birkaç yıldır ciddi şekilde Audi ile anılıyor ve Andreas Seidl'ın Sauber/Audi'ye geçmesinin ardından İspanyol pilotun buraya geçmeye sıcak baktığı konuşuluyor.
Auto Action'ın iddiasına göre Sainz ve Audi, 2025 sezonu için bir ön sözleşme imzaladılar. Bu da Sainz'ın takımdaki son yılının 2024 yılı olacağı anlamına gelebilir.
Böyle bir durumda şu anki sürücülerden hangisinin Sauber/Audi/Alfa Romeo'dan ayrılacağı belli değil. Fakat iki pilotun da takımdan ayrılma ihtimali mevcut.
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