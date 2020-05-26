Vergne, Abt'ın sözleşmesinin askıya alınması hakkında konuştu: "Bu sadece bir oyun"

Abt, sanal FE Race at Home Challenge'ın Berlin ayağında Abt, kendisinin yerini almak için sim yarışçısı Lorenz Hoerzing'i kullandıktan sonra, Audi FE ekibi tarafından Salı günü sözleşmesi askıya alınmıştı.

Hoerzing, Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne'un arkasında yarışa başladıktan sonra ikili, liderlik için kapıştıkları sırada çarpıştılar ve sim yarışçısı pilot, Abt'ın aracının aldığı en iyi sonuç olan üçüncülüğü aldı.

DS Techeetah sürücüsü Vergne, sosyal medya hesabında Audi'nin bu yaklaşımıyla ilgili tepkisini belirtti: "Günün sonunda bu, ciddiye alınması gereken bir oyun, ancak bu sadece bir OYUN."

"Peki ya bilerek kaza yapan sürücülere ne denmeli, böyle bir durumda lisansları ellerinden alınır mıydı?"

"Neredeyse tüm yarışlarda sportmenlik dışı davranışlar ve pilotların beni frenleri yerine kullanması sebebiyle yarış dışı kaldım.

Jaguar FE sürücüsü James Calado ve Vergne'ün takım arkadaşı, gerçek hayattaki FE sürücüler şampiyona lideri olan Antonio Felix da Costa, bugünden itibaren kendi katılımlarını canlı yayınlamayacaklarını belirttiler.

Da Costa "Hoşçakal Twitch, hoşçakal canlı yayınlar... Ben gidiyorum. Bir daha görüşmemek üzere." yazdı.

Kontratının askıya alınması dışında Abt'ın, kendi seçeceği bir kuruma 10.000 Euro'luk bir bağış yapması istendi. Bununla beraber yarıştan diskalifiye edildi ve serinin bir sonraki yarışlarından uzaklaştırıldı.

Porsche GT sürücüsü Laurens Vanthoor ise şunları söyledi: "Tüm bu seri eğlence için başlatıldı. Şu anda ise pek çok kişinin kariyerini etkiledi."

"Tabii ki de yapılması ve yapılmaması gereken şeyler var. Evet, bazıları kabul edilemez bir düzeydedir. Tabii ki de bunun karşılığı olmalı, ancak bu şekilde mi?!"

"Bu sanal bir şey, günlük işiniz değil. Ancak günlük işimizden zarar görüyoruz."

Motorsport.com'a göre Abt - FE tarihindeki tüm yarışlara çıkan dört pilottan biri - bu olaydan dolayı Audi koltuğunu kaybedecek.

İki kez E-Prix galibi pilot, Salı akşamı bir video açıklama yapacak.