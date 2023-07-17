Ricciardo, AlphaTauri'yi "daha büyük bir yere geçebilme" hedefiyle kabul etmiş

Daniel Ricciardo, yaklaşık yarım sezonluk aranın ardından pistlere AlphaTauri ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Geçen yıl McLaren ile zor bir seneyi geride bırakan Avustralyalı sürücü, 2023'ün ilk yasını Red Bull'un yedek pilotu olarak geçirdi ve Nyck de Vries'in takımdan gönderilmesiyle şimdi AlphaTauri'ye katılacak.

Geri dönüşünde Ricciardo'yu zorlu günler bekliyor çünkü AlphaTauri an itibariyle son sırada yer alıyor ve aracın kendisi de denge anlamında çok iyi değil.

Riskli bir karar alan Ricciardo, bu tercihi "daha büyük bir yere geçme hedefiyle" yaptığını söyledi.

Crash.net'e konuşan Ricciardo, "Başarıya olan açlığım geri geldi. Henüz buradaki işimin bitmediğini hissediyorum."

"Belki de bu yılın başında, F1'e olan ilgimin azaldığını, burayı artık özlemediğimi düşündünüz. Fakat durum böyle değil."

"Hâlâ içimde rekabet ruhu var. Geri dönüşümde, sadece buradaki 20 pilottan biri olmayı ve kendimi Formula 1 pilotu olarak tanımlamayı hedeflemiyorum."

"Daha düşük bir teklifi ancak daha rekabetçi bir yer bulma şansım varsa kabul ederim." "Eğer bir adım geri atmam gerekiyorsa, bunu iki adım ileri gitmek için yaparım." "En iyi takımlarda çok az yer var olduğunu biliyorum. Fakat tekrar bir üst düzey takımda yarışma şansım olursa, oradan bıraktığım yerden devam edebileceğimi biliyorum." dedi

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool