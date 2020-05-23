Formula E Race at Home Challenge: Berlin'in galibi Rowland, Cem 15. oldu!

Race At the Home Challenge'ın yapıldığı rFactor 2 oyununa gelen yeni güncelleme ile beraber, Formula E'nin Berlin-Tempelhof pisti oyuna eklendi ve bu haftaki yarış, Berlin E-Prix sanal pistinde gerçekleşti.

UNICEF'e destek ve karantina günlerinde, motor sporları taraftarlarına eğlence amacıyla yapılan sanal seri, Challenge ve Drivers kategorisine ayrılmış durumda. Challenge kategorisine, rFactor 2'nin en hızlı isimleri katılırken Drivers kategorisinde ise gerçek FE gridi yarışmakta.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Challenge kategorisine katılan 24 isimden biri oldu ve BMW Motorsport adına yarıştı. Sıralamalarda 16. olan Cem, start sonrasında birkaç sıra öne yükselmeyi başarsa da, daha sonrasında 15. sıraya geriledi ve yarışı bu sırada tamamladı.

Challenge serisinin şampiyonluk adaylarından olan Kevin Siggy pole pozisyonunu alırken, ikinci sıradaki isim Peyo Peev olurken, Petar Brljak ise üçüncü sırada yarışa başladı.

Startla beraber yerini koruyan Siggy'nin arkasında, Peev ve Brljak yer değiştirdiler. Lucas Müller ise bu değişimden sonra Peev'i sıkıştırmaya başlayan isim oldu.

Dokuzuncu tura gelindiğinde ise Müller, start-finiş düzlüğünde Peev'i geride bıraktı ve üçüncü sıraya yerleşti. Müller, yarış sonuna kadar Peev ile arasını açmaya devam ederken Brljak ise Siggy ile arasını kapattı.

Ancak Brljak'ın bu çabası yeterli olmadı ve Siggy, Brljak'ın 0.7 saniye önünde yarışı kazandı. Podyumu tamamlayan isim ise Müller oldu. İlk 10'u tamamlayan isimler ise Peev, Golombeck, Hoerzing, Jacobs, von Der Heyde, Reid ve Keller oldu.

Sürücüler kategorisinin sıralama turlarında ise pole pozisyonunu kazanan isim, Mercedes sürücüsü Stoffel Vandoorne olurken, ilk FE galibiyetini Berlin pistinde almış olan Audi pilotu Daniel Abt ikinci oldu. Nissan pilotu Oliver Rowland ise üçüncü sırada sıralamaları tamamladı.

Startla beraber BMW sürücüsü Maximilian Günther, ilk iki virajın sonunda, şampiyonadaki rakibi olan Mahindra pilotu Pascal Wehrlein'ı geçerek dördüncü sıraya yerleşti. Önde ise Daniel Abt ve Oliver Rowland, Stoffel Vandoorne'u dokuzuncu viraja doğru ilerlenirken geride bıraktılar.

İkinci turda ise, altıncı virajın çıkışında Rowland'a atak yapan Vandoorne, tekrardan ikinciliğe yükseldi. Dokuzuncu virajdaki U dönüşünde ise Pascal Wehrlein, Maximilian Günther'e atağını yaptı ve virajın çıkışında iki pilot bir araya geldi. Temas yaşayan ikilide Wehrlein yola devam ederken Günther ise spin atarak sekizinci sıraya kadar düştü.

Altıncı turda Abt'ı yakalayan Vandoorne, dokuzuncu virajda atağını yaptı ve Abt'ı geçti. Yedinci tura girildiği sırada ana düzlüğün sonunda geri atak yapan Abt, ilk virajda dışarı açıldı ve Vandoorne'un arkasında geri döndü. Altıncı virajda tekrar atak yapan ve Vandoorne'a karşı iç çizgiden atak yapan Abt, frenlerini kitledi ve Vandoorne ile beraber dışarı açıldı. Bu sırada arkalarındaki Rowland ise ideal çizgiyi koruyarak ikiliyi geride bıraktı ve liderliğe yükseldi.

Her ne kadar temas sonrasında yarışa ikinci olarak dönse de Abt, bir tur sonra Vandoorne'a geçildi ve ilerleyen turlarda öndeki ikiliye nazaran daha yavaş bir tempoda ilerledi. Vandoorne ise Rowland'a karşı olan farkı kapadı ve son iki turda Nissan pilotunun vites kutusuna geldi.

Vandoorne karşısında iyi bir savunma yapan Rowland, Vandoorne'un 0.296 saniye önünde yarışı kazanan isim oldu. Audi'den Daniel Abt, yarışı üçüncü sırada tamamladı. İlk 10'daki diğer isimler ise Wehrlein, Mortara, Müller, Günther, Lotterer, da Costa ve Evans oldu.

Sürücüler şampiyonasında ise Wehrlein 86 puan ile liderliğini korurken Vandoorne, 78 puan ile onu takip eden isim oldu. İlk yarışların yenilmez ismi olan Maximilian Günther ise, son üç yarıştaki talihsiz sonuçları ile beraber üçüncülüğe kadar geriledi. Alman pilot 71 puana sahip.

Serinin son iki yarışına doğru ilerlenirken bir sonraki yarış, TSİ 17.30'da yapılacak ve FE'nin sosyal medya hesaplarından izlenebilecek. Yarışın lokasyonu ise hafta içerisinde belirlenecek.