Sainz: "Ferrari, Binotto ile yollarını ayırarak doğru mu yaptı asla bilemeyeceğiz"

İtalyan basını Ferrari'nin patronları John Elkann ve Benedetto Vigna'nın Mattia Binotto'nun çalışmalarından memnun olmadığını yazmış, bundan kısa bir süre sonra da İtalyan patron takımdaki görevinden istifa etmişti.

Binotto, Ferrari'nin sadece takım patronu değil, aynı zamanda teknik direktörüydü ve ayrılığı sonrası Ferrari'nin teknik departmanında önemli bir boşluk açıldı.

İddiaya göre bu boşluk, 2023 yılında yaşanan sorunlardan bazılarının temel sebebiydi ve bundan ötürü takımdan ayrılmasının doğru karar olup olmadığı sorgulanıyor.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Sainz, Binotto'nun ayrılışının Ferrari üzerindeki etkileri hakkında net bir şey söylemekten kaçındı.

Sainz, "Bilmiyorum ve artık öğrenmeyeceğiz."

"Fakat her kararın ve değişikliğin bir nedeni olduğuna ve bunların iyi kararlar olduğunu göreceğimize inanmak istiyorum."

"Bence sürekli ilerlediğimizi göreceğiz. Yaptığımız tüm bu yoğun çalışmaların, testlerin ve deneylerin, eninde sonunda hızımıza yansıyacağını düşünüyorum." dedi.

İspanyol pilot, Frederic Vasseur'e de güveniyor.

"Aracın giderek daha iyi hale geldiğini hissediyorum fakat Barselona'da olduğu gibi korkunç sonuçlar aldığımızda bunu göstermek çok zor."

"Yine de ortaya çıkan sorunlarla başa çıkma ve takımı yönetme konusunda Fred'e güvenim tam."

"Şu ana kadar yaptığı şeylerle beni etkiledi ve onunla çok iyi anlaşıyorum. Düşüncelerini ve Ferrari için belirlediği yönü seviyorum."