Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula E Berlin ePrix II

Wehrlein: "Dennis ile yaşanan temaslar gereksizdi"

Pascal Wehrlein, Berlin E-Prix sırasında Andretti yarış pilotu Jake Dennis ile yaşanan birkaç olayın ardından, Porsche'nin güç aktarma organlarını kullanan araçlar arasında temas olmamalı diye düşünüyor.

Stefan Mackley
Stefan Mackley
Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3, Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Jake Hughes, McLaren, e-4ORCE 04

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Porsche pilotu Wehrlein, Pazar günü Tempelhof Airport pistinde düzenlenen ikinci yarışta 41 turluk mücadelenin çoğunda Dennis ile çekiştikten sonra yarışı dördüncü sırada tamamladı. Dennis ise kendisinin bir sıra gerisinde beşinci sırada yarışı tamamladı.

Wehrlein, Andretti'nin aracında Porsche'nin 99X Electric'ini kullanan son şampiyon Dennis'in hareketlerinden memnun değildi. Çünkü bu yaşanan bu mücadele ile ikisi de yarışta ilerleme kaydedemedi.

Wehrlerin, Motorsport'a yaptığı açıklamada, "Diğer pilotları duvara çarptırmak aşırıya kaçmaktır."

"Çoğu pilotla yan yana mücadele etmek sorunsuz işliyor."

"Özellikle Porsche araçları arasında olmaması gereken şeyler yaşandı. Bu konu hakkında defalarca konuşuldu ancak hala çözüm bulunamadı." dedi.

Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04

Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Misano'da aldığı galibiyeti teknik ihlallerden dolayı elinden alınan takımın diğer pilotu Antonio Felix De Costa zafere ulaşırken, Wehrlein daha ilk turdan itibaren hasar sınırlama modunda kaldı.

Alman sürücünün arabası, yarışın henüz başlarında 6/7.virajdan çıkarken Andretti'den Norman Nato tarafından duvara itilmesi sonucunda hasar aldı.

Wehrlein, "Bugün benim için en kötü şey aracımın ilk turda hasar görmesiydi."

"Direksiyon eğildi, araç tabanı ve ön kanat hasar gördü. Bu gerçekten gereksiz bir temastı." dedi.

Hafta sonu öncesinde, Andretti'nin 2026'daki Gen3 regülasyon döngüsünün sonuna kadar Porsche gücünü kullanmaya devam edeceği açıklanmıştı.

Takım patronu Roger Griffiths, geçen sezon özellikle Dennis ve Wehrlein arasında yaşanan bazı olayların ardından bu sezon öncesinde, gergin havayı dağıtmak adına iki takım arasında bazı görüşmelerin yapıldığını kabul etti.

Pazar günü gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayıp beşinci sırada bitiren Dennis, peloton tarzındaki yarışın pilotların daha agresif bir sürüş tavrı izlemesine neden olduğunu düşünüyor.

Dennis, "Şu anda herkes agresif, birini suçlamak gerçekten zor."

"Yarışın ön tarafı gerçekten kaotik ve çok fazla temas oluyor. Bu yüzden birini suçlamak çok zor."

"Pascal'ı geçebilseydim Nick'e biraz daha yaklaşma fırsatım olacaktı ama sonuçta onu geçemedim ve beşinci sıra, olabileceğimiz en iyi yerdi." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Berlin E-Prix: Da Costa, Cassidy'yi yenerek Porsche'nin evinde galibiyete ulaştı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Stefan Mackley
Daha fazlası
Stefan Mackley
Vergne, Berlin'in "her sürücünün nefret ettiği korkunç" tarzını eleştirdi

Vergne, Berlin'in "her sürücünün nefret ettiği korkunç" tarzını eleştirdi

Formula E
Berlin ePrix II
Vergne, Berlin'in "her sürücünün nefret ettiği korkunç" tarzını eleştirdi
Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi

Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi

Formula E
Berlin ePrix I
Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi
Mercedes F1'in yedek pilotu Vesti, Mahindra ile FE Berlin çaylak testine katılıyor

Mercedes F1'in yedek pilotu Vesti, Mahindra ile FE Berlin çaylak testine katılıyor

Formula E
Mercedes F1'in yedek pilotu Vesti, Mahindra ile FE Berlin çaylak testine katılıyor
Pascal Wehrlein
Daha fazlası
Pascal Wehrlein
Sao Paulo E-Prix Sıralama: Porsche'den Wehrlein, Vandoorne'u çok az farkla geçti

Sao Paulo E-Prix Sıralama: Porsche'den Wehrlein, Vandoorne'u çok az farkla geçti

Formula E
Sao Paulo ePrix
Sao Paulo E-Prix Sıralama: Porsche'den Wehrlein, Vandoorne'u çok az farkla geçti
Wehrlein, incelemenin ardından Mexico City E-Prix zaferini korudu

Wehrlein, incelemenin ardından Mexico City E-Prix zaferini korudu

Formula E
Mexico City ePrix
Wehrlein, incelemenin ardından Mexico City E-Prix zaferini korudu
Dennis: "Bir serseri fren yapmayı unuttuğu için yarışım sona erdi"

Dennis: "Bir serseri fren yapmayı unuttuğu için yarışım sona erdi"

Formula E
Sao Paulo ePrix
Dennis: "Bir serseri fren yapmayı unuttuğu için yarışım sona erdi"
Porsche Team
Daha fazlası
Porsche Team
WEC Spa 3. antrenman: Porsche tempo yükseltti, Ferrari takipte

WEC Spa 3. antrenman: Porsche tempo yükseltti, Ferrari takipte

WEC
Spa
WEC Spa 3. antrenman: Porsche tempo yükseltti, Ferrari takipte
Andretti ve Porsche arasındaki Formula E ortaklığı 2026 yılına kadar uzatıldı

Andretti ve Porsche arasındaki Formula E ortaklığı 2026 yılına kadar uzatıldı

Formula E
Berlin ePrix I
Andretti ve Porsche arasındaki Formula E ortaklığı 2026 yılına kadar uzatıldı
Da Costa: "FIA yarış sonrası araçları diskalifiye etmek dışında bir ceza yöntemi bulmalı"

Da Costa: "FIA yarış sonrası araçları diskalifiye etmek dışında bir ceza yöntemi bulmalı"

Formula E
Monako ePrix
Da Costa: "FIA yarış sonrası araçları diskalifiye etmek dışında bir ceza yöntemi bulmalı"

Son Haberler

İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans

İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans

FE Formula E
Çaylak testi
İlk kez Formula E aracı kullanan Schwartz'dan sürpriz performans
Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"

Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"

WRC WRC
Portekiz Rallisi
Ogier: "Markku Alen'in WRC Portekiz rekorunu geçmek çok anlamlı"
F1, 2026'dan itibaren hafif halo'ya geçişi planlıyor

F1, 2026'dan itibaren hafif halo'ya geçişi planlıyor

F1 Formula 1
F1, 2026'dan itibaren hafif halo'ya geçişi planlıyor
Trulli: "Ferrari'ye katılmamamın tek nedeni, Schumacher'di"

Trulli: "Ferrari'ye katılmamamın tek nedeni, Schumacher'di"

F1 Formula 1
Trulli: "Ferrari'ye katılmamamın tek nedeni, Schumacher'di"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye