Wehrlein: "Dennis ile yaşanan temaslar gereksizdi"

Porsche pilotu Wehrlein, Pazar günü Tempelhof Airport pistinde düzenlenen ikinci yarışta 41 turluk mücadelenin çoğunda Dennis ile çekiştikten sonra yarışı dördüncü sırada tamamladı. Dennis ise kendisinin bir sıra gerisinde beşinci sırada yarışı tamamladı.

Wehrlein, Andretti'nin aracında Porsche'nin 99X Electric'ini kullanan son şampiyon Dennis'in hareketlerinden memnun değildi. Çünkü bu yaşanan bu mücadele ile ikisi de yarışta ilerleme kaydedemedi.

Wehrlerin, Motorsport'a yaptığı açıklamada, "Diğer pilotları duvara çarptırmak aşırıya kaçmaktır."

"Çoğu pilotla yan yana mücadele etmek sorunsuz işliyor."

"Özellikle Porsche araçları arasında olmaması gereken şeyler yaşandı. Bu konu hakkında defalarca konuşuldu ancak hala çözüm bulunamadı." dedi.

Jake Dennis, Andretti Global, Porsche 99X Electric Gen3, Edoardo Mortara, Mahindra Racing, Mahindra M9Electro, Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Misano'da aldığı galibiyeti teknik ihlallerden dolayı elinden alınan takımın diğer pilotu Antonio Felix De Costa zafere ulaşırken, Wehrlein daha ilk turdan itibaren hasar sınırlama modunda kaldı.

Alman sürücünün arabası, yarışın henüz başlarında 6/7.virajdan çıkarken Andretti'den Norman Nato tarafından duvara itilmesi sonucunda hasar aldı.

Wehrlein, "Bugün benim için en kötü şey aracımın ilk turda hasar görmesiydi."

"Direksiyon eğildi, araç tabanı ve ön kanat hasar gördü. Bu gerçekten gereksiz bir temastı." dedi.

Hafta sonu öncesinde, Andretti'nin 2026'daki Gen3 regülasyon döngüsünün sonuna kadar Porsche gücünü kullanmaya devam edeceği açıklanmıştı.

Takım patronu Roger Griffiths, geçen sezon özellikle Dennis ve Wehrlein arasında yaşanan bazı olayların ardından bu sezon öncesinde, gergin havayı dağıtmak adına iki takım arasında bazı görüşmelerin yapıldığını kabul etti.

Pazar günü gerçekleştirilen yarışa pole pozisyonundan başlayıp beşinci sırada bitiren Dennis, peloton tarzındaki yarışın pilotların daha agresif bir sürüş tavrı izlemesine neden olduğunu düşünüyor.

Dennis, "Şu anda herkes agresif, birini suçlamak gerçekten zor."

"Yarışın ön tarafı gerçekten kaotik ve çok fazla temas oluyor. Bu yüzden birini suçlamak çok zor."

"Pascal'ı geçebilseydim Nick'e biraz daha yaklaşma fırsatım olacaktı ama sonuçta onu geçemedim ve beşinci sıra, olabileceğimiz en iyi yerdi." dedi.