Resmi: McLaren, 2022-2023 sezonunda Formula E'ye giriyor!

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Bu yıl Extreme E serisine dahil olan McLaren, elektrikli yarışlardaki varlığını daha da artırma kararı aldı ve bu kapsamda Formula E'ye katılacağını açıkladı. McLaren zaten Formula E'ye giriş için bir opsiyon anlaşması imzalamıştı ve bundan ötürü istediği anda seriye dahil olma hakkına sahipti.

Yeni anlaşmanın imzalanmasıyla Formula E takımı, McLaren Racing çatısı altına girecek ve buradaki Formula 1 ve IndyCar ekiplerine katılacak.

Mercedes takım patronu Ian James, Mercedes'in takım kontrolünü devretme anlaşması yıl içerisinde tamamlanacağı için, Formula E takımına liderlik etmek amacıyla takımda kalacak.

James, "Bugün yapılan bu açıklamayla takımın gelişimindeki bir sonraki heyecan verici bölümün başladığını doğruluyoruz."

"2019'daki kuruluşumuzdan bu yana başarımızın anahtarı performans, sürdürülebilirlik ve uyarlanabilirlik oldu. Mercedes-Benz şu ana kadar bu takımın ana destekçisiydi ve bu yolculuğa başladığımız zaman bugün ulaştığımız başarıları sadece hayal edebilirdik."

"Şirketin sahip olduğu net hedefler ve teknolojik uzmanlığı, hedeflerimize giden süreci hızlandırdı ve en iyi yaptığımız şeyi yapmamıza yani yarışmamıza yardımcı olarak bize oldukça destekleyici davrandılar. Bu açıdan onlara teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde şimdi de, bir sonraki Formula E maceramıza devam etmek adına doğru partneri bulmamızda etkili oldular."

"McLaren Racing ailesinin bir parçası olmak büyük bir ayrıcalık. McLaren her zaman başarı ve yüksek performansla eş anlamlı bir marka oldu."

"Bu, sürece dahil olan tüm taraflar için ama her şeyden önce bu ekibin oluşumunda yer alan insanlar için harika bir haber. Takımı ayakta tutanlar onlar. Hepsiyle çalışmaya devam edebilecek olmak beni çok heyecanlandırıyor."

"Takımın bu sonraki serüvenini sabırsızlıkla bekliyorum ve 9. sezonda bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyacağım. O zamana kadar Mercedes-EQ Formula E Takımı olarak mevcut sezonun geri kalanında mümkün olan en iyi sonuçları elde etmeye odaklanacağız." dedi.

McLaren henüz güç ünitesi tedarikçisi olarak kiminle çalışacağını açıklamadı ve bunu ilerleyen dönemde açıklayacaklar.

Ayrıca takıma gerekli fonu sağlaması için de önemli bir sponsorluk anlaşması imzalanacak. Bu açıdan takımın kendi kendini döndürmesi hedefleniyor.

Ian James, Team Principal, Mercedes-Benz EQ Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images